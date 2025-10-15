Starship долетел, вспыхнул — и всё равно это успех: как SpaceX снова двигает космос вперёд

Компания SpaceX продолжает шаг за шагом приближаться к созданию полностью многоразовой космической системы. 13 октября 2025 года (14 октября по московскому времени) состоялся одиннадцатый испытательный полёт прототипа корабля Starship V2, и, по заявлению компании, миссия прошла успешно.

Пуск ракеты состоялся в 19:25 по времени восточного побережья США (02:25 мск) с площадки Starbase в Техасе. Основными задачами полёта стали проверка стойкости теплового щита, новой схемы посадочного торможения ускорителя Super Heavy и контролируемая посадка корабля в Индийском океане.

"Приводнение подтверждено! Поздравляем всю команду SpaceX с захватывающим одиннадцатым испытательным полётом Starship", — сообщили в Центре управления полётами SpaceX.

Ключевые этапы миссии

Через 2,5 минуты после старта от ракеты отделился ускоритель Super Heavy, который успешно выполнил контролируемое приводнение в Мексиканском заливе.

Корабль Starship продолжил полёт и через 19 минут достиг высоты 192 км, где успешно выпустил восемь макетов спутников Starlink. Это была имитация орбитального развертывания будущих спутников связи, необходимая для проверки систем фиксации и отделения.

После 66 минут полёта Starship совершил приводнение в Индийском океане. При касании поверхности произошёл взрыв на воде, однако в SpaceX отметили, что основная цель миссии — проверка систем — была полностью выполнена.

Новая схема посадочного торможения

Главной технической новацией миссии стала обновлённая стратегия работы двигателей при возвращении ускорителя.

"Super Heavy впервые использовал 13 двигателей на начальной фазе посадки, а затем перешёл на конфигурацию из пяти двигателей для бокового маневрирования. Ранее применялось только три двигателя", — пояснили в SpaceX.

Такой режим позволяет повысить точность посадки и устойчивость при финальном торможении, а также уменьшить риск разрушения при возврате. По словам инженеров компании, этот метод будет использоваться в следующем поколении ускорителей, которые войдут в состав системы Starship V3.

Проверка теплового щита и аэродинамики

Второй ключевой задачей миссии стала проверка термозащиты корпуса корабля при входе в атмосферу. Испытания показали, что новая композитная структура плиток выдерживает экстремальные температуры и сохраняет целостность даже при длительном воздействии плазменного потока.

Анализ телеметрии подтвердил, что тепловой щит Starship V2 продемонстрировал стабильные показатели, а большинство плиток осталось на месте после прохождения плотных слоёв атмосферы. Это важный