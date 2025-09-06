Красное вино, золотые листья и тёплое море: осень в Испании словно сказка для взрослых

Осень в Испании — это особое время, когда жара уже отступает, а улицы, площади и природные уголки наполняются новым дыханием. Температура становится комфортной, море остаётся достаточно тёплым для купания до середины октября, а атмосфера праздников и сбора урожая превращает страну в одно большое приключение. Именно в это время лучше всего знакомиться с гастрономией, культурой и пейзажами разных регионов.

Ла-Риоха: праздник вина и урожая

Для истинных ценителей вин осень — идеальный сезон, чтобы отправиться в Ла-Риоху. Здесь виноградники оживают: ягоды собирают, давят и превращают в молодое вино. В сентябре в городе Логроньо проходит красочный Фиеста де Сан-Матео. Улицы наполняются музыкой, ароматами и смехом. Гости праздника могут увидеть старинные обряды топтания винограда и попробовать местные вина. Некоторые винодельни даже приглашают туристов присоединиться к процессу сбора урожая.

Андалусия: бархатный сезон у моря

Когда основной поток туристов уехал, пляжи Андалусии становятся особенно привлекательными. Осенью здесь можно насладиться спокойным отдыхом на побережье Коста-дель-Соль или выбраться в природный парк Кабо-де-Гата-Нихар, где почти нет людей и пейзажи остаются нетронутыми. Вода держит приятную температуру до ноября, а если море уже не манит, то стоит отправиться к достопримечательностям — Альгамбра в Гранаде или музей Пикассо в Малаге в это время года особенно радуют отсутствием длинных очередей.

Хаэн: родина оливкового золота

Осень в Хаэне — время оливок. Здесь, в самом сердце Андалусии, проходит сбор урожая, известный как "вердео". С сентября по ноябрь оливковые рощи превращаются в место активной работы, а результатом становится ароматное масло, которое подают на каждом столе. В городе Мартос ежегодно проводят фестиваль оливок: концерты, танцы фламенко и дегустации создают атмосферу настоящего праздника. Туристы с удовольствием пробуют традиционные хойос — хлеб с оливковым маслом.

Менорка: сырное удовольствие

Октябрь на Менорке — это не только бархатные пляжи, но и знаменитая сырная ярмарка в Маоне. Сыры с маркировкой D. O., сделанные по старинным рецептам, становятся главными звёздами фестиваля. Здесь собираются лучшие производители острова, а также сыроделы из других регионов Испании. Гостей ждут дегустации и мастер-классы. Дополнить гастрономическую поездку можно экскурсиями по маленьким деревням и прогулками по побережью — спокойному и тихому осенью.

Пиренеи: огненные краски природы

Когда летняя жара сменяется прохладой, Пиренеи превращаются в идеальное место для походов. Горы словно вспыхивают, окрашиваясь в жёлтые и красные оттенки. Особенно впечатляют Национальный парк Ордеса и Монте-Пердидо в Арагоне и солнечная долина Серданья в Каталонии. Это время подходит не только для треккинга, но и для знакомства с уникальными деревнями вроде Пучсерды и Ливии, которая хоть и находится на французской территории, принадлежит Испании.

Ла Гарроча: осенний калейдоскоп

Между Барселоной и Пиренеями раскинулся уникальный вулканический регион Ла Гарроча. Осенью его леса становятся настоящей картиной из золотых и багряных тонов. Самое известное место — Фагеда-ден-Жорда, где буковые деревья образуют чарующий осенний свод. Помимо природной красоты, здесь можно насладиться гастрономией: в Олота подают знаменитые пататы д'Олот — картофель с мясной начинкой, который стал визитной карточкой региона.

Испания осенью удивляет сочетанием мягкой погоды, ярких праздников и гастрономических открытий. Каждый регион предлагает что-то особенное: вино, оливки, сыр, походы или морской отдых. Это время года словно создано для путешествий в атмосферу вкусов, ароматов и красок.