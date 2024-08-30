Спагетти с креветками в сливочном соусе: головокружительный аромат Италии на вашей кухне

Спагетти с креветками в сливочном соусе: вкусное и полезное блюдо в итальянском стиле

Спагетти с креветками в сливочном соусе — простое и вкусное блюдо, которое готовится быстро и легко. Для этого рецепта подойдут спагетти из твёрдых сортов пшеницы, любые креветки и сливки средней или низкой жирности.

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