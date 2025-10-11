Кола, чай и лёд — странный микс стал вирусом TikTok: но не всё так безопасно
Всё чаще в лентах TikTok можно увидеть ярко-зелёные напитки с пузырьками — это газированная матча, новый вирусный тренд, который уже завоевал миллионы просмотров. На первый взгляд сочетание кажется странным, но именно контраст вкусов и даёт эффект свежести, который оценили поклонники экспериментов с напитками.
"Получился он невероятно бодрящим и освежающим", — рассказала блогер @siuwupao, первой показавшая рецепт на своей странице.
Что такое газированная матча
Напиток представляет собой смесь традиционной матчи и газированной основы — чаще всего колы или содовой. Автор вирусного рецепта просто взбила порошок зелёного чая с водой, а затем добавила в холодную колу. Результат получился неожиданно приятным: лёгкая горечь чая сбалансировалась сладостью "газировки", а пузырьки усилили ощущение бодрости.
Подобные рецепты быстро распространились по соцсетям: пользователи экспериментируют с вкусами, добавляя лимонные, апельсиновые или даже имбирные газированные напитки.
Почему напиток бодрит
Секрет бодрящего эффекта кроется в сочетании двух активных веществ — кофеина из матчи и сахара из газировки.
Матча, в отличие от обычного кофе, содержит не только кофеин, но и L-теанин - аминокислоту, которая помогает сохранять концентрацию без резкого скачка возбуждения. В сочетании с сахаром из "газировки" это даёт быстрый прилив энергии, но ненадолго: уровень глюкозы повышается резко, а затем так же быстро падает, вызывая чувство усталости.
Польза и возможный вред
Если употреблять напиток изредка, он может стать альтернативой утреннему кофе — бодрит, освежает, хорошо подходит в жаркую погоду. Однако при регулярном употреблении он теряет все преимущества из-за содержания сахара и кофеина.
Кому стоит быть осторожнее:
• людям с гипертонией - кофеин повышает давление;
• тем, у кого есть предрасположенность к диабету - сахар усиливает нагрузку на поджелудочную железу;
• при бессоннице - напиток может мешать засыпанию;
• людям с повышенной кислотностью желудка - газ и кофеин раздражают слизистую.
Как приготовить газированную матчу дома
Тем, кто хочет попробовать тренд, но без вреда для здоровья, можно сделать более щадящий вариант.
Рецепт:
Ингредиенты:
-
1 ч. л. порошка матчи;
-
100 мл холодной воды;
-
150 мл минеральной воды с газом;
-
немного лимонного сока или апельсиновой цедры;
-
лёд по вкусу.
Как готовить:
-
Взбейте порошок матчи с водой до образования пены.
-
Добавьте лёд и минеральную воду.
-
При желании влейте немного цитрусового сока.
-
Аккуратно перемешайте — напиток готов.
Такой вариант сохраняет бодрящий эффект матчи, но без лишнего сахара и консервантов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: использовать сладкую колу.
• Последствие: скачок сахара и кратковременная бодрость.
• Альтернатива: газированная минеральная вода с лимоном.
• Ошибка: пить напиток вечером.
• Последствие: бессонница.
• Альтернатива: употреблять только утром или днём.
• Ошибка: превышать дозу матчи.
• Последствие: раздражение желудка и тахикардия.
• Альтернатива: не больше одной чайной ложки порошка за раз.
А что если заменить газировку другими вариантами?
Если хочется попробовать новые вкусы, можно использовать:
-
тоник без сахара - придаёт лёгкую горчинку;
-
комбучу - ферментированный чай, богатый пробиотиками;
-
кокосовую воду - мягкий вкус и дополнительные электролиты;
-
содовую с имбирём и мятой - естественный энергетик без лишнего сахара.
Такой напиток не только бодрит, но и помогает восстановить водно-солевой баланс.
Плюсы и минусы трендового напитка
|Плюсы
|Минусы
|Освежает и бодрит
|Короткий эффект
|Интересное сочетание вкусов
|Высокое содержание сахара в коле
|Можно приготовить дома
|Не подходит людям с гипертонией и бессонницей
|Вариативность рецептов
|Газ раздражает желудок при чувствительности
Мифы и правда
Миф 1. Газированная матча полезнее кофе.
Правда: уровень кофеина в матче ниже, но сахар из колы сводит на нет её пользу.
Миф 2. Этот напиток помогает похудеть.
Правда: нет — из-за сахара калорийность высокая.
Миф 3. Можно пить хоть каждый день.
Правда: регулярное употребление может вызывать бессонницу и раздражение желудка.
Интересные факты
• Матча — традиционный японский чай, богатый антиоксидантами и хлорофиллом.
• В Японии его готовят вручную, используя специальный бамбуковый венчик — часэн.
• Тренд на газированные напитки с матчей впервые появился в Южной Корее, а затем распространился в США и Европу через TikTok.
FAQ
Можно ли делать газированную матчю без сахара?
Да, просто замените сладкую колу на минеральную или содовую с лимоном.
Сколько кофеина в одной порции?
В 1 ч. л. матчи содержится около 70 мг кофеина — как в чашке эспрессо.
Можно ли заменить матчю зелёным чаем?
Да, но эффект и вкус будут мягче.
Сколько можно хранить напиток?
Лучше пить сразу после приготовления, иначе пузырьки улетучатся.
С чем лучше подавать газированную матчю?
С фруктами, мятой или лёгкими десертами на основе йогурта.
