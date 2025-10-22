Испанская виза усохла до недели: туристы шокированы новыми правилами

Испанские визовые центры снова стали поводом для обсуждения среди туристов и агентов. После того как сократилось количество доступных слотов для записи в Москве и Петербурге и приём документов в ряде регионов вовсе прекратили, появилась новая проблема — резко уменьшилась продолжительность выдаваемых виз.

По данным агентств, даже те, кому удалось попасть на приём в конце сентября — начале октября, получили неприятный сюрприз: примерно в 9 из 10 случаев испанское консульство выдает теперь однократные визы строго под даты поездки.

Почему визы стали короче

Ранее туристы могли рассчитывать на полугодовые или 90-дневные мультивизы, позволяющие свободно путешествовать по Европе. Теперь такие разрешения стали редкостью. Сотрудники визовых агентств отмечают, что даже постоянные клиенты с идеальной визовой историей не получают многократных въездов.

"Были шенгены на полгода и год. Сейчас дали под даты поездки на 8 дней", — пишут пользователи в соцсетях.

"Дали под даты поездки + ещё 3 дня. В паспорте был годовой шенген", — добавляют другие.

По словам специалистов, консульство Испании придерживается более строгих правил, независимо от того, сколько раз заявитель ранее посещал Европу.

Как изменилась практика выдачи виз

На прошлой неделе в отзывах удалось найти всего один случай, когда путешественнику всё же выдали трёхмесячную мультивизу. Это скорее исключение, чем правило, однако оно показывает, что шансы всё-таки остаются.

Тем не менее общая тенденция очевидна: Испания фактически перешла на визы "под поездку”. Это означает, что туристу разрешается въезд только в период, указанный в заявлении, без возможности дополнительного пребывания.

Сравнение

Страна Средняя продолжительность визы Особенности оформления Испания 7-14 дней, однократная Быстрый выход паспорта (10-14 дней), почти без очередей Франция 3-6 месяцев, мультивиза Активно выдает повторные визы при наличии истории Италия 90 дней и более Гибкий подход, допускает длительные мультивизы

Пока испанцы сокращают сроки, другие страны ЕС остаются более лояльными. Поэтому многие туристы переориентируются на французские и итальянские шенгены, чтобы сохранить возможность свободных поездок по Европе.

Как действовать сейчас: пошагово

Проверить актуальные правила консульства. Перед подачей заявки уточняйте требования на сайте визового центра BLS Spain. Рассмотреть альтернативы. Если цель поездки — Европа, подайте документы в консульство другой страны, через которую планируете въезд. Соберите полный пакет документов. Особое внимание — страховке, подтверждению финансов и бронированиям. Не рассчитывайте на длительную визу. В заявлении указывайте реальные даты поездки, чтобы не вызвать сомнений у визового офицера. Следите за сроком подачи. Испанцы обрабатывают документы быстро, но записаться сложно — слоты открываются нерегулярно.

Ошибки и их последствия

• Ошибка: рассчитывать на длительный шенген по старой визовой истории.

• Последствие: отказ или сокращённая виза под точные даты.

• Альтернатива: оформить французскую или итальянскую визу — сейчас они чаще выдают мультивизы до 6 месяцев.

А что если оформить визу самому

Тем, кто подает документы без посредников, рассчитывать на особое отношение не стоит — результат тот же. Даже аккуратная визовая история не гарантирует мультивизу. Однако самостоятельная подача позволяет сэкономить на услугах агентств и контролировать весь процесс.

Из положительных моментов — оперативность испанских консульств: паспорта возвращаются через 10-14 дней, а посещение центра занимает не больше 15 минут. Очередей практически нет.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Быстрая обработка документов Почти все визы — однократные Нет длинных очередей в визовых центрах Мало слотов для записи Высокая предсказуемость сроков Отсутствие мультивиз даже при хорошей истории

Частые вопросы

Какой срок действия виз чаще всего дают сейчас?

Обычно 7-14 дней, совпадающих с датами поездки.

Можно ли получить мультивизу в Испанию?

Редко, но возможно. В отдельных случаях при наличии веских оснований или официальных приглашений выдают визы на 3 месяца.

Сколько времени занимает рассмотрение?

Средний срок — от 10 до 14 дней, иногда быстрее.

Стоит ли обращаться через агентства?

Можно, но гарантий нет. Шансы на длинную визу одинаковы для всех.

Мифы и правда

• Миф: если раньше был годовой шенген, новый тоже дадут надолго.

• Правда: консульства сейчас пересматривают практику — даже частым путешественникам выдают визы под поездку.

• Миф: агентство может "договориться” о мультивизе.

• Правда: решения принимает только консульство, агентства не влияют на результат.

• Миф: лучше не подаваться вообще, пока ситуация не нормализуется.

• Правда: короткая виза всё же лучше, чем её отсутствие — это возможность совершить хотя бы одну поездку.

Интересные факты