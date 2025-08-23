Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
вирусы
вирусы
© Wikimedia Commons by www.scientificanimations.com/ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:01

От Цюриха до всемирной катастрофы: как испанка стала самой страшной пандемией XX века

Учёные восстановили полный геном испанского гриппа из образца 1918 года

Международная группа учёных впервые восстановила полный геном "испанского" гриппа из европейского образца. Этот штамм унёс жизни десятков миллионов людей в 1918–1920 годах. Исследователям удалось извлечь РНК вируса из лёгких 18-летнего швейцарца, умершего в июле 1918 года. Орган более века хранился в медицинской коллекции Цюрихского университета.

Прорыв в изучении древнего вируса

Применив новый метод секвенирования, специалисты смогли проанализировать сильно повреждённые ткани. Так был получен первый в Европе полный геном гриппа А с точной датировкой. Это открытие позволило лучше понять, как вирус эволюционировал в начале пандемии.

Оказалось, что уже в первой волне у вируса были три ключевые мутации, сохранившиеся до конца пандемии:

  • две из них помогали ему обходить защиту иммунитета (блокируя белок MxA).
  • третья изменяла гемагглютинин, улучшая заражение клеток.

Раньше считалось, что эти мутации появились позже. Но теперь ясно: вирус быстро адаптировался ещё до самой смертоносной волны.

Неожиданное генетическое разнообразие

Учёные обнаружили необычные вариации в гене PB2. Это могло быть следствием:

  • естественного отбора,
  • смешения штаммов.

По сравнению с пандемическим H1N1 2009 года, вирус 1918-го оказался более изменчивым в генах, отвечающих за размножение и адаптацию.

"Это открытие меняет наше понимание ранней эволюции "испанки", — отмечают исследователи в BMC Biology.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные UCLA объяснили механизм моргания и его роль в защите глаза сегодня в 17:25

Слепота за 5 лет: как сухость глаз разрушает зрение без предупреждения

Учёные UCLA раскрыли секрет работы века: оказалось, моргание сложнее, чем кажется. Это открытие поможет создать протезы для людей, утративших способность закрывать глаза. Читайте, как биомеханика спасает зрение.

Читать полностью » NASA подключило Mars Reconnaissance Orbiter для изучения межзвёздного объекта с аномальной траекторией сегодня в 17:22

Космос приготовил сюрприз: загадочный межзвездный объект идёт к Юпитеру и Венере

Учёные спорят о происхождении межзвёздного объекта 3I/ATLAS. Гарвардский профессор выдвинул гипотезу, что это может быть инопланетный зонд.

Читать полностью » Конгрессмен Майк Тернер предупредил об угрозе ядерного противоспутникового оружия России сегодня в 17:18

Тайная война в космосе: парад Победы стал сигналом для всего мира

Хакеры показали парад в Москве вместо украинских каналов. Как спутники стали новой целью атак, а Луна — ареной борьбы за власть и ресурсы?

Читать полностью » Учёные обнаружили три новых вида хищных сумчатых в окаменелостях Австралии сегодня в 17:15

Австралия до кенгуру: когда континент принадлежал крошечным монстрам

Ученые обнаружили три новых вида древних хищных сумчатых, живших 25 млн лет назад. Как они изменили представления об эволюции Австралии? Читайте о неожиданных находках палеонтологов.

Читать полностью » Компания Voltfang начала промышленное производство систем хранения энергии из батарей в Германии сегодня в 17:02

Из отходов в энергию: что делают с отслужившими батареями в Европе

Немецкая Voltfang даёт батареям от электромобилей вторую жизнь, превращая их в накопители зелёной энергии. Смогут ли такие проекты изменить энергетику Европы?

Читать полностью » Астрофизики подтвердили существование космических магистралей между звёздами сегодня в 16:55

Горячие нити в ледяном космосе: что связывает нас с другими мирами

Учёные обнаружили межзвёздные туннели, связывающие Солнечную систему с далёкими звёздами. Как это меняет наше понимание галактики? Новые данные телескопа eROSITA раскрывают удивительную структуру космоса.

Читать полностью » Правительство Швеции объявило о планах построить малые модульные реакторы к 2035 году сегодня в 16:41

40 лет запрета позади: зачем Швеция снова строит ядерные станции

Швеция впервые за 40 лет возвращается к строительству ядерных реакторов. Почему страна решила изменить курс и что это значит для её будущего?

Читать полностью » Китай начал строительство крупнейшей в мире гидроэлектростанции в Тибете сегодня в 16:39

Самая крупная ГЭС в мире рождается в Тибете — соседи уже в панике

Китай начал возведение крупнейшей в мире ГЭС в Тибете. Проект обещает гигантские масштабы, но вызывает тревогу у Индии, Бангладеш и экологов.

Читать полностью »

Новости
Еда

Эрготионеин в грибах замедляет старение клеток — мнение специалиста по старению
Спорт и фитнес

Тренер рассказала, какую спортивную форму выбрать для занятий летом
Туризм

В России предложили поправки в закон, ограничивающие использование смартфонов в детских лагерях
Питомцы

Исследование в Венгрии показало, как владельцы собак относятся к питомцам
Красота и здоровье

Дерматолог Сафонова объяснила, почему сон может заменить косметические процедуры
Красота и здоровье

Эксперт назвал группы риска при грядущем сезоне гриппа в России
Красота и здоровье

Эксперт предупредил, что носить наушники более часа опасно для здоровья
Красота и здоровье

Исследование: более 60% россиян боятся посещать врачей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru