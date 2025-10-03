Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Флаг Испании
Флаг Испании
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:22

Испания "прикрыла шлагбаум" для россиян: как 25 слотов в день превратили шенген в лотерею

Визовые агенты: Испания ограничила приём заявок на шенген до 25 мест в день на всю Россию

Получение испанской визы становится всё сложнее и дороже для россиян. С начала октября визовые центры страны так и не открыли полноценную запись в регионах, а редкие слоты появлялись только в Москве и Петербурге — и то в ограниченном количестве. Ситуация вызвала ажиотаж и рост цен на услуги посредников.

"На шенгенские визы Испании будут давать всего 25 мест в день. Это на всю Россию!" — отметили визовые агенты.

По их словам, причина кроется в политике: Испания за весну и лето выдала слишком много разрешений, и теперь процесс резко замедлился.

Сравнение визовых реалий

Страна

Среднее время ожидания записи

Доступность региональных центров

Стоимость оформления

Испания

крайне ограниченные слоты, до 25 мест/день

только Москва и Петербург

высокая, агентские услуги растут

Италия

от 2 до 3 недель

во многих регионах

стабильная

Франция

нестабильная запись

крупные города

средняя

Финляндия

чаще всего быстро

приграничные города

доступная

Советы шаг за шагом

  1. Следите за обновлениями в системе BLS Spain — новые места появляются неожиданно.
  2. Если у вас гибкий график, используйте записи в Москве или Петербурге.
  3. Планируйте поездку заранее: бронируйте отели и билеты с возможностью возврата.
  4. Рассмотрите альтернативные направления в Шенгенской зоне, где подача проще.
  5. Пользуйтесь проверенными визовыми агентами, но уточняйте стоимость их услуг.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: бронировать невозвратные билеты до получения визы.
    Последствие: потеря денег при отказе.
    Альтернатива: выбирать тарифы с бесплатной отменой.
  • Ошибка: надеяться только на ближайший визовый центр.
    Последствие: упущенные сроки поездки.
    Альтернатива: рассматривать Москву и Петербург как запасной вариант.
  • Ошибка: доверять непроверенным посредникам.
    Последствие: переплата или мошенничество.
    Альтернатива: обращаться в официальные визовые центры или крупные агентства.

А что если…

Если лимит в 25 заявок сохранится на месяцы, путешественникам придётся либо сместить акцент на другие европейские страны, либо готовиться к существенным тратам. Испания фактически становится "эксклюзивным" направлением, куда смогут попасть только самые терпеливые или готовые платить больше.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Возможность всё же получить визу при настойчивости

Резкое ограничение числа слотов

Прямые рейсы и развитый туризм Испании

Рост стоимости агентских услуг

Потенциальные открытые записи в будущем

Отсутствие региональной подачи

FAQ

Как выбрать агентство для визы в Испанию?
Смотрите на репутацию и отзывы, проверяйте официальную аккредитацию в визовых центрах.

Сколько стоит оформление сейчас?
Цена колеблется: консульский сбор остаётся прежним, но агентские услуги могут быть в разы выше стандартных тарифов.

Что лучше — ждать Испанию или подавать в другую страну?
Если поездка гибкая, попробуйте другие страны Шенгена, где подача быстрее и дешевле.

Мифы и правда

  • Миф: визовый центр специально "прячет" слоты.
    Правда: они появляются, но количество жёстко ограничено.
  • Миф: если нет записи в регионе, значит, её больше не будет.
    Правда: возможны новые открытия, но только на ограниченное число мест.
  • Миф: агент "без очереди" всегда даст гарантию.
    Правда: даже посредники не могут повлиять на лимит.

3 интересных факта

  1. Испания традиционно входит в топ-5 самых посещаемых стран россиянами.
  2. В 2024 году спрос на её визы вырос из-за мягких правил весной и летом.
  3. Туристы часто комбинируют Испанию с Францией и Италией для многогородских маршрутов.

Исторический контекст

  • 2010-е годы — массовый поток туристов, минимальные сложности с визами.
  • 2020 год — резкое сокращение путешествий из-за пандемии.
  • 2022-2023 — ужесточение визовой политики ЕС, включая Испанию.
  • 2024 — временная "оттепель", когда визы выдавались активно.
  • Осень 2025 — новый виток ограничений и дефицит слотов.

