В дружеском гала-матче "Сделано в России" в рамках ВЭФ примут участие звезды мирового хоккея

Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Сергей Федоров, Илья Ковальчук и другие звезды мирового хоккея соберутся на льду "Фетисов Арены" 4 сентября во Владивостоке для участия в дружеском гала-матче под знаменем бренда "Сделано в России". Этот матч впервые объединит профессиональных спортсменов, бизнесменов и государственных деятелей из России и других стран в одной игре.
Матч пройдет в рамках спортивной программы Восточного экономического форума и станет одним из важнейших событий этого года. На лед выйдет легендарный состав хоккеистов, включая двукратных олимпийских чемпионов Вячеслава Фетисова и Алексея Касатонова, олимпийских чемпионов Вячеслава Буцаева и Валерия Каменского, трехкратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Федорова и других известных хоккеистов.
Ведущим матча выступит главный спортивный комментатор России Дмитрий Губерниев. На полях матча также будут организованы дегустация отечественных продуктов питания от ведущих производителей, а также презентация косметической продукции Made in Russia.
Организаторами матча являются Российский экспортный центр, спортивная платформа фонда "Росконгресс" и Всероссийское общество охраны природы, председателем которого является депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Фото: From Wikimedia Commons/ Santeri Viinamäki (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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