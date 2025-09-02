Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Покупка машины
Покупка машины
© www.freepik.com by prostooleh is licensed under Free More info
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:39

Внешне свежий, внутри прошлогодний: из чего на самом деле делают Solaris

На бывшем заводе Hyundai в Петербурге Solaris собирают из старых узлов — эксперт "За рулем"

Оказалось, что многие узлы и комплектующие для автомобилей Solaris, которые собирают на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, вовсе не свежего производства. Об этом рассказал эксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин.

"Например, на одной фаре указана дата выпуска ноябрь 2021 года, на второй — январь 2022-го. Все стекла сделаны в 2022 году. Кроме лобового, которое датировано 2025 годом", — отметил он.

Под капотом — всё по-старому

Эксперт обратил внимание, что в двигателе Solaris KRX (прежний Kia Rio X) не оказалось никаких китайских маркировок. Под капотом можно найти только логотипы корейских производителей. Это, по его словам, говорит о том, что машина пока ещё полностью сохраняет привычный облик и качество.

Почему это важно

Фактически автомобили собирают из деталей, произведённых ещё в 2021–2022 годах. Это может объяснять, почему Solaris выглядит "знакомым" и внушает доверие. При этом возникает вопрос: насколько хватит таких складских запасов, и как изменится облик машины, когда они закончатся?

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Экспорт BYD в августе 2025 года увеличился на 146% и достиг 80,5 тыс. автомобилей сегодня в 9:48

Китайские электромобили захватывают мир: BYD бьёт экспортный рекорд

Китайский гигант BYD сообщил о рекордных продажах за август 2025 года и продолжает уверенно наращивать экспорт, бросая вызов мировым конкурентам.

Читать полностью » ТОП-10 самых экономичных кроссоверов 2025–2026 года по расходу топлива сегодня в 9:26

Эти кроссоверы 2025 года жгут меньше топлива, чем вы думаете — список удивит

Какие внедорожники 2025–2026 годов тратят меньше всего топлива? Обзор моделей — от премиального Lexus NX до рекордно экономичной Kia Niro.

Читать полностью » В Южной Корее стартуют продажи Kia EV5 по цене от 48,55 млн вон сегодня в 8:44

Когда практичность превращается в стиль: как Kia EV5 ломает стереотипы о "семейных авто"

Kia готовит к выходу новый электрический кроссовер EV5 с просторным салоном, богатым оснащением и запасом хода 460 км — и ценой от 2,8 млн рублей.

Читать полностью » BYD представил внедорожник Fang Cheng Bao Tai 3 с интеграцией дрона DJI сегодня в 8:16

BYD показал внедорожник с холодильником и караоке — но внимание привлекла совсем другая деталь

Китайский бренд BYD представил внедорожник Fang Cheng Bao Tai 3 с дронами и футуристичными функциями. Модель удивит даже опытных водителей.

Читать полностью » Audi прекратит продажи A7 и S7 в США с 2026 года и заменит их седаном A6 TFSI сегодня в 7:41

Когда премиум больше не нужен: Audi делает шаг, который ещё недавно казался немыслимым

Audi убирает из США модели A7 и S7 с 2026 года, но готовит достойную замену. Почему компания решилась на этот шаг и кто сохранит позиции в линейке?

Читать полностью » Китайский кроссовер Leapmotor C10 получил запас хода 145 км на электротяге сегодня в 7:26

Заряжается за 18 минут и едет 145 км без бензина: возможности Leapmotor C10 ошарашили покупателей

Leapmotor C10 стал самым гармоничным китайским кроссовером: простор, технологии и цена впечатляют, но за привлекательной оболочкой скрыты и слабые места.

Читать полностью » Ford снизил цену на Bronco Raptor 2024 до 73 тысяч долларов из-за выхода новой модели сегодня в 6:37

Покупатели рванули за Ford Bronco Raptor: скидки обрушили цену до уровня конкурентов

Ford устроила масштабную распродажу внедорожников, предлагая скидки до 1,36 млн рублей, но щедрое предложение продлилось совсем недолго.

Читать полностью » Эксперты: загрязнение дизельного двигателя возможно уже после 20 000 км пробега сегодня в 6:26

Загрязнённый дизель после 20 000 км — вот что спасает мотор от сажи и ржавчины

Правильные присадки способны значительно продлить срок службы дизельного двигателя. Но какие из них действительно работают и на что обратить внимание?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Невролог Екатерина Демьяновская объяснила, как проявляется деменция на ранних стадиях
Авто и мото

Эксперт назвал причины снижения спроса на новые автомобили в России
Садоводство

Подготовка гортензии к зиме: почки повреждаются уже при -3 °C
Спорт и фитнес

Тренер Ольга Яблокова назвала правила безопасного бега в жаркую погоду
Красота и здоровье

Как сохранить пользу грибов на зиму: выбираем метод хранения и учитываем противопоказания
Туризм

Треккинг в России: лучшие маршруты для любителей гор
Еда

Кулинары раскрыли способ приготовления пельменей на молоке
Дом

Что делать жильцам, если тараканы идут из подвала
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet