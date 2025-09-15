Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Defensie is licensed under CC0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:50

Долгий путь к примирению: почему Гарри не отказывается от своих слов

Принц Гарри ответил на критику своих мемуаров и подтвердил, что не откажется от своих слов

Принц Гарри в своем недавнем интервью высказался о своем отношениях с королевской семьей и ответил на критику в адрес своих мемуаров. Герцог Сассекский, которому в этом году исполнилось 40 лет, вновь поднимал тему разногласий с родными, заявив, что не собирается отказываться от своих слов, опубликованных в книге "Запасной”. В то время как принц несколько месяцев назад посетил Великобританию с официальным визитом, а также провел встречу с отцом, Карлом III, впервые за полтора года, его отношения с родственниками остаются напряженными.

Ссора с семьей и значение принципов

Принц Гарри уверенно заявил, что он не намерен отказываться от своих слов, раскрытых в мемуарах, даже несмотря на критику. В интервью Guardian он отметил, что все, что он написал в книге, остаётся для него неизменным.

"Я не верю, что я вынес это все на публику, — сказал он. — Это было трудное послание, но я сделал это наилучшим образом. Моя совесть чиста. Это наличие принципов”.

По его словам, для него не было важно причинить боль или месть своим родным, а именно раскрыть правду о семейных отношениях, которые, по его мнению, необходимо освещать, чтобы наступило примирение.

Гарри также подчеркнул, что желание добиться справедливости важно для него, и только тогда возможно построить нормальные отношения с близкими. Он добавил, что не может прийти к примирению, пока не будет знать правду. В своей речи принц продолжил акцентировать внимание на важности принципиальности, даже в самых болезненных ситуациях, таких как конфликты с семьей. Это позволяет ему быть честным перед собой и перед миром.

Скандальные признания в мемуарах

В своей книге "Запасной”, выпущенной в 2023 году, принц Гарри откровенно рассказывал о трудных моментах в отношениях с семьей. Одним из самых резонансных моментов стало утверждение Гарри, что его брат, принц Уильям, назвал Меган Маркл "грубой” и напал на него, схватив за воротник. Также в книге он делился воспоминаниями о том, как его отец, король Карл III, называл его "запасным” еще при жизни принцессы Дианы. Эти откровения стали настоящим шоком для общественности, которая привыкла к образу королевской семьи как единой и безмятежной.

После выхода книги принц Гарри и его жена, Меган Маркл, открыто говорили о своей вражде с королевской семьей. С момента, как в 2020 году они отказались от своих королевских обязанностей и переехали в Калифорнию, отношения с родственниками остаются напряженными. Несмотря на это, Гарри вновь выразил готовность к примирению, но на своих условиях.

