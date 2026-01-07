Игристые вина покорили планету: география крупнейших покупателей охватывает все континенты

Мировой рынок игристых вин в 2025 году сохранил устойчивый спрос, а география крупнейших покупателей охватывает сразу несколько континентов. Россия по итогам девяти месяцев года вошла в десятку ведущих импортеров этого напитка, заняв седьмую позицию. Об этом сообщает РИА Новости, проанализировавшее открытые данные и информацию платформы ООН Comtrade.

Лидеры мирового импорта

Крупнейшим импортером игристого вина в период с января по сентябрь 2025 года стали Соединенные Штаты. За девять месяцев американский рынок закупил продукции на 1,04 миллиарда долларов, что позволило США уверенно возглавить мировой рейтинг.

Второе место заняла Великобритания с объемом импорта 847,7 миллиона долларов. Тройку лидеров замкнула Япония, где закупки игристого вина составили 528,1 миллиона долларов. Эти страны традиционно демонстрируют высокий спрос на шампанские и другие категории игристых вин.

Позиции европейских стран

Значительную долю в мировом импорте по-прежнему занимают государства Европы. Германия за первые девять месяцев прошлого года импортировала игристого вина на 352,2 миллиона долларов, Бельгия — на 266,9 миллиона, а Италия — на 204,1 миллиона долларов.

Европейские рынки остаются одними из ключевых потребителей, несмотря на развитое собственное производство. Эксперты связывают это с устойчивым внутренним спросом и активной торговлей внутри региона.

Россия в первой десятке

Россия по итогам января-сентября 2025 года заняла седьмое место в мире по импорту игристого вина. Согласно расчетам РИА Новости, объем закупок превысил 189,4 миллиона долларов. Этот показатель позволил стране обойти ряд европейских рынков и закрепиться в топ-10 крупнейших импортеров.

Десятку замкнули Швейцария (172,3 миллиона долларов), Швеция (161,1 миллиона) и Австралия (156,5 миллиона). Также в число 15 крупнейших мировых импортеров вошли Франция, Нидерланды, Канада, Испания и Австрия, что подчеркивает глобальный характер спроса на игристые вина.