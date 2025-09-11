Отказ от Испании: россияне нашли новое направление для туризма в Евросоюзе

Ситуация в визовом центре Испании продолжает вызывать недовольство туристов.

Проблемы с записью

На этой неделе в систему загрузили слоты для подачи документов на первую половину сентября. Как и ожидалось, их оказалось меньше обычного. Все свободные места разобрали буквально за час. Многие заявители так и остались без записи.

Рост цен на услуги

Дополнительное раздражение вызвало новое повышение цен на платные сервисы BLS Spain Russia:

опция Prime-time (корректировка ошибок в документах на месте) + подача в Premium-зале теперь стоит 15 тыс. руб. ,

стоимость выросла на 50%.

Туристы ищут альтернативы

Из-за дефицита слотов и высоких цен многие переключаются на более "лояльные" страны: Францию и Италию.

Франция слоты в большинстве городов закончились до конца сентября, рассмотрение занимает 20-30 дней , есть шанс получить визы на полгода , тогда как Испания выдаёт в основном на 1-3 месяца.

Италия выдача идёт медленно: сейчас визы получают те, кто подавал ещё в конце июня, в Москве есть свободные даты на сентябрь, в Петербурге — только во второй половине месяца, в регионах ждут открытия слотов на октябрь.



Итог

Сложности с Испанией и рост цен на допсервисы подталкивают россиян к поиску других направлений. Визовые агенты уже фиксируют рост интереса к Франции и Италии, а часть компаний даже предлагает скидки на подачу в эти страны.