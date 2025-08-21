Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Слизни
Слизни
© flickr.com by Becks is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:59

Этот секретный барьер из огорода заставит слизней обходить ваши посадки стороной – урожай будет спасен

Защитите свой огород: эффективные методы борьбы с испанскими слизнями от эксперта Туманова

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов дал дачникам совет, как бороться с испанскими слизнями в огороде, которые в последнее время стали настоящей проблемой для многих садоводов. Эксперт поделился эффективными и экологически чистыми методами борьбы с этими вредителями.

С приходом жары в московский регион, слизни заполонили огороды россиян. Эксперт советует не трогать вредителей без перчаток, поскольку слизь остается на руках как клей и отмыть ее не так просто. Слизь слизней может вызывать раздражение кожи и содержать бактерии, поэтому контакт с ней лучше избегать.

Ночной образ жизни: используйте укрытия как ловушки

Садовод рассказал, что слизняки днем прячутся в укрытиях, а активизируются только ночью. Эту особенность можно использовать для борьбы с ними. Разложите на участке доски, куски картона или другие укрытия, под которыми слизни будут прятаться днем. Затем соберите их вручную и уничтожьте.

Для борьбы со слизнями существуют ловушки. Их можно давить, а тело съедят сородичи. Эксперт опроверг утверждение о том, что слизни вылупляются из раздавленных яиц. Использование ловушек является эффективным способом сокращения популяции слизней в огороде.

Защитный барьер из золы: надежная защита капусты

Избавиться от вредителей также поможет обычная зола. Ее нужно насыпать с горкой вокруг капусты, которую любят пожирать слизни. Они не смогут проползти через золу, это надежный заградительный барьер. Зола является натуральным репеллентом для слизней и не наносит вреда растениям.

Интересные факты о слизнях

Слизни являются гермафродитами, то есть имеют как мужские, так и женские половые органы.
Слизни способны передвигаться по вертикальным поверхностям, используя слизь для прикрепления.
Слизни предпочитают влажную и прохладную среду обитания.

Рекомендации по борьбе со слизнями

  • Регулярно осматривайте растения на наличие слизней и их следов.
  • Собирайте слизней вручную и уничтожайте их.
  • Используйте ловушки для слизней.
  • Создавайте барьеры из золы, песка или опилок вокруг растений, которые подвержены нападению слизней.
  • Привлекайте на участок естественных врагов слизней, таких как ежи, птицы и лягушки.

В заключение, борьба с испанскими слизнями в огороде требует комплексного подхода, включающего ручной сбор, использование ловушек, создание защитных барьеров и привлечение естественных врагов. Следуя советам эксперта Андрея Туманова, вы сможете эффективно защитить свой урожай от этих прожорливых вредителей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фитофтора на томатах: когда овощи опасны и как их безопасно есть – ответ эксперта сегодня в 14:59

Секреты безопасного урожая: как защитить томаты от фитофторы и употреблять их в пищу

Фитофтора на томатах: как распознать опасность? Эксперт рассказал, можно ли есть зараженные овощи и как их правильно обработать для безопасности.

Читать полностью » Ксения Давыдова: как определить необходимость укрытия клубники в вашем регионе сегодня в 14:57

Морозный детектив: как резкие перепады температур убивают ваши цветочные почки — лайфхак от ведущего агронома

Агроном Ксения Давыдова объясняет: когда и как укрывать клубнику в разных регионах России. Секреты защиты кустов при снеге менее 30 см и резких морозах.

Читать полностью » Прищипка и удаление листьев помогают перцу быстрее созреть сегодня в 14:40

Листья — враги урожая: когда зелень мешает плодам перца созреть

Что делать, если перцы к осени остаются зелёными? Три приёма помогут ускорить их созревание и собрать яркий урожай до холодов.

Читать полностью » 3 секрета опытных дачников: когда копать чеснок, чтобы он хранился до весны сегодня в 13:59

Чесночные страдания: как не потерять урожай из-за неправильной уборки – определитесь со сроками сейчас

Узнайте, когда собирать урожай чеснока! Признаки зрелости, советы по уборке и хранению. Сохраните чеснок до весны, вовремя собрав урожай.

Читать полностью » Зимовка ежевики: агроволокно, снег и лапник в борьбе с морозами сегодня в 13:57

Спрятать и сохранить: три слоя защиты, которые спасут корни от вымерзания — эксклюзивная инструкция

Эксперты раскрыли секреты укрытия ежевики: почему критически важно дождаться -5°C в ноябре, чем опасно преждевременное утепление и как спасти кусты от выпревания с помощью агроволокна и лапника.

Читать полностью » Лучшие способы посадить розмарин: семена, саженцы и черенки сегодня в 13:30

Ошибка с почвой — и розмарин засохнет, даже если ухаживать правильно

Розмарин может стать украшением вашего сада или кухни, если избежать главных ошибок. Секреты почвы, полива и ухода — в нашем материале.

Читать полностью » Эксперты советуют: как увеличить влагоемкость почвы на 70% с помощью органики сегодня в 12:59

Почему соседские цветы цветут даже в пекло: неожиданный инсайт про кристаллы влаги

Как уберечь растения в засуху? Советы агрономов: гидрогель и цеолит для влагоудержания, мульчирование почвы и капельный полив. Узнайте секреты подготовки грунта!

Читать полностью » Опасные растения на даче: почему стоит избегать посадки лопуха, жимолости и каштана сегодня в 12:57

Лопух – не так прост, как кажется: почему дачники спешат от него избавиться

Узнайте, какие растения могут доставить хлопоты на вашем участке. Лопух, жимолость и конский каштан: чем они опасны и как избежать проблем.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Оксана Самойлова назвала Тимати "скуфоватым соседом по санаторию" на МУЗ-ТВ
Садоводство

Медный купорос или бордоская жидкость: что эффективнее для теплиц
Питомцы

Кормление собаки с рук: рекомендации ветеринаров по изменению привычек
Культура и шоу-бизнес

Анна Семенович подарила матери теплицу после переезда в загородный дом
Спорт и фитнес

Мэтью Форцалья назвал лучшие упражнения с гантелями для мышц груди и рук
Питомцы

Выбор игрушек для собак: что нужно знать для безопасности питомца
Дом

Как правильно ухаживать за кафелем в ванной: советы по выбору средств и режиму уборки
Еда

Кулинарные эксперты: омлет будет воздушным без взбивания яиц
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru