61 год исполняется Станиславу Черчесову, спартак поздравил его в официальном сообщении

Московский футбольный клуб "Спартак" поздравил с днём рождения своего бывшего вратаря и главного тренера Станислава Черчесова. 2 сентября специалисту исполнился 61 год.

В официальном сообщении "Спартака" пожелали Черчесову крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в тренерской карьере. В сообщении также напомнили о достижениях Черчесова как футболиста и тренера.

Как футболист, он дважды становился чемпионом СССР и дважды чемпионом России с "красно-белыми". А как тренер, он привёл "Спартак" к серебряным медалям Премьер-лиги в 2007 году.

Черчесов возглавлял "Спартак" с 2007 по 2008 год. Под его руководством сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира в 2018 году. С июня 2024 года Черчесов является главным тренером сборной Казахстана.

Ранее защитник сборной Казахстана Лев Скворцов в интервью Metaratings. ru рассказал об ожиданиях от работы с главным тренером Станиславом Черчесовым.

Фото: From Wikimedia Commons/ Александр Вепрёв (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)