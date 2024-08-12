Бывший игрок ЦСКА Головин пропустит матч против Барселоны

Полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин вынужден пропустить предстоящий товарищеский поединок против испанского гранда "Барселоны" по причине травмы. Об этом сообщается на официальном интернет-портале монегасков.
Игра состоится на Олимпийском стадионе в столице Каталонии 12 августа и стартует в 21:00 по московскому времени. Как подчеркивается на сайте "Монако", российский футболист не сумеет выйти на поле из-за повреждения правой лодыжки.
Данная травма также стала причиной, по которой Головин пропустил заключительную часть минувшего сезона. Однако в июле полузащитник принял участие в товарищеском матче против австрийского "Штурма", который завершился вничью со счетом 2:2. В том поединке россиянин вышел на поле с капитанской повязкой и 10-м номером на футболке.
Фото: From Wikimedia Commons/ Дмитрий Голубович (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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