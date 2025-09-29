Готово за 20 минут и без лишних калорий — вот почему этот рис обожают в Испании

В кулинарной традиции Испании есть блюда, которые на первый взгляд выглядят скромно, но при этом обладают особым шармом. Одно из них — "рис по-бедняцки".

В чём суть блюда

Основная идея блюда — использование доступных продуктов и умение раскрывать их вкус. Основа — рис, вода, немного чеснока, петрушки, шафрана и пара яиц. Казалось бы, ничего необычного, но за счёт особой обработки компонентов получается выразительный вкус и питательная еда, которая легко насытит.

Сравнение: рис по-бедняцки и другие простые блюда