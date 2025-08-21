Этот секретный барьер из огорода заставит слизней обходить ваши посадки стороной – урожай будет спасен

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов дал дачникам совет, как бороться с испанскими слизнями в огороде, которые в последнее время стали настоящей проблемой для многих садоводов. Эксперт поделился эффективными и экологически чистыми методами борьбы с этими вредителями.

С приходом жары в московский регион, слизни заполонили огороды россиян. Эксперт советует не трогать вредителей без перчаток, поскольку слизь остается на руках как клей и отмыть ее не так просто. Слизь слизней может вызывать раздражение кожи и содержать бактерии, поэтому контакт с ней лучше избегать.

Ночной образ жизни: используйте укрытия как ловушки

Садовод рассказал, что слизняки днем прячутся в укрытиях, а активизируются только ночью. Эту особенность можно использовать для борьбы с ними. Разложите на участке доски, куски картона или другие укрытия, под которыми слизни будут прятаться днем. Затем соберите их вручную и уничтожьте.

Для борьбы со слизнями существуют ловушки. Их можно давить, а тело съедят сородичи. Эксперт опроверг утверждение о том, что слизни вылупляются из раздавленных яиц. Использование ловушек является эффективным способом сокращения популяции слизней в огороде.

Защитный барьер из золы: надежная защита капусты

Избавиться от вредителей также поможет обычная зола. Ее нужно насыпать с горкой вокруг капусты, которую любят пожирать слизни. Они не смогут проползти через золу, это надежный заградительный барьер. Зола является натуральным репеллентом для слизней и не наносит вреда растениям.

Интересные факты о слизнях

Слизни являются гермафродитами, то есть имеют как мужские, так и женские половые органы.

Слизни способны передвигаться по вертикальным поверхностям, используя слизь для прикрепления.

Слизни предпочитают влажную и прохладную среду обитания.

Рекомендации по борьбе со слизнями

Регулярно осматривайте растения на наличие слизней и их следов.

Собирайте слизней вручную и уничтожайте их.

Используйте ловушки для слизней.

Создавайте барьеры из золы, песка или опилок вокруг растений, которые подвержены нападению слизней.

Привлекайте на участок естественных врагов слизней, таких как ежи, птицы и лягушки.

В заключение, борьба с испанскими слизнями в огороде требует комплексного подхода, включающего ручной сбор, использование ловушек, создание защитных барьеров и привлечение естественных врагов. Следуя советам эксперта Андрея Туманова, вы сможете эффективно защитить свой урожай от этих прожорливых вредителей.