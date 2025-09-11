Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Отказ от Испании: россияне нашли новое направление для туризма в Евросоюзе

Из-за проблем с Испанией россияне чаще выбирают визы во Францию и Италию

Ситуация в визовом центре Испании продолжает вызывать недовольство туристов.

Проблемы с записью

На этой неделе в систему загрузили слоты для подачи документов на первую половину сентября. Как и ожидалось, их оказалось меньше обычного. Все свободные места разобрали буквально за час. Многие заявители так и остались без записи.

Рост цен на услуги

Дополнительное раздражение вызвало новое повышение цен на платные сервисы BLS Spain Russia:

  • опция Prime-time (корректировка ошибок в документах на месте) + подача в Premium-зале теперь стоит 15 тыс. руб.,

  • стоимость выросла на 50%.

Туристы ищут альтернативы

Из-за дефицита слотов и высоких цен многие переключаются на более "лояльные" страны: Францию и Италию.

  • Франция

    • слоты в большинстве городов закончились до конца сентября,

    • рассмотрение занимает 20-30 дней,

    • есть шанс получить визы на полгода, тогда как Испания выдаёт в основном на 1-3 месяца.

  • Италия

    • выдача идёт медленно: сейчас визы получают те, кто подавал ещё в конце июня,

    • в Москве есть свободные даты на сентябрь,

    • в Петербурге — только во второй половине месяца,

    • в регионах ждут открытия слотов на октябрь.

Итог

Сложности с Испанией и рост цен на допсервисы подталкивают россиян к поиску других направлений. Визовые агенты уже фиксируют рост интереса к Франции и Италии, а часть компаний даже предлагает скидки на подачу в эти страны.

