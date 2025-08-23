Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Подкачка колеса
Подкачка колеса
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:22

Почему новые машины больше не кладут запасное колесо — объяснение сбивает с толку

Запасное колесо уходит в прошлое: автопром делает ставку на лёгкость и экологичность

Ещё недавно сложно было представить автомобиль без запасного колеса. Оно спасало миллионы водителей на дорогах и считалось обязательным атрибутом любой машины. Но сегодня ситуация изменилась: всё больше автопроизводителей отказываются от этого элемента, делая ставку на новые технологии и удобство для пользователей.

Почему запасное колесо исчезает?

Причина проста — автопроизводители стремятся снизить вес автомобилей и, соответственно, уменьшить расход топлива. Полноценное запасное колесо вместе с домкратом весит до 20 кг. Удалив его, инженеры добиваются более лёгкой конструкции, что напрямую влияет не только на экономию топлива, но и на уровень выбросов в атмосферу.

Кроме того, в современном ритме жизни не каждый водитель готов возиться с заменой колеса: открутить болты, поднять машину домкратом, снять повреждённую покрышку и установить запаску. Для многих это слишком сложно и пугающе.

Чем запаску заменяют?

На смену приходит компактный комплект для ремонта шин. Как правило, он состоит из баллона со специальной пеной или спреем, который позволяет временно заделать прокол и продолжить движение до ближайшего сервиса. Производители называют это решение удобным и более практичным для большинства ситуаций.

Однако важно помнить: если повреждена боковина или деформирован обод, такой комплект не поможет. В этом случае остаётся рассчитывать лишь на помощь дорожных служб.

Комфорт вместо привычки

Сегодняшние автомобили всё чаще удивляют встроенными технологиями: от больших мультимедийных экранов и навигации до USB-портов и электрорегулируемых сидений. На фоне этих инноваций запасное колесо выглядит скорее пережитком прошлого, чем необходимостью.

Да, оно обеспечивало чувство уверенности, но современные решения делают ставку на другое — удобство, экономию и заботу об окружающей среде. И похоже, что именно этот путь станет стандартом для автомобилей ближайших лет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Убыток Xiaomi Auto во II квартале 2025 года снизился до $41 млн сегодня в 1:45

Машины в убыток, прибыль на горизонте: как Xiaomi играет против правил рынка

Xiaomi теряет на каждом электрокаре, но с каждым кварталом всё меньше: спрос огромен, цены растут, а ждать машины приходится почти год.

Читать полностью » Владельцам Lada Vesta обновят ПО из-за риска блокировки руля сегодня в 1:44

АвтоВАЗ признал риск блокировки руля на Vesta — сервисная кампания уже запущена

АвтоВАЗ запускает сервисную кампанию для Lada Vesta: руль может блокироваться даже при заведённом моторе. Исправят бесплатно, но только на ТО.

Читать полностью » В России с осени ГИБДД сможет временно лишать прав по медицинским показаниям вчера в 21:06

Поликлиника важнее ГИБДД: как новый закон меняет систему наказаний

С 1 сентября ГИБДД сможет временно лишать водителей прав по медпоказаниям. Как будут передаваться данные и сколько времени даётся на лечение?

Читать полностью » Автомеханики назвали признаки, по которым можно выявить проблему в кондиционере авто вчера в 20:41

Кондиционер в машине портится не сразу — признаки, которые водители упускают

Как вовремя заметить поломку кондиционера в автомобиле: простые признаки, которые помогут избежать дорогого ремонта и сохранить комфорт в жару.

Читать полностью » Автоэксперты назвали детали автомобиля, которые запрещено менять самостоятельно вчера в 19:38

Самовольный тюнинг под запретом: какие доработки превращают автомобиль в "нелегала"

Штраф за самовольную замену деталей в авто — теперь реальность. Эксперты рассказали, какие элементы машины запрещено менять без разрешения.

Читать полностью » В России втрое выросло число объявлений о продаже премиальных китайских машин вчера в 18:32

Премиум из Китая обернулся ловушкой: почему владельцы массово спешат избавиться от этих машин

Российский рынок переполнен премиальными китайскими авто: за год их число на вторичке утроилось, но почему владельцы так быстро избавляются от машин?

Читать полностью » Эксперты назвали пять надёжных автомобилей до 600 тысяч рублей вчера в 17:29

Эти подержанные машины переживут даже дорогие новинки: проверенные варианты до 600 тысяч

Что можно купить за 600 тысяч рублей на вторичном рынке? Пять моделей, которые прослужат долгие годы и не станут обузой для владельца.

Читать полностью » Водителям напомнили: любые доработки автомобиля требуют обязательной регистрации вчера в 16:25

Почему громкая музыка в авто может закончиться не танцами, а снятием машины с учёта

Летом громкая музыка в авто может стоить не только 500 рублей штрафа, но и снятия машины с учёта. Почему акустика стала проблемой для водителей?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Татьяна Лампа: Y-raise помогает улучшить осанку и снизить риск травм
Еда

Быстрый способ приготовления картофеля в микроволновке — пошаговая инструкция
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперты назвали варианты фермерской прогулки с гирями для новичков и среднего уровня
Питомцы

На пляжах Рио-де-Жанейро собаки могут гулять при наличии прививок и ветдокументов
Туризм

Американская компания Villa Vie предложила пенсионерам жизнь на круизном судне за единовременный взнос
Авто и мото

Российские таксопарки в 2026 году лишатся иностранных автомобилей — закон Госдумы
Спорт и фитнес

Баттерфляй назван самым сложным стилем плавания — тренеры
Авто и мото

Lada Iskra 2025 получила три типа генераторов в зависимости от комплектации
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru