Испания "прикрыла шлагбаум" для россиян: как 25 слотов в день превратили шенген в лотерею
Получение испанской визы становится всё сложнее и дороже для россиян. С начала октября визовые центры страны так и не открыли полноценную запись в регионах, а редкие слоты появлялись только в Москве и Петербурге — и то в ограниченном количестве. Ситуация вызвала ажиотаж и рост цен на услуги посредников.
"На шенгенские визы Испании будут давать всего 25 мест в день. Это на всю Россию!" — отметили визовые агенты.
По их словам, причина кроется в политике: Испания за весну и лето выдала слишком много разрешений, и теперь процесс резко замедлился.
Сравнение визовых реалий
|
Страна
|
Среднее время ожидания записи
|
Доступность региональных центров
|
Стоимость оформления
|
Испания
|
крайне ограниченные слоты, до 25 мест/день
|
только Москва и Петербург
|
высокая, агентские услуги растут
|
Италия
|
от 2 до 3 недель
|
во многих регионах
|
стабильная
|
Франция
|
нестабильная запись
|
крупные города
|
средняя
|
Финляндия
|
чаще всего быстро
|
приграничные города
|
доступная
Советы шаг за шагом
- Следите за обновлениями в системе BLS Spain — новые места появляются неожиданно.
- Если у вас гибкий график, используйте записи в Москве или Петербурге.
- Планируйте поездку заранее: бронируйте отели и билеты с возможностью возврата.
- Рассмотрите альтернативные направления в Шенгенской зоне, где подача проще.
- Пользуйтесь проверенными визовыми агентами, но уточняйте стоимость их услуг.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: бронировать невозвратные билеты до получения визы.
Последствие: потеря денег при отказе.
Альтернатива: выбирать тарифы с бесплатной отменой.
- Ошибка: надеяться только на ближайший визовый центр.
Последствие: упущенные сроки поездки.
Альтернатива: рассматривать Москву и Петербург как запасной вариант.
- Ошибка: доверять непроверенным посредникам.
Последствие: переплата или мошенничество.
Альтернатива: обращаться в официальные визовые центры или крупные агентства.
А что если…
Если лимит в 25 заявок сохранится на месяцы, путешественникам придётся либо сместить акцент на другие европейские страны, либо готовиться к существенным тратам. Испания фактически становится "эксклюзивным" направлением, куда смогут попасть только самые терпеливые или готовые платить больше.
Плюсы и минусы
|
Плюсы
|
Минусы
|
Возможность всё же получить визу при настойчивости
|
Резкое ограничение числа слотов
|
Прямые рейсы и развитый туризм Испании
|
Рост стоимости агентских услуг
|
Потенциальные открытые записи в будущем
|
Отсутствие региональной подачи
FAQ
Как выбрать агентство для визы в Испанию?
Смотрите на репутацию и отзывы, проверяйте официальную аккредитацию в визовых центрах.
Сколько стоит оформление сейчас?
Цена колеблется: консульский сбор остаётся прежним, но агентские услуги могут быть в разы выше стандартных тарифов.
Что лучше — ждать Испанию или подавать в другую страну?
Если поездка гибкая, попробуйте другие страны Шенгена, где подача быстрее и дешевле.
Мифы и правда
- Миф: визовый центр специально "прячет" слоты.
Правда: они появляются, но количество жёстко ограничено.
- Миф: если нет записи в регионе, значит, её больше не будет.
Правда: возможны новые открытия, но только на ограниченное число мест.
- Миф: агент "без очереди" всегда даст гарантию.
Правда: даже посредники не могут повлиять на лимит.
3 интересных факта
- Испания традиционно входит в топ-5 самых посещаемых стран россиянами.
- В 2024 году спрос на её визы вырос из-за мягких правил весной и летом.
- Туристы часто комбинируют Испанию с Францией и Италией для многогородских маршрутов.
Исторический контекст
- 2010-е годы — массовый поток туристов, минимальные сложности с визами.
- 2020 год — резкое сокращение путешествий из-за пандемии.
- 2022-2023 — ужесточение визовой политики ЕС, включая Испанию.
- 2024 — временная "оттепель", когда визы выдавались активно.
- Осень 2025 — новый виток ограничений и дефицит слотов.
