Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Приложение TikTok
Приложение TikTok
© flikr.com by Solen Feyissa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована вчера в 23:26

Кола, чай и лёд — странный микс стал вирусом TikTok: но не всё так безопасно

Комбинация кофеина и сахара делает газированную матчю кратковременным энергетиком

Всё чаще в лентах TikTok можно увидеть ярко-зелёные напитки с пузырьками — это газированная матча, новый вирусный тренд, который уже завоевал миллионы просмотров. На первый взгляд сочетание кажется странным, но именно контраст вкусов и даёт эффект свежести, который оценили поклонники экспериментов с напитками.

"Получился он невероятно бодрящим и освежающим", — рассказала блогер @siuwupao, первой показавшая рецепт на своей странице.

Что такое газированная матча

Напиток представляет собой смесь традиционной матчи и газированной основы — чаще всего колы или содовой. Автор вирусного рецепта просто взбила порошок зелёного чая с водой, а затем добавила в холодную колу. Результат получился неожиданно приятным: лёгкая горечь чая сбалансировалась сладостью "газировки", а пузырьки усилили ощущение бодрости.

Подобные рецепты быстро распространились по соцсетям: пользователи экспериментируют с вкусами, добавляя лимонные, апельсиновые или даже имбирные газированные напитки.

Почему напиток бодрит

Секрет бодрящего эффекта кроется в сочетании двух активных веществ — кофеина из матчи и сахара из газировки.

Матча, в отличие от обычного кофе, содержит не только кофеин, но и L-теанин - аминокислоту, которая помогает сохранять концентрацию без резкого скачка возбуждения. В сочетании с сахаром из "газировки" это даёт быстрый прилив энергии, но ненадолго: уровень глюкозы повышается резко, а затем так же быстро падает, вызывая чувство усталости.

Польза и возможный вред

Если употреблять напиток изредка, он может стать альтернативой утреннему кофе — бодрит, освежает, хорошо подходит в жаркую погоду. Однако при регулярном употреблении он теряет все преимущества из-за содержания сахара и кофеина.

Кому стоит быть осторожнее:

• людям с гипертонией - кофеин повышает давление;
• тем, у кого есть предрасположенность к диабету - сахар усиливает нагрузку на поджелудочную железу;
• при бессоннице - напиток может мешать засыпанию;
• людям с повышенной кислотностью желудка - газ и кофеин раздражают слизистую.

Как приготовить газированную матчу дома

Тем, кто хочет попробовать тренд, но без вреда для здоровья, можно сделать более щадящий вариант.

Рецепт:

Ингредиенты:

  • 1 ч. л. порошка матчи;

  • 100 мл холодной воды;

  • 150 мл минеральной воды с газом;

  • немного лимонного сока или апельсиновой цедры;

  • лёд по вкусу.

Как готовить:

  1. Взбейте порошок матчи с водой до образования пены.

  2. Добавьте лёд и минеральную воду.

  3. При желании влейте немного цитрусового сока.

  4. Аккуратно перемешайте — напиток готов.

Такой вариант сохраняет бодрящий эффект матчи, но без лишнего сахара и консервантов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: использовать сладкую колу.
• Последствие: скачок сахара и кратковременная бодрость.
• Альтернатива: газированная минеральная вода с лимоном.

• Ошибка: пить напиток вечером.
• Последствие: бессонница.
• Альтернатива: употреблять только утром или днём.

• Ошибка: превышать дозу матчи.
• Последствие: раздражение желудка и тахикардия.
• Альтернатива: не больше одной чайной ложки порошка за раз.

А что если заменить газировку другими вариантами?

Если хочется попробовать новые вкусы, можно использовать:

  • тоник без сахара - придаёт лёгкую горчинку;

  • комбучу - ферментированный чай, богатый пробиотиками;

  • кокосовую воду - мягкий вкус и дополнительные электролиты;

  • содовую с имбирём и мятой - естественный энергетик без лишнего сахара.

Такой напиток не только бодрит, но и помогает восстановить водно-солевой баланс.

Плюсы и минусы трендового напитка

Плюсы Минусы
Освежает и бодрит Короткий эффект
Интересное сочетание вкусов Высокое содержание сахара в коле
Можно приготовить дома Не подходит людям с гипертонией и бессонницей
Вариативность рецептов Газ раздражает желудок при чувствительности

Мифы и правда

Миф 1. Газированная матча полезнее кофе.
Правда: уровень кофеина в матче ниже, но сахар из колы сводит на нет её пользу.

Миф 2. Этот напиток помогает похудеть.
Правда: нет — из-за сахара калорийность высокая.

Миф 3. Можно пить хоть каждый день.
Правда: регулярное употребление может вызывать бессонницу и раздражение желудка.

