Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
аккумулятор
аккумулятор
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:48

Запасной аккумулятор зимой: простой способ избежать проблем с запуском двигателя

Водители применяют старые аккумуляторы при замене новой батареи

Многие автолюбители сталкивались с ситуацией, когда аккумулятор внезапно садится в самый неподходящий момент. Но задумывались ли вы, почему некоторые водители не спешат выбрасывать старые батареи, а хранят их у себя в гараже?

Срок службы аккумулятора и его возможности

Современные необслуживаемые аккумуляторы обычно служат около 5-6 лет. За это время их емкость и эффективность значительно снижаются. При покупке нового аккумулятора часто предлагают скидку за сдачу старого, но не стоит сразу избавляться от отслужившей батареи.

Некоторые автолюбители продлевают жизнь аккумулятору самостоятельно — меняют полярность, заменяют электролит и восстанавливают свинцовые пластины. Хотя это не всегда оправдано с экономической точки зрения, такие умельцы всегда держат под рукой запасную, исправную батарею.

Резервный источник питания при замене аккумулятора

Современные автомобили буквально "напичканы" электроникой, и многие настройки сохраняются только при постоянном питании. Если просто отключить клеммы при замене аккумулятора, можно потерять важные параметры.

В этом случае старая батарея становится незаменимым резервным источником энергии. Достаточно подключить её к бортовой сети — например, с помощью крокодилов — и сохранить все настройки без потери данных.

Помощь в холодное время и при ремонте

Зимой аккумулятор часто подводит, не позволяя завести двигатель. Запасная батарея может помочь запустить мотор, если правильно подключить её к цепи и дать время для подзарядки основной АКБ.

Кроме того, старый аккумулятор пригодится во время ремонта или диагностики, когда нужен дополнительный источник питания для проверки электрических цепей автомобиля.

Конечно, вместо старого аккумулятора можно использовать компактное пусковое устройство. Оно легче, удобнее и всегда под рукой. Но покупка такого гаджета — это дополнительные расходы, которые не всегда оправданы для всех водителей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автостат: почти половина россиян считает китайские автомобили завышенными по цене вчера в 17:09

Топ мифов о машинах из Поднебесной, в которые до сих пор верят водители

Китайские автомобили уже прочно вошли на российский рынок, но вокруг них всё ещё много стереотипов. Разбираем мифы и реальность.

Читать полностью » Apple убрала старшие версии iPhone 16 и оставила только модель с 128 ГБ памяти вчера в 16:45

Купить iPhone 16 или iPhone 17: как Apple хитро подталкивает к апгрейду

Apple убрала старшие версии iPhone 16 с большим объёмом памяти. Теперь выбор стал проще, но у покупателей появились новые дилеммы.

Читать полностью » Lexus RX второго поколения за 1,5 млн рублей: плюсы и минусы по данным специалистов вчера в 16:44

Роскошь с подвохом: как Lexus RX превращается из мечты в источник расходов

Эксперт разобрал сильные и слабые стороны Lexus RX второго поколения на вторичном рынке и объяснил, что нужно обязательно проверить перед покупкой.

Читать полностью » Средняя зарплата дальнобойщиков в России в августе составила 201,9 тыс. рублей — данные рынка труда вчера в 15:39

Дальнобой в России превращается в гонку за выживание: цифры говорят сами за себя

Зарплаты дальнобойщиков превысили 200 тысяч рублей, но конкуренция за вакансии растёт. Где выгоднее работать и на что обратить внимание при выборе.

Читать полностью » Розничные продажи легковых автомобилей в Китае за первую неделю сентября упали на 10% — данные отраслевой ассоциации вчера в 14:34

Электромобили теряют скорость: рынок Китая показал неожиданный разворот

Китайский авторынок начал сентябрь с заметного снижения продаж, но годовые показатели уверенно растут. Как распределились силы между сегментами?

Читать полностью » Стоимость обучения в автошколах России выросла на 20% с начала 2025 года вчера в 13:29

В каких регионах ещё можно получить права без удара по кошельку

Стоимость обучения в автошколах России выросла на 20%: где самые дорогие и самые дешёвые курсы, и сколько теперь стоит обучение в столице.

Читать полностью » Американский стартап Bollinger Motors перешёл с электрических внедорожников на коммерческие грузовики вчера в 13:10

Электровнедорожники не выжили, но фургоны дали шанс: уроки Bollinger Motors

Компания Bollinger Motors кардинально сменила курс: от внедорожников для энтузиастов к электрическим грузовикам для бизнеса. Что из этого выйдет?

Читать полностью » Polestar 5 оказался на 450 кг тяжелее Porsche Taycan из-за батареи и габаритов вчера в 12:44

Электромобиль мечты оказался слишком тяжёлым: Polestar 5 удивил даже фанатов Porsche

Polestar 5 получил 884 л.с. и стильный дизайн, но его вес почти на полтонны превышает Porsche Taycan. Узнаем, что скрывается за этими цифрами.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Севооборот для помидоров — как избежать болезней и сохранить почву: инструкция от агрономов
Красота и здоровье

Зеленый чай улучшает работу мозга и снижает усталость
Питомцы

Биологи: собаки повышают уровень окситоцина при зрительном контакте с человеком
Авто и мото

Mazda EZ-6 поступила на российский рынок по цене от 4,9 млн рублей
Туризм

Ментон в Приморских Альпах назван аутентичным курортом Ривьеры
Садоводство

В Сахалинской области специалисты советуют обрабатывать рукояти инструментов льняным маслом перед зимовкой
Технологии

На VK Play прошёл фестиваль "Демофест 2.0" с 200 демоверсиями российских игр
Красота и здоровье

Том Холланд отметил три с половиной года трезвости и назвал это лучшим решением в жизни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet