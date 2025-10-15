Телефон горит от звонков — этот способ выключает спам одним кликом

Прекратить навязчивые звонки из банков можно при помощи нескольких способов, заявил финансовый аналитик Николай Моженков. О каждом из них эксперт рассказал в беседе с NewsInfo.

Прервать бесконечный поток назойливых предложений из банка можно с помощью специальных программ на телефоне, подсказал эксперт.

"Есть у нас уже хорошие такие программы у телефонных операторов, когда вы ставите антиспам и бот сам видит, что это такой телефон, который массово прозванивает людей, и он сам автоматически блокирует и вы даже эти звонки не видите", — говорит аналитик.

Отфильтровать нежелательные звонки также можно через обращение в банк, советует Моженков.

"Просите в банке сделать пометку, ни в коем случае вас не беспокоить по телефону, а по всем вопросам обращаться писать или в чат, или на электронную почту. Это не является гарантией, они все равно это нарушают, и так же все равно звонят. Сейчас банки звонками еще и нарушают законодательство, потому что спам-звонки запрещены законом", — информирует эксперт.

Записав такой рекламный звонок, можно обращаться в суд с заявлением на банк-нарушитель, рекомендует финансист.

"Взыскивать с них, согласно закону, неустойки, потому что они отвлекают. Вы имеете законное право сообщить о нарушении. Можете и в Роскомнадзор даже заявление написать, потому что банки нарушают", — посоветовал аналитик.

Для борьбы со спам-звонками важно понять, кто именно звонит: банк, получивший информацию законно, или сторонний сервис, работающий незаконными методами, обратил внимание на проблему эксперт.