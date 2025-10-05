Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:21

Отдых по правилам: как Испания делает туризм культурнее и дороже

В Испании ввели новые штрафы за пьянство, нелегальную аренду жилья и нарушение дресс-кода

Испания остаётся одной из самых любимых стран для отдыха, но теперь туристам стоит быть внимательнее. На Майорке, Ибице, Тенерифе, Лансароте и в Бенидорме действуют новые требования, которые касаются не только алкоголя, но и поведения, дресс-кода и даже аренды жилья. Эти меры направлены на то, чтобы сделать туризм более ответственным и снизить давление на местных жителей.

Почему Испания решила пересмотреть туристические правила

В последние годы поток отдыхающих в Испанию достиг рекордных уровней. Это принесло стране внушительные доходы, но одновременно вызвало проблемы: рост арендных ставок, шумные вечеринки, переполненные пляжи и бытовой мусор. В ответ власти начали последовательно ужесточать правила пребывания туристов, особенно на островах, где нагрузка ощущается острее всего.

С 2019 года часть новых норм уже действует, однако в этом сезоне контроль стал гораздо строже. Проверки усилили, штрафы повысили, а туристам настоятельно рекомендуют заранее ознакомиться с местными ограничениями.

Алкоголь под контролем

На Балеарских островах — Майорке, Ибице и в Плайя-де-Пальма — действуют особые законы, ограничивающие употребление алкоголя. Теперь отдыхающим по системе "всё включено" разрешено не более шести алкогольных напитков в день: три на обед и три на ужин. Всё остальное оплачивается отдельно.

Также запрещена реклама акций вроде "два по цене одного", массовые туры по барам и вечеринки на лодках. За опасные развлечения вроде прыжков с балконов предусмотрены внушительные штрафы. Туроператоры обязаны заранее предупреждать клиентов об этих правилах, чтобы избежать недоразумений.

Местные власти напоминают: туристы, нарушившие запреты, могут получить штраф от 1000 до 6000 евро. Осенью полиция продолжит активные проверки, поскольку летом участились инциденты, связанные с пьянством и травмами.

Новые туристические сборы

Почти все популярные регионы Испании теперь взимают туристический налог — плату за проживание, которая идёт на благоустройство и защиту природы. Сумма зависит от категории отеля и сезона. Например, на Майорке постояльцы четырёхзвёздочных гостиниц платят около 3,30 евро за ночь, а в хостелах — меньше.

В Каталонии налог также действует уже несколько лет, а в Валенсии его планируют ввести с 2025 года. Ожидается, что размер взноса составит от 0,50 до 2 евро в сутки. Важно учитывать, что этот сбор часто оплачивается отдельно при заселении и не включён в стоимость путёвки.

Кроме того, туристам напоминают: останавливаться можно только в официально зарегистрированных апартаментах и отелях. На популярных курортах, особенно в Барселоне, власти активно борются с нелегальной арендой, из-за которой жильё для местных становится недоступным. Гости, выбравшие незаконное жильё, рискуют быть выселенными и остаться без правовой защиты.

Дресс-код и правила поведения

Испания славится свободной атмосферой, но местные власти требуют уважения к общественным нормам. В Барселоне и на Майорке прогулка в купальнике или без рубашки вдали от пляжа может обойтись в 300 евро. Некоторые рестораны также установили дресс-код — запретили купальные костюмы, спортивные шорты и пляжную обувь.

Рестораторы подчёркивают, что эти меры помогают сохранять уважительную атмосферу и привлекать более культурную публику. Полиция при этом активно выписывает штрафы за антиобщественное поведение, чтобы курорты оставались безопасными и приятными для всех.

Ключевые отличия по регионам

Регион / курорт

Ограничения на алкоголь

Туристический налог

Дресс-код

Особенности

Майорка, Ибица

6 напитков в день, запрет акций

3-4 евро/ночь

Да

Усиленный контроль

Каталония

Нет ограничений

2-3 евро/ночь

Местные нормы

Активные проверки жилья

Валенсия, Бенидорм

Подготовка к введению налога

Пока нет

Нет

Разработка новых правил

Тенерифе, Лансароте

Рекомендации без санкций

Различаются

Нет

Программы ответственного туризма

Советы шаг за шагом: как избежать неприятностей

  1. Перед поездкой уточните у туроператора, какие правила действуют в регионе.
  2. Проверяйте лицензию отеля или квартиры — номер регистрации обычно указан в описании.
  3. Не превышайте лимит алкоголя и не участвуйте в уличных вечеринках без разрешения.
  4. Уважайте дресс-код заведений: лёгкая одежда уместна только на пляже.
  5. Имейте наличные на оплату туристического налога — он часто оплачивается отдельно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: аренда незаконного жилья на Airbnb.
    Последствие: выселение и потеря денег.
    Альтернатива: бронировать через проверенные платформы с лицензией, например, Booking или официальные сайты отелей.
  • Ошибка: прогулка в купальнике по городу.
    Последствие: штраф до 300 евро.
    Альтернатива: переодеваться после пляжа или носить лёгкую накидку.
  • Ошибка: участие в "диких" вечеринках.
    Последствие: штрафы до 30 000 евро.
    Альтернатива: выбирать официальные клубы и мероприятия с лицензией.

А что если нарушить правила?

Штрафы в Испании высокие и нередко выписываются на месте. Если турист отказывается оплатить их сразу, сумма может быть взыскана при выезде из страны. Некоторые туроператоры предупреждают, что при серьёзных нарушениях отдыхающему могут даже отказать в будущем бронировании.

Плюсы и минусы новых правил

Плюсы

Минусы

Более спокойный отдых

Увеличение расходов

Чище пляжи и города

Больше бюрократии

Меньше шумных вечеринок

Строгие проверки

Улучшение репутации курортов

Меньше свободы действий

Мифы и правда

Миф 1. Туристический налог можно не платить.
Правда: он обязателен и контролируется муниципалитетом.

Миф 2. Правила касаются только отелей.
Правда: ограничения действуют и для апартаментов, и для частных домов.

Миф 3. Проверки проводятся только летом.
Правда: контроль усиливается круглый год, особенно в сезон праздников.

FAQ

Как узнать, легально ли жильё?
Проверяйте наличие регистрационного номера и отзывов. В Испании каждое официальное жильё имеет лицензию, выданную местным советом.

Можно ли привезти свой алкоголь в отель?
На курортах с ограничениями по "всё включено" — нет. Разрешён только алкоголь, купленный вне программы.

Что делать, если выписали штраф?
Оплатить как можно скорее. При несогласии можно подать апелляцию, но процесс займёт время и потребует перевода документов на испанский язык.

3 интересных факта о туризме в Испании

  1. В 2023 году страну посетили более 85 миллионов человек — это один из мировых рекордов.
  2. Майорка и Ибица стали первыми регионами Европы, где ограничили алкоголь в отелях.
  3. Доходы от туристических налогов идут на уборку пляжей и поддержку общественного транспорта.

Исторический контекст

Первое обсуждение регулирования туризма началось ещё в 1960-х, когда Испания стала одной из самых посещаемых стран Европы. Тогда речь шла лишь о шуме и санитарии. Со временем к проблемам добавились аренда жилья и массовое пьянство, что и привело к созданию нынешней системы строгих, но справедливых правил.

