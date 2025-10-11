Кола, чай и лёд — странный микс стал вирусом TikTok: но не всё так безопасно

Всё чаще в лентах TikTok можно увидеть ярко-зелёные напитки с пузырьками — это газированная матча, новый вирусный тренд, который уже завоевал миллионы просмотров. На первый взгляд сочетание кажется странным, но именно контраст вкусов и даёт эффект свежести, который оценили поклонники экспериментов с напитками.

"Получился он невероятно бодрящим и освежающим", — рассказала блогер @siuwupao, первой показавшая рецепт на своей странице.

Что такое газированная матча

Напиток представляет собой смесь традиционной матчи и газированной основы — чаще всего колы или содовой. Автор вирусного рецепта просто взбила порошок зелёного чая с водой, а затем добавила в холодную колу. Результат получился неожиданно приятным: лёгкая горечь чая сбалансировалась сладостью "газировки", а пузырьки усилили ощущение бодрости.

Подобные рецепты быстро распространились по соцсетям: пользователи экспериментируют с вкусами, добавляя лимонные, апельсиновые или даже имбирные газированные напитки.

Почему напиток бодрит

Секрет бодрящего эффекта кроется в сочетании двух активных веществ — кофеина из матчи и сахара из газировки.

Матча, в отличие от обычного кофе, содержит не только кофеин, но и L-теанин - аминокислоту, которая помогает сохранять концентрацию без резкого скачка возбуждения. В сочетании с сахаром из "газировки" это даёт быстрый прилив энергии, но ненадолго: уровень глюкозы повышается резко, а затем так же быстро падает, вызывая чувство усталости.

Польза и возможный вред

Если употреблять напиток изредка, он может стать альтернативой утреннему кофе — бодрит, освежает, хорошо подходит в жаркую погоду. Однако при регулярном употреблении он теряет все преимущества из-за содержания сахара и кофеина.

Кому стоит быть осторожнее:

• людям с гипертонией - кофеин повышает давление;

• тем, у кого есть предрасположенность к диабету - сахар усиливает нагрузку на поджелудочную железу;

• при бессоннице - напиток может мешать засыпанию;

• людям с повышенной кислотностью желудка - газ и кофеин раздражают слизистую.

Как приготовить газированную матчу дома

Тем, кто хочет попробовать тренд, но без вреда для здоровья, можно сделать более щадящий вариант.

Рецепт:

Ингредиенты:

1 ч. л. порошка матчи;

100 мл холодной воды;

150 мл минеральной воды с газом;

немного лимонного сока или апельсиновой цедры;

лёд по вкусу.

Как готовить:

Взбейте порошок матчи с водой до образования пены. Добавьте лёд и минеральную воду. При желании влейте немного цитрусового сока. Аккуратно перемешайте — напиток готов.

Такой вариант сохраняет бодрящий эффект матчи, но без лишнего сахара и консервантов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: использовать сладкую колу.

• Последствие: скачок сахара и кратковременная бодрость.

• Альтернатива: газированная минеральная вода с лимоном.

• Ошибка: пить напиток вечером.

• Последствие: бессонница.

• Альтернатива: употреблять только утром или днём.

• Ошибка: превышать дозу матчи.

• Последствие: раздражение желудка и тахикардия.

• Альтернатива: не больше одной чайной ложки порошка за раз.

А что если заменить газировку другими вариантами?

Если хочется попробовать новые вкусы, можно использовать:

тоник без сахара - придаёт лёгкую горчинку;

комбучу - ферментированный чай, богатый пробиотиками;

кокосовую воду - мягкий вкус и дополнительные электролиты;

содовую с имбирём и мятой - естественный энергетик без лишнего сахара.

Такой напиток не только бодрит, но и помогает восстановить водно-солевой баланс.

Плюсы и минусы трендового напитка

Плюсы Минусы Освежает и бодрит Короткий эффект Интересное сочетание вкусов Высокое содержание сахара в коле Можно приготовить дома Не подходит людям с гипертонией и бессонницей Вариативность рецептов Газ раздражает желудок при чувствительности

Мифы и правда

Миф 1. Газированная матча полезнее кофе.

Правда: уровень кофеина в матче ниже, но сахар из колы сводит на нет её пользу.

Миф 2. Этот напиток помогает похудеть.

Правда: нет — из-за сахара калорийность высокая.

Миф 3. Можно пить хоть каждый день.

Правда: регулярное употребление может вызывать бессонницу и раздражение желудка.

Интересные факты

• Матча — традиционный японский чай, богатый антиоксидантами и хлорофиллом.

• В Японии его готовят вручную, используя специальный бамбуковый венчик — часэн.

• Тренд на газированные напитки с матчей впервые появился в Южной Корее, а затем распространился в США и Европу через TikTok.

FAQ

Можно ли делать газированную матчю без сахара?

Да, просто замените сладкую колу на минеральную или содовую с лимоном.

Сколько кофеина в одной порции?

В 1 ч. л. матчи содержится около 70 мг кофеина — как в чашке эспрессо.

Можно ли заменить матчю зелёным чаем?

Да, но эффект и вкус будут мягче.

Сколько можно хранить напиток?

Лучше пить сразу после приготовления, иначе пузырьки улетучатся.

С чем лучше подавать газированную матчю?

С фруктами, мятой или лёгкими десертами на основе йогурта.