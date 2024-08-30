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Спагетти с креветками в сливочном соусе: вкусное и полезное блюдо в итальянском стиле
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  • Опубликована сегодня в 7:17

Спагетти с креветками в сливочном соусе: головокружительный аромат Италии на вашей кухне

Спагетти с креветками в сливочном соусе: вкусное и полезное блюдо в итальянском стиле

Спагетти с креветками в сливочном соусе — простое и вкусное блюдо, которое готовится быстро и легко. Для этого рецепта подойдут спагетти из твёрдых сортов пшеницы, любые креветки и сливки средней или низкой жирности.

Ингредиенты:

  • креветки — 100 г;
  • спагетти — 50 г;
  • сливки — 50 мл;
  • соль — по вкусу;
  • специи и приправы — по вкусу;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • чеснок — 1 зубчик.

Приготовление:

  1. Разморозьте креветки при комнатной температуре, помойте и почистите их, если необходимо.
  2. Поставьте вариться пасту в подсоленной кипящей воде на 8-10 минут.
  3. На сковороде разогрейте масло и обжарьте нарезанный пластинками чеснок и креветки. Уберите чеснок через несколько минут.
  4. Через 3-4 минуты влейте в сковороду сливки, добавьте щепотку соли и специи, травы.
  5. Положите в сковороду сваренные спагетти, перемешайте и прогрейте ещё минуту под крышкой.
  6. Выключите нагрев и подавайте блюдо горячим или тёплым, украсив свежей зеленью.

Фото: www.flickr.com/ pelican (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

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