От Цюриха до всемирной катастрофы: как испанка стала самой страшной пандемией XX века
Международная группа учёных впервые восстановила полный геном "испанского" гриппа из европейского образца. Этот штамм унёс жизни десятков миллионов людей в 1918–1920 годах. Исследователям удалось извлечь РНК вируса из лёгких 18-летнего швейцарца, умершего в июле 1918 года. Орган более века хранился в медицинской коллекции Цюрихского университета.
Прорыв в изучении древнего вируса
Применив новый метод секвенирования, специалисты смогли проанализировать сильно повреждённые ткани. Так был получен первый в Европе полный геном гриппа А с точной датировкой. Это открытие позволило лучше понять, как вирус эволюционировал в начале пандемии.
Оказалось, что уже в первой волне у вируса были три ключевые мутации, сохранившиеся до конца пандемии:
- две из них помогали ему обходить защиту иммунитета (блокируя белок MxA).
- третья изменяла гемагглютинин, улучшая заражение клеток.
Раньше считалось, что эти мутации появились позже. Но теперь ясно: вирус быстро адаптировался ещё до самой смертоносной волны.
Неожиданное генетическое разнообразие
Учёные обнаружили необычные вариации в гене PB2. Это могло быть следствием:
- естественного отбора,
- смешения штаммов.
По сравнению с пандемическим H1N1 2009 года, вирус 1918-го оказался более изменчивым в генах, отвечающих за размножение и адаптацию.
"Это открытие меняет наше понимание ранней эволюции "испанки", — отмечают исследователи в BMC Biology.
