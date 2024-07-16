Футбольный клуб "Спартак" из Москвы близок к заключению спонсорского контракта с Альфа-банком на сумму 750 миллионов рублей. Представитель, близкий к Альфа-банку, подтвердил заинтересованность финансовой организации в данной сделке.

Согласно полученным данным, соглашение планируется заключить на трехлетний срок. Ежегодно клуб будет получать по 250 миллионов рублей. Кроме того, стороны обсуждают возможность дополнительных бонусов, связанных с привлечением болельщиков "Спартака" в экосистему Альфа-банка.

Стоит отметить, что недавно "Спартак" заключил рекордный для России контракт с букмекерской компанией Winline на сумму 1,2 миллиарда рублей в год.

Интересно, что бывший руководитель и совладелец Альфа-банка Петр Авен известен своей симпатией к "Спартаку". В 2019 году он рассказывал о возможности приобретения части акций клуба у тогдашнего владельца Леонида Федуна в 2014 году, однако сделка не состоялась из-за вопросов финансирования.

В настоящее время Альфа-банк активно развивает сотрудничество с футбольными организациями. Банк стал генеральным партнером Медийной футбольной лиги и партнером клуба "Акрон" из Тольятти. Кроме того, финансовая организация ведет переговоры о возможном партнерстве с Российской премьер-лигой.

Альфа-банк также поддерживает ряд других спортивных федераций, включая Союз биатлонистов России, Всероссийскую федерацию художественной гимнастики, Федерации серфинга и велосипедного спорта России.

Фото: Официальная страница футбольного клуба "Спартак-Москва"/ VK