Слоты краснеют и исчезают: россияне жалуются на визовый портал, который играет с ними в прятки

Российские туристы, планирующие подачу документов на испанский шенген, столкнулись с очередными проблемами. Сайт визовых центров Испании вновь не выдержал нагрузки после открытия слотов на вторую половину сентября.

Как это выглядит для заявителей

Слоты появились около 17:00 мск , но спустя сутки большинство пользователей так и не смогли записаться.

Сайт практически сразу "упал" из-за перегрузки.

Туристы жалуются: попытка выбрать дату и время занимает часы и заканчивается безрезультатно.

Отзывы пользователей:

"Я вчера потратила 5 часов на попытки и сегодня уже 2 — ни разу не удалось продвинуться дальше выбора даты и времени…"

"Вчера 4 часа, ночью пробовала, сегодня с 05:00 до 10:15 — ничего".

Что происходит со слотами

Некоторые слоты "краснеют", когда их пытаются занять пользователи, но через 10-15 минут возвращаются в систему.

В Новосибирске, по словам туристов, с момента падения сайта количество доступных мест так и не изменилось.

Почему возникли проблемы

Ранее туристы отмечали, что записаться всегда было непросто, но с 2-3 раза обычно удавалось.

Сейчас ситуация выглядит хуже. Опытные заявители предполагают, что после бот-атаки в конце августа сайт стал работать с ошибками.

Итог

Попасть на приём в визовые центры Испании удаётся единицам. Остальные вынуждены часами сидеть у экрана, обновляя сайт, или откладывать подачу документов на неопределённый срок. Многие пытаются записаться ещё с июня, но до сих пор безуспешно.