Испания "прикрыла шлагбаум" для россиян: как 25 слотов в день превратили шенген в лотерею

Получение испанской визы становится всё сложнее и дороже для россиян. С начала октября визовые центры страны так и не открыли полноценную запись в регионах, а редкие слоты появлялись только в Москве и Петербурге — и то в ограниченном количестве. Ситуация вызвала ажиотаж и рост цен на услуги посредников.

"На шенгенские визы Испании будут давать всего 25 мест в день. Это на всю Россию!" — отметили визовые агенты.

По их словам, причина кроется в политике: Испания за весну и лето выдала слишком много разрешений, и теперь процесс резко замедлился.

Сравнение визовых реалий

Страна Среднее время ожидания записи Доступность региональных центров Стоимость оформления Испания крайне ограниченные слоты, до 25 мест/день только Москва и Петербург высокая, агентские услуги растут Италия от 2 до 3 недель во многих регионах стабильная Франция нестабильная запись крупные города средняя Финляндия чаще всего быстро приграничные города доступная

Советы шаг за шагом

Следите за обновлениями в системе BLS Spain — новые места появляются неожиданно. Если у вас гибкий график, используйте записи в Москве или Петербурге. Планируйте поездку заранее: бронируйте отели и билеты с возможностью возврата. Рассмотрите альтернативные направления в Шенгенской зоне, где подача проще. Пользуйтесь проверенными визовыми агентами, но уточняйте стоимость их услуг.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: бронировать невозвратные билеты до получения визы.

Последствие: потеря денег при отказе.

Альтернатива: выбирать тарифы с бесплатной отменой.

Последствие: потеря денег при отказе. Альтернатива: выбирать тарифы с бесплатной отменой. Ошибка: надеяться только на ближайший визовый центр.

Последствие: упущенные сроки поездки.

Альтернатива: рассматривать Москву и Петербург как запасной вариант.

Последствие: упущенные сроки поездки. Альтернатива: рассматривать Москву и Петербург как запасной вариант. Ошибка: доверять непроверенным посредникам.

Последствие: переплата или мошенничество.

Альтернатива: обращаться в официальные визовые центры или крупные агентства.

А что если…

Если лимит в 25 заявок сохранится на месяцы, путешественникам придётся либо сместить акцент на другие европейские страны, либо готовиться к существенным тратам. Испания фактически становится "эксклюзивным" направлением, куда смогут попасть только самые терпеливые или готовые платить больше.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Возможность всё же получить визу при настойчивости Резкое ограничение числа слотов Прямые рейсы и развитый туризм Испании Рост стоимости агентских услуг Потенциальные открытые записи в будущем Отсутствие региональной подачи

FAQ

Как выбрать агентство для визы в Испанию?

Смотрите на репутацию и отзывы, проверяйте официальную аккредитацию в визовых центрах.

Сколько стоит оформление сейчас?

Цена колеблется: консульский сбор остаётся прежним, но агентские услуги могут быть в разы выше стандартных тарифов.

Что лучше — ждать Испанию или подавать в другую страну?

Если поездка гибкая, попробуйте другие страны Шенгена, где подача быстрее и дешевле.

Мифы и правда

Миф: визовый центр специально "прячет" слоты.

Правда: они появляются, но количество жёстко ограничено.

Правда: они появляются, но количество жёстко ограничено. Миф: если нет записи в регионе, значит, её больше не будет.

Правда: возможны новые открытия, но только на ограниченное число мест.

Правда: возможны новые открытия, но только на ограниченное число мест. Миф: агент "без очереди" всегда даст гарантию.

Правда: даже посредники не могут повлиять на лимит.

3 интересных факта

Испания традиционно входит в топ-5 самых посещаемых стран россиянами. В 2024 году спрос на её визы вырос из-за мягких правил весной и летом. Туристы часто комбинируют Испанию с Францией и Италией для многогородских маршрутов.

Исторический контекст