Интересные факты

• Матча — традиционный японский чай, богатый антиоксидантами и хлорофиллом.
• В Японии его готовят вручную, используя специальный бамбуковый венчик — часэн.
• Тренд на газированные напитки с матчей впервые появился в Южной Корее, а затем распространился в США и Европу через TikTok.

FAQ

Можно ли делать газированную матчю без сахара?
Да, просто замените сладкую колу на минеральную или содовую с лимоном.

Сколько кофеина в одной порции?
В 1 ч. л. матчи содержится около 70 мг кофеина — как в чашке эспрессо.

Можно ли заменить матчю зелёным чаем?
Да, но эффект и вкус будут мягче.

Сколько можно хранить напиток?
Лучше пить сразу после приготовления, иначе пузырьки улетучатся.

С чем лучше подавать газированную матчю?
С фруктами, мятой или лёгкими десертами на основе йогурта.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Топлёное масло выдерживает до 250 °C и хранится до 12 месяцев вчера в 15:43
Масло, которое не горит и не стареет: как обычный продукт стал легендой кухни

Топлёное масло — продукт, проверенный веками. Разберёмся, чем оно отличается от Гхи, как приготовить его дома и где использовать.

Читать полностью » Учёные: микроволновое излучение равномерно прогревает воду — кофе получается мягче вчера в 14:38
Этот способ знают единицы: как приготовить ароматный кофе, даже если сломалась кофемашина

Неожиданный, но рабочий способ приготовить вкусный кофе без турки и кофемашины — в обычной микроволновке. Узнайте, как сделать это правильно.

Читать полностью » Венские вафли на молоке по классическому рецепту сохраняют мягкость после остывания вчера в 14:14
Домохозяйки в восторге: эти вафли готовятся за 30 минут и остаются мягкими даже на следующий день

Мягкие, сливочные и ароматные венские вафли на молоке — идеальный вариант для завтрака или десерта. Простое тесто, 5 минут в вафельнице — и готов вкус детства!

Читать полностью » Маринованные шампиньоны по-корейски с соевым соусом и чесноком получаются пряными и хрустящими вчера в 14:10
Забудьте про магазинные закуски: этот маринованный овощ взорвали кулинарный мир

Пряные, ароматные и хрустящие шампиньоны по-корейски — простая, но эффектная закуска с лёгкой остринкой. Отличный выбор для праздничного стола и повседневного меню.

Читать полностью » Куриное филе бедра в сметанно-аджичном соусе сохраняет сочность при запекании в духовке вчера в 13:06
Мясо, которое не пересушивается: аджика и сметана создают идеальный баланс

Сочное филе куриного бедра, запечённое в соусе из сметаны и аджики — блюдо с лёгкой остринкой и насыщенным вкусом. Готовится просто, выглядит аппетитно, подходит к любому гарниру.

Читать полностью » Салат с капустой и сухариками сохраняет свежесть при заправке майонезом вчера в 13:02
Салат, который перевернул представление о простой капусте: раскрываем главный секрет

Хрустящий, свежий и лёгкий салат с капустой и сухариками готовится за 15 минут. Простое, вкусное блюдо для любого случая — от быстрого обеда до гарнира к мясу.

Читать полностью » Мясо с грибами и сыром в духовке сохраняет сочность без майонеза вчера в 12:59
Гости в шоке: обычное мясо в духовке превращается в ресторанное блюдо за 60 минут

Мясо с грибами, помидорами и сыром — сочное и ароматное блюдо без майонеза. Простой рецепт, привычные продукты и новый вкус, который точно станет вашим любимым.

Читать полностью » Салат с копчёной колбасой и огурцом создает яркий и домашний вкус вчера в 12:55
Обычная колбаса творит чудеса: этот салат из СССР покорил даже гурманов

Сочный, свежий и ароматный салат с копчёной колбасой, капустой и огурцами готовится всего за 10 минут. Идеальный рецепт для быстрого обеда или ужина без лишних хлопот.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Стамбульский аэропорт признан лидером по связанности маршрутов — 82,7 тысячи стыковок
Наука
NASA официально подтвердило открытие 6000 экзопланет за пределами Солнечной системы
Красота и здоровье
Йогурт, оливковое масло и клетчатка — основа омолаживающего рациона долгожительницы из Испании
Авто и мото
При загоревшейся лампочке топлива можно проехать 70–100 км
Авто и мото
Сверление катализатора приводит к поломке двигателя
Технологии
Samsung готовит флагманскую серию Galaxy S26 с новым процессором Exynos 2600
Спорт и фитнес
Men Today: похудеть можно без изнурительных тренировок благодаря методу LISS
Наука
Предки страусов и эму умели летать через океаны
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet