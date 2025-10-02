Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:35

Испания закрыла двери: на всю Россию осталось всего 25 виз в день

Испания сократила приём заявлений на шенгенские визы в России до 25 человек в день

Ситуация с получением испанских виз в России в последние месяцы стала настоящим испытанием для туристов и тех, кто работает в сфере оформления документов. Многие надеялись, что с началом осени процесс подачи станет проще, однако реальность оказалась куда жёстче. На начало октября возможность записаться на приём оказалась ограничена до абсурда: слоты в системе открылись только в Москве и Санкт-Петербурге, причём в крайне малом количестве. Для большинства регионов страны подача документов фактически заморожена.

По данным участников рынка, ограничения ударили не только по туристам, но и по агентствам, которые занимались оформлением шенгенских виз. В условиях, когда спрос превышает предложение в десятки раз, стоимость оформления резко растёт. В ход идут даже дополнительные платежи за подачу "в обход записи". Всё это приводит к тому, что для простого путешественника визит в Испанию может стать крайне дорогим удовольствием.

"На шенгенские визы Испании будут давать всего 25 мест в день. Это на всю Россию!", — делятся инсайдами визовые агенты.

Почему ситуация осложнилась

Ограничение числа заявок связано с политическим и организационным контекстом. Испания в предыдущие сезоны выдала значительное количество виз, и теперь процесс решили замедлить. Дополнительные трудности добавили технические сбои портала BLS Spain: подтверждение личности и работа системы стали крайне неудобными.

"Стоимость визы будет очень высокая. Создается дополнительный спрос на слоты, и агентский занос в ВЦ без записи тоже дорожает", — утверждают посредники.

Некоторые агентства вообще приостановили приём клиентов, так как предлагать услугу без гарантии результата стало невозможно.

Сравнение условий оформления виз

Параметр Ранее Сейчас
Количество мест на подачу Десятки тысяч в месяц 25 мест в день на всю страну
Работа онлайн-записи Стабильная Постоянные сбои
Стоимость услуг агентств Умеренная Резкий рост цен
Доступность в регионах Визовые центры в крупных городах Приём фактически только в Москве и СПб
Перспективы на будущее Стабильный поток заявителей Высокая неопределённость

Советы шаг за шагом

  1. Постоянно проверяйте сайт визового центра — слоты могут появляться внезапно.

  2. Если вы из региона, будьте готовы к поездке в Москву или Петербург для подачи документов.

  3. Используйте надёжные агентские сервисы, но уточняйте условия заранее.

  4. Заблаговременно оформите медицинскую страховку и бронь отеля — эти документы могут понадобиться в любой момент.

  5. Рассмотрите альтернативные страны Шенгенской зоны, где процесс пока менее перегружен.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать удобной даты и тянуть с записью.
    → Последствие: билеты и турпакеты подорожают, а визы не будут получены вовремя.
    → Альтернатива: планировать поездку за 3-4 месяца, чтобы успеть поймать окно.

  • Ошибка: пользоваться сомнительными предложениями "ускоренной подачи".
    → Последствие: риск потерять деньги и не получить визу.
    → Альтернатива: обращаться только в аккредитованные агентства и проверенные визовые центры.

  • Ошибка: покупать тур без подтверждённой визы.
    → Последствие: потери на аннуляции отелей и билетов.
    → Альтернатива: выбирать турпакеты с гибкими условиями отмены или бронировать отели с бесплатной отменой.

А что если…

А что если ситуация сохранится до конца года? Тогда испанское направление станет привилегией только для тех, кто готов платить втридорога за агентские услуги. Туристы начнут искать замену: Португалия, Франция и Италия могут стать более востребованными, если их визовые центры будут работать стабильно.

Плюсы и минусы оформления визы через Испанию

Плюсы Минусы
Возможность путешествовать по всей зоне Шенгена Минимальное число слотов
Ранее — простая процедура подачи Сложная система записи и сбои
Большой туристический интерес к стране Высокая стоимость посреднических услуг
Испания популярна для пляжного отдыха и туризма Недоступность подачи в регионах

FAQ

Как выбрать агентство для оформления визы?
Смотрите на опыт работы и отзывы. Агентство должно быть аккредитовано и работать напрямую с визовым центром.

Сколько стоит оформление визы сейчас?
Цена зависит от города и посредника, но с учётом ажиотажа может вырасти в разы по сравнению с обычными тарифами.

Что лучше: подавать самому или через агента?
Если вы уверены в системе записи и можете ждать, пробуйте самостоятельно. В противном случае агентство экономит время и нервы.

Мифы и правда

  • Миф: визы в Испанию полностью перестали выдавать.
    Правда: выдача продолжается, но в очень ограниченном объёме.

  • Миф: агентства могут гарантировать запись.
    Правда: даже крупные компании сталкиваются с перебоями.

  • Миф: стоимость визы фиксированная и не меняется.
    Правда: сама госпошлина фиксирована, но услуги посредников подорожали.

3 интересных факта

  1. В пиковые годы в Испанию из России ежегодно ездило до 1,3 млн туристов.

  2. Испанские визы часто считались "удобными", так как позволяли многократные поездки.

  3. В некоторых странах ЕС для россиян сейчас доступны более простые условия, чем в Испании.

Исторический контекст

  • 2010-е: Испания становится одним из лидеров по числу выданных виз россиянам.

  • 2020: пандемия полностью закрыла возможность подачи.

  • 2022-2024: число виз сократилось, но поток сохранялся.

  • 2025: ограничение до 25 заявителей в день на всю страну.

