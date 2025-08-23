От Цюриха до всемирной катастрофы: как испанка стала самой страшной пандемией XX века

Международная группа учёных впервые восстановила полный геном "испанского" гриппа из европейского образца. Этот штамм унёс жизни десятков миллионов людей в 1918–1920 годах. Исследователям удалось извлечь РНК вируса из лёгких 18-летнего швейцарца, умершего в июле 1918 года. Орган более века хранился в медицинской коллекции Цюрихского университета.

Прорыв в изучении древнего вируса

Применив новый метод секвенирования, специалисты смогли проанализировать сильно повреждённые ткани. Так был получен первый в Европе полный геном гриппа А с точной датировкой. Это открытие позволило лучше понять, как вирус эволюционировал в начале пандемии.

Оказалось, что уже в первой волне у вируса были три ключевые мутации, сохранившиеся до конца пандемии:

две из них помогали ему обходить защиту иммунитета (блокируя белок MxA).

третья изменяла гемагглютинин, улучшая заражение клеток.

Раньше считалось, что эти мутации появились позже. Но теперь ясно: вирус быстро адаптировался ещё до самой смертоносной волны.

Неожиданное генетическое разнообразие

Учёные обнаружили необычные вариации в гене PB2. Это могло быть следствием:

естественного отбора,

смешения штаммов.

По сравнению с пандемическим H1N1 2009 года, вирус 1918-го оказался более изменчивым в генах, отвечающих за размножение и адаптацию.