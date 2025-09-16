Слоты краснеют и исчезают: россияне жалуются на визовый портал, который играет с ними в прятки
Российские туристы, планирующие подачу документов на испанский шенген, столкнулись с очередными проблемами. Сайт визовых центров Испании вновь не выдержал нагрузки после открытия слотов на вторую половину сентября.
Как это выглядит для заявителей
-
Слоты появились около 17:00 мск, но спустя сутки большинство пользователей так и не смогли записаться.
-
Сайт практически сразу "упал" из-за перегрузки.
-
Туристы жалуются: попытка выбрать дату и время занимает часы и заканчивается безрезультатно.
Отзывы пользователей:
-
"Я вчера потратила 5 часов на попытки и сегодня уже 2 — ни разу не удалось продвинуться дальше выбора даты и времени…"
-
"Вчера 4 часа, ночью пробовала, сегодня с 05:00 до 10:15 — ничего".
Что происходит со слотами
-
Некоторые слоты "краснеют", когда их пытаются занять пользователи, но через 10-15 минут возвращаются в систему.
-
В Новосибирске, по словам туристов, с момента падения сайта количество доступных мест так и не изменилось.
Почему возникли проблемы
-
Ранее туристы отмечали, что записаться всегда было непросто, но с 2-3 раза обычно удавалось.
-
Сейчас ситуация выглядит хуже. Опытные заявители предполагают, что после бот-атаки в конце августа сайт стал работать с ошибками.
Итог
Попасть на приём в визовые центры Испании удаётся единицам. Остальные вынуждены часами сидеть у экрана, обновляя сайт, или откладывать подачу документов на неопределённый срок. Многие пытаются записаться ещё с июня, но до сих пор безуспешно.
