Запасной аккумулятор зимой: простой способ избежать проблем с запуском двигателя

Многие автолюбители сталкивались с ситуацией, когда аккумулятор внезапно садится в самый неподходящий момент. Но задумывались ли вы, почему некоторые водители не спешат выбрасывать старые батареи, а хранят их у себя в гараже?

Срок службы аккумулятора и его возможности

Современные необслуживаемые аккумуляторы обычно служат около 5-6 лет. За это время их емкость и эффективность значительно снижаются. При покупке нового аккумулятора часто предлагают скидку за сдачу старого, но не стоит сразу избавляться от отслужившей батареи.

Некоторые автолюбители продлевают жизнь аккумулятору самостоятельно — меняют полярность, заменяют электролит и восстанавливают свинцовые пластины. Хотя это не всегда оправдано с экономической точки зрения, такие умельцы всегда держат под рукой запасную, исправную батарею.

Резервный источник питания при замене аккумулятора

Современные автомобили буквально "напичканы" электроникой, и многие настройки сохраняются только при постоянном питании. Если просто отключить клеммы при замене аккумулятора, можно потерять важные параметры.

В этом случае старая батарея становится незаменимым резервным источником энергии. Достаточно подключить её к бортовой сети — например, с помощью крокодилов — и сохранить все настройки без потери данных.

Помощь в холодное время и при ремонте

Зимой аккумулятор часто подводит, не позволяя завести двигатель. Запасная батарея может помочь запустить мотор, если правильно подключить её к цепи и дать время для подзарядки основной АКБ.

Кроме того, старый аккумулятор пригодится во время ремонта или диагностики, когда нужен дополнительный источник питания для проверки электрических цепей автомобиля.

Конечно, вместо старого аккумулятора можно использовать компактное пусковое устройство. Оно легче, удобнее и всегда под рукой. Но покупка такого гаджета — это дополнительные расходы, которые не всегда оправданы для всех водителей.