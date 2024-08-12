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Головин пропустит матч против
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Бывший игрок ЦСКА Головин пропустит матч против Барселоны

Головин пропустит матч против "Барселоны" из-за травмы

Полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин вынужден пропустить предстоящий товарищеский поединок против испанского гранда "Барселоны" по причине травмы. Об этом сообщается на официальном интернет-портале монегасков.

Игра состоится на Олимпийском стадионе в столице Каталонии 12 августа и стартует в 21:00 по московскому времени. Как подчеркивается на сайте "Монако", российский футболист не сумеет выйти на поле из-за повреждения правой лодыжки.

Данная травма также стала причиной, по которой Головин пропустил заключительную часть минувшего сезона. Однако в июле полузащитник принял участие в товарищеском матче против австрийского "Штурма", который завершился вничью со счетом 2:2. В том поединке россиянин вышел на поле с капитанской повязкой и 10-м номером на футболке.

Фото: From Wikimedia Commons/ Дмитрий Голубович (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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