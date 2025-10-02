Испания закрыла двери: на всю Россию осталось всего 25 виз в день
Ситуация с получением испанских виз в России в последние месяцы стала настоящим испытанием для туристов и тех, кто работает в сфере оформления документов. Многие надеялись, что с началом осени процесс подачи станет проще, однако реальность оказалась куда жёстче. На начало октября возможность записаться на приём оказалась ограничена до абсурда: слоты в системе открылись только в Москве и Санкт-Петербурге, причём в крайне малом количестве. Для большинства регионов страны подача документов фактически заморожена.
По данным участников рынка, ограничения ударили не только по туристам, но и по агентствам, которые занимались оформлением шенгенских виз. В условиях, когда спрос превышает предложение в десятки раз, стоимость оформления резко растёт. В ход идут даже дополнительные платежи за подачу "в обход записи". Всё это приводит к тому, что для простого путешественника визит в Испанию может стать крайне дорогим удовольствием.
"На шенгенские визы Испании будут давать всего 25 мест в день. Это на всю Россию!", — делятся инсайдами визовые агенты.
Почему ситуация осложнилась
Ограничение числа заявок связано с политическим и организационным контекстом. Испания в предыдущие сезоны выдала значительное количество виз, и теперь процесс решили замедлить. Дополнительные трудности добавили технические сбои портала BLS Spain: подтверждение личности и работа системы стали крайне неудобными.
"Стоимость визы будет очень высокая. Создается дополнительный спрос на слоты, и агентский занос в ВЦ без записи тоже дорожает", — утверждают посредники.
Некоторые агентства вообще приостановили приём клиентов, так как предлагать услугу без гарантии результата стало невозможно.
Сравнение условий оформления виз
|Параметр
|Ранее
|Сейчас
|Количество мест на подачу
|Десятки тысяч в месяц
|25 мест в день на всю страну
|Работа онлайн-записи
|Стабильная
|Постоянные сбои
|Стоимость услуг агентств
|Умеренная
|Резкий рост цен
|Доступность в регионах
|Визовые центры в крупных городах
|Приём фактически только в Москве и СПб
|Перспективы на будущее
|Стабильный поток заявителей
|Высокая неопределённость
Советы шаг за шагом
-
Постоянно проверяйте сайт визового центра — слоты могут появляться внезапно.
-
Если вы из региона, будьте готовы к поездке в Москву или Петербург для подачи документов.
-
Используйте надёжные агентские сервисы, но уточняйте условия заранее.
-
Заблаговременно оформите медицинскую страховку и бронь отеля — эти документы могут понадобиться в любой момент.
-
Рассмотрите альтернативные страны Шенгенской зоны, где процесс пока менее перегружен.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ждать удобной даты и тянуть с записью.
→ Последствие: билеты и турпакеты подорожают, а визы не будут получены вовремя.
→ Альтернатива: планировать поездку за 3-4 месяца, чтобы успеть поймать окно.
-
Ошибка: пользоваться сомнительными предложениями "ускоренной подачи".
→ Последствие: риск потерять деньги и не получить визу.
→ Альтернатива: обращаться только в аккредитованные агентства и проверенные визовые центры.
-
Ошибка: покупать тур без подтверждённой визы.
→ Последствие: потери на аннуляции отелей и билетов.
→ Альтернатива: выбирать турпакеты с гибкими условиями отмены или бронировать отели с бесплатной отменой.
А что если…
А что если ситуация сохранится до конца года? Тогда испанское направление станет привилегией только для тех, кто готов платить втридорога за агентские услуги. Туристы начнут искать замену: Португалия, Франция и Италия могут стать более востребованными, если их визовые центры будут работать стабильно.
Плюсы и минусы оформления визы через Испанию
|Плюсы
|Минусы
|Возможность путешествовать по всей зоне Шенгена
|Минимальное число слотов
|Ранее — простая процедура подачи
|Сложная система записи и сбои
|Большой туристический интерес к стране
|Высокая стоимость посреднических услуг
|Испания популярна для пляжного отдыха и туризма
|Недоступность подачи в регионах
FAQ
Как выбрать агентство для оформления визы?
Смотрите на опыт работы и отзывы. Агентство должно быть аккредитовано и работать напрямую с визовым центром.
Сколько стоит оформление визы сейчас?
Цена зависит от города и посредника, но с учётом ажиотажа может вырасти в разы по сравнению с обычными тарифами.
Что лучше: подавать самому или через агента?
Если вы уверены в системе записи и можете ждать, пробуйте самостоятельно. В противном случае агентство экономит время и нервы.
Мифы и правда
-
Миф: визы в Испанию полностью перестали выдавать.
Правда: выдача продолжается, но в очень ограниченном объёме.
-
Миф: агентства могут гарантировать запись.
Правда: даже крупные компании сталкиваются с перебоями.
-
Миф: стоимость визы фиксированная и не меняется.
Правда: сама госпошлина фиксирована, но услуги посредников подорожали.
3 интересных факта
-
В пиковые годы в Испанию из России ежегодно ездило до 1,3 млн туристов.
-
Испанские визы часто считались "удобными", так как позволяли многократные поездки.
-
В некоторых странах ЕС для россиян сейчас доступны более простые условия, чем в Испании.
Исторический контекст
-
2010-е: Испания становится одним из лидеров по числу выданных виз россиянам.
-
2020: пандемия полностью закрыла возможность подачи.
-
2022-2024: число виз сократилось, но поток сохранялся.
-
2025: ограничение до 25 заявителей в день на всю страну.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru