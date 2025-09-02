Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:47

Когда суп конкурирует с шампанским: новый тренд европейских баров

Гаспачо признан одним из самых популярных летних блюд в мире

Летом 2025 года интернет заполонили видео с красочной тарелкой холодного супа, который уже давно стал символом свежести и легкости на кухне. Гаспачо уверенно соседствует с песто, пиццей и пастой в списке самых популярных летних блюд. В ресторанах его подают рядом с устрицами и тартаром, в барах предлагают в стакане со льдом как освежающий напиток, а дома готовят за считанные минуты.

Андалузские корни

Родиной супа считается Андалусия. Первоначально это была простая еда крестьян: размоченный черствый хлеб, чеснок, масло, уксус и вода. Считается, что рецепт пришёл в Испанию вместе с арабами в VIII веке и был адаптацией греческого напитка кикеон. Питательная смесь помогала рабочим выдерживать жару на полях. Позднее к ней начали добавлять овощи, а с XIX века главным ингредиентом стал помидор, завезённый из Америки. Именно он сделал суп ярко-красным и подарил ту свежесть, за которую его ценят сегодня.

Из крестьянской кухни на аристократические столы

Со временем гаспачо перешёл из деревенских домов в городские трактиры и даже на аристократические столы. Уже в XVIII веке его упоминал королевский кондитер Хуан де ла Мата, а позже императрица Евгения де Монтихо подавала суп на приёмах во Франции. Так скромное блюдо обрело статус и распространилось далеко за пределы Испании.

Классический рецепт

Несмотря на разнообразие вариаций, традиционная основа остаётся неизменной:

• спелые помидоры;
• хлеб, размоченный в воде;
• сладкий перец;
• огурец;
• лук и чеснок;
• оливковое масло;
• винный уксус;
• соль.

Все ингредиенты измельчают до однородной консистенции, процеживают, чтобы избавиться от кожицы и семян, и оставляют в холодильнике на несколько часов. Подают суп в глиняных мисках или тарелках, украшая кубиками овощей, сухариками, варёным яйцом или ломтиками хамона.

Родственники гаспачо

В Андалусии существует целое семейство холодных супов. Один из самых известных — салморехо из Кордовы. Он гуще и насыщеннее, подаётся с яйцом и ветчиной. Есть и другие варианты: порра антекерана, ещё плотнее салморехо; ажобланко из Малаги на основе миндаля и чеснока; пипирана — салат, где ингредиенты не измельчают, а оставляют кусочками. Однако ни один из этих супов не получил такого международного признания, как гаспачо.

Глобальное признание

Сегодня это блюдо можно встретить в супермаркетах в формате "готово к употреблению”, в кафе здорового питания как витаминный коктейль, а также в меню мишленовских ресторанов в качестве лёгкой закуски. Его ценят за универсальность: суп может быть и соусом, и напитком, и даже замороженным сорбетом. Кроме того, он отвечает современным трендам — подходит для веганов, легко адаптируется под диеты и богат антиоксидантами.

Современные интерпретации

Кулинары по всему миру превращают гаспачо в поле для экспериментов. В Испании его пьют со льдом, а шефы добавляют в основу ягоды и фрукты. Черешня, клубника, арбуз, дыня, персик или свёкла придают новые оттенки вкуса. В Милане шеф Чезаре Баттисти создаёт морковный вариант, в "Clandestino Susci Bar” Морено Чедрони в 2022 году предложил версию с рыбой, дыней и икрой. Мауро Улиасси экспериментирует с персиками Сатурна, ананасом и огурцами. Массимилиано Алаймо придумал "Max-pacho” с арбузом, устрицами и сорбетом из огурца. За пределами Италии Хоан Рока использует вишни, а Хестон Блюменталь ещё в 2001 году предложил версию с красной капустой, горчичным мороженым и желе из апельсина.

Такое разнообразие объясняет, почему гаспачо стал одним из самых любимых летних блюд во всём мире. Его путь — от пищи бедняков до шедевра высокой кухни — наглядно показывает, как традиция может превратиться в тренд, сохранив при этом аутентичность.

