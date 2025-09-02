Внешне свежий, внутри прошлогодний: из чего на самом деле делают Solaris

Оказалось, что многие узлы и комплектующие для автомобилей Solaris, которые собирают на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, вовсе не свежего производства. Об этом рассказал эксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин.

"Например, на одной фаре указана дата выпуска ноябрь 2021 года, на второй — январь 2022-го. Все стекла сделаны в 2022 году. Кроме лобового, которое датировано 2025 годом", — отметил он.

Под капотом — всё по-старому

Эксперт обратил внимание, что в двигателе Solaris KRX (прежний Kia Rio X) не оказалось никаких китайских маркировок. Под капотом можно найти только логотипы корейских производителей. Это, по его словам, говорит о том, что машина пока ещё полностью сохраняет привычный облик и качество.

Почему это важно

Фактически автомобили собирают из деталей, произведённых ещё в 2021–2022 годах. Это может объяснять, почему Solaris выглядит "знакомым" и внушает доверие. При этом возникает вопрос: насколько хватит таких складских запасов, и как изменится облик машины, когда они закончатся?