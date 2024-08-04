Советы дизайнера интерьера: как оформить спальню

Спальня — это помещение в доме, которое должно быть комфортным и уютным. В статье мы расскажем, как можно благоустроить и украсить свою спальню.

Какая мебель должна быть в спальне

В спальне должно быть три основных предмета мебели: кровать, шкаф и комод. Если помещение маленькое, то зачастую это единственное, что в нем есть. В более просторных комнатах советуем располагать прикроватные тумбочки возле кровати: это удобно. На них можно разместить мелкие и необходимые предметы — книги, кружки.

Как облагородить спальню

Чтобы украсить свою спальню, ищите кружевные или вязаные покрывала, которые добавят комнате интересный вид. Особенно хорошо смотрится, когда белоснежные кружевные покрывала укладываются на цветное постельное белье или можно сделать это наоборот, получается контрастная цветовая гамма.

С помощью декоративной шторы или балдахина можно сделать зону возле кровати более романтичной. Классикой прикроватного декора являются картины, фотографии и постеры. Они надежно защищают стены от повреждений, и их в любой момент можно заменить на новые.

Где повесить картину в спальню

Выбирая место для полотна, не забывайте о том, что пространство должно быть заполнено гармонично и равномерно. Нежелательно перегружать одну из стен деталями, в то время как другие будут практически пустовать. Лучшие места для размещения изображений — над изголовьем кровати.

Фото: commons.wikimedia.org/Валерия Ангстрем (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)