Отказ от Испании: россияне нашли новое направление для туризма в Евросоюзе
Ситуация в визовом центре Испании продолжает вызывать недовольство туристов.
Проблемы с записью
На этой неделе в систему загрузили слоты для подачи документов на первую половину сентября. Как и ожидалось, их оказалось меньше обычного. Все свободные места разобрали буквально за час. Многие заявители так и остались без записи.
Рост цен на услуги
Дополнительное раздражение вызвало новое повышение цен на платные сервисы BLS Spain Russia:
-
опция Prime-time (корректировка ошибок в документах на месте) + подача в Premium-зале теперь стоит 15 тыс. руб.,
-
стоимость выросла на 50%.
Туристы ищут альтернативы
Из-за дефицита слотов и высоких цен многие переключаются на более "лояльные" страны: Францию и Италию.
-
Франция
-
слоты в большинстве городов закончились до конца сентября,
-
рассмотрение занимает 20-30 дней,
-
есть шанс получить визы на полгода, тогда как Испания выдаёт в основном на 1-3 месяца.
-
-
Италия
-
выдача идёт медленно: сейчас визы получают те, кто подавал ещё в конце июня,
-
в Москве есть свободные даты на сентябрь,
-
в Петербурге — только во второй половине месяца,
-
в регионах ждут открытия слотов на октябрь.
-
Итог
Сложности с Испанией и рост цен на допсервисы подталкивают россиян к поиску других направлений. Визовые агенты уже фиксируют рост интереса к Франции и Италии, а часть компаний даже предлагает скидки на подачу в эти страны.
