Игристое вино как тренд: почему Краснодар опережает другие регионы и как это влияет на рынок

Жители Краснодарского края составляют 45% всего спроса на игристые вина в Южном федеральном округе, значительно опережая другие регионы. Декабрь традиционно является пиковым месяцем для этого рынка. По прогнозам, в ноябре-декабре 2025 года спрос на игристые вина вырастет в 1,75 раза по сравнению с предыдущими месяцами, пишет Obzor.io.

Рост спроса и изменения на рынке

Ожидается, что в целом по итогам года оптовый рынок игристых вин в России вырастет на 2,5%, в то время как розничный рынок может сократиться на 4%. Такой тренд связан с изменениями в потребительских предпочтениях и экономической ситуации, которая влияет на покупательную способность. Тем не менее, несмотря на ожидаемое сокращение розничных продаж, Новый год традиционно остается пиковым моментом для потребления игристых вин.

Праздничное потребление и предпочтения россиян

В новогоднюю ночь россияне, по данным исследований, выпивают около 80 миллионов бутылок игристого вина. Интересно, что 70% семей выбирают отечественные марки, что свидетельствует о росте популярности местных производителей. В Южном федеральном округе в целом ежегодно потребляется около 3,2 миллиона декалитров игристых вин, что также подтверждает высокий спрос на данный продукт в регионе, включая Краснодарский край.