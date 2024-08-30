Спагетти с креветками в сливочном соусе: головокружительный аромат Италии на вашей кухне

Спагетти с креветками в сливочном соусе — простое и вкусное блюдо, которое готовится быстро и легко. Для этого рецепта подойдут спагетти из твёрдых сортов пшеницы, любые креветки и сливки средней или низкой жирности.
Ингредиенты:
- креветки — 100 г;
- спагетти — 50 г;
- сливки — 50 мл;
- соль — по вкусу;
- специи и приправы — по вкусу;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- чеснок — 1 зубчик.
Приготовление:
- Разморозьте креветки при комнатной температуре, помойте и почистите их, если необходимо.
- Поставьте вариться пасту в подсоленной кипящей воде на 8-10 минут.
- На сковороде разогрейте масло и обжарьте нарезанный пластинками чеснок и креветки. Уберите чеснок через несколько минут.
- Через 3-4 минуты влейте в сковороду сливки, добавьте щепотку соли и специи, травы.
- Положите в сковороду сваренные спагетти, перемешайте и прогрейте ещё минуту под крышкой.
- Выключите нагрев и подавайте блюдо горячим или тёплым, украсив свежей зеленью.
Фото: www.flickr.com/ pelican (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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