Испанская виза усохла до недели: туристы шокированы новыми правилами
Испанские визовые центры снова стали поводом для обсуждения среди туристов и агентов. После того как сократилось количество доступных слотов для записи в Москве и Петербурге и приём документов в ряде регионов вовсе прекратили, появилась новая проблема — резко уменьшилась продолжительность выдаваемых виз.
По данным агентств, даже те, кому удалось попасть на приём в конце сентября — начале октября, получили неприятный сюрприз: примерно в 9 из 10 случаев испанское консульство выдает теперь однократные визы строго под даты поездки.
Почему визы стали короче
Ранее туристы могли рассчитывать на полугодовые или 90-дневные мультивизы, позволяющие свободно путешествовать по Европе. Теперь такие разрешения стали редкостью. Сотрудники визовых агентств отмечают, что даже постоянные клиенты с идеальной визовой историей не получают многократных въездов.
"Были шенгены на полгода и год. Сейчас дали под даты поездки на 8 дней", — пишут пользователи в соцсетях.
"Дали под даты поездки + ещё 3 дня. В паспорте был годовой шенген", — добавляют другие.
По словам специалистов, консульство Испании придерживается более строгих правил, независимо от того, сколько раз заявитель ранее посещал Европу.
Как изменилась практика выдачи виз
На прошлой неделе в отзывах удалось найти всего один случай, когда путешественнику всё же выдали трёхмесячную мультивизу. Это скорее исключение, чем правило, однако оно показывает, что шансы всё-таки остаются.
Тем не менее общая тенденция очевидна: Испания фактически перешла на визы "под поездку”. Это означает, что туристу разрешается въезд только в период, указанный в заявлении, без возможности дополнительного пребывания.
Сравнение
|Страна
|Средняя продолжительность визы
|Особенности оформления
|Испания
|7-14 дней, однократная
|Быстрый выход паспорта (10-14 дней), почти без очередей
|Франция
|3-6 месяцев, мультивиза
|Активно выдает повторные визы при наличии истории
|Италия
|90 дней и более
|Гибкий подход, допускает длительные мультивизы
Пока испанцы сокращают сроки, другие страны ЕС остаются более лояльными. Поэтому многие туристы переориентируются на французские и итальянские шенгены, чтобы сохранить возможность свободных поездок по Европе.
Как действовать сейчас: пошагово
-
Проверить актуальные правила консульства. Перед подачей заявки уточняйте требования на сайте визового центра BLS Spain.
-
Рассмотреть альтернативы. Если цель поездки — Европа, подайте документы в консульство другой страны, через которую планируете въезд.
-
Соберите полный пакет документов. Особое внимание — страховке, подтверждению финансов и бронированиям.
-
Не рассчитывайте на длительную визу. В заявлении указывайте реальные даты поездки, чтобы не вызвать сомнений у визового офицера.
-
Следите за сроком подачи. Испанцы обрабатывают документы быстро, но записаться сложно — слоты открываются нерегулярно.
Ошибки и их последствия
• Ошибка: рассчитывать на длительный шенген по старой визовой истории.
• Последствие: отказ или сокращённая виза под точные даты.
• Альтернатива: оформить французскую или итальянскую визу — сейчас они чаще выдают мультивизы до 6 месяцев.
А что если оформить визу самому
Тем, кто подает документы без посредников, рассчитывать на особое отношение не стоит — результат тот же. Даже аккуратная визовая история не гарантирует мультивизу. Однако самостоятельная подача позволяет сэкономить на услугах агентств и контролировать весь процесс.
Из положительных моментов — оперативность испанских консульств: паспорта возвращаются через 10-14 дней, а посещение центра занимает не больше 15 минут. Очередей практически нет.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Быстрая обработка документов
|Почти все визы — однократные
|Нет длинных очередей в визовых центрах
|Мало слотов для записи
|Высокая предсказуемость сроков
|Отсутствие мультивиз даже при хорошей истории
Частые вопросы
Какой срок действия виз чаще всего дают сейчас?
Обычно 7-14 дней, совпадающих с датами поездки.
Можно ли получить мультивизу в Испанию?
Редко, но возможно. В отдельных случаях при наличии веских оснований или официальных приглашений выдают визы на 3 месяца.
Сколько времени занимает рассмотрение?
Средний срок — от 10 до 14 дней, иногда быстрее.
Стоит ли обращаться через агентства?
Можно, но гарантий нет. Шансы на длинную визу одинаковы для всех.
Мифы и правда
• Миф: если раньше был годовой шенген, новый тоже дадут надолго.
• Правда: консульства сейчас пересматривают практику — даже частым путешественникам выдают визы под поездку.
• Миф: агентство может "договориться” о мультивизе.
• Правда: решения принимает только консульство, агентства не влияют на результат.
• Миф: лучше не подаваться вообще, пока ситуация не нормализуется.
• Правда: короткая виза всё же лучше, чем её отсутствие — это возможность совершить хотя бы одну поездку.
Интересные факты
-
Испания входит в тройку самых посещаемых стран россиянами до пандемии.
-
После 2022 года число заявок сократилось почти вдвое, но интерес к направлению сохраняется.
-
По отзывам туристов, самые "щедрые” визы сейчас выдают Франция и Италия.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru