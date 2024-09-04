Спартак интересуется 19-летним нападающим «Бешикташа»

Московский "Спартак" рассматривает возможность приобретения турецкого форварда "Бешикташа" Семиха Кылычсоя. Об этом пишет обозреватель издания Orta Cizgi Мурат Озён в соцсети.

19-летний вундеркинд уже выступает за основной состав "Бешикташа", где дебютировал в мае 2023 года.

За это время Кылычсоя отыграл 44 матча в разных турнирах. За время выступления за основную команду он отметился 12 голами и пятью результативными передачами.

Контракт Кылычсоя с клубом рассчитан до лета 2028 года. По данным портала Transfermarkt общая стоимость турка составляет не менее 12 миллионов евро.

Фото: сайт ФК "Зенит" / Константин Золин