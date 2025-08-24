Испанские визы: куда исчезли квоты и почему цена возросла до 70 тысяч рублей

Сокращение ежедневных квот на подачу паспортов в визовом центре Испании привело к подорожанию услуг для туристов, пользующихся услугами посредников. Теперь для всех агентств в одном городе выделяется всего 15 мест, что вызвало рост цен на ускоренную подачу документов.

Представители визовых компаний поясняют, что возможность сдавать паспорта в ближайшие дни у них сохраняется, однако из-за дефицита мест стоимость срочного заноса без предварительной записи увеличилась. По их словам, многие клиенты ошибочно считают, что повышение выгодно агентствам, но на практике более высокая цена отпугивает часть туристов.

Это уже второй скачок цен за лето. Первая волна подорожания пришлась на июль, когда появились слухи о введении ограничений в BLS Spain Russia. Тогда некоторые посредники подняли тарифы на 10 тысяч рублей. Сейчас оформление испанского шенгена "под ключ" с передачей паспорта в визовый центр может обойтись примерно в 70 тысяч рублей.

Некоторые туристы заявляют, что такие расходы для них неприемлемы и ради одной лишь визы они не готовы тратить десятки тысяч. Агентства же утверждают, что клиенты платят не за "воздух": обычная запись возможна только на конец сентября, и её ещё нужно дождаться, тогда как через посредников документы принимают в течение нескольких дней.

При этом специалисты отмечают, что сроки ожидания иногда подаются в преувеличенном виде. Слоты на сентябрь ещё не открывались — их обещают добавить в систему на следующей неделе, однако точная дата неизвестна. Кроме того, время от времени появляются отказные места на август, но они расходятся практически мгновенно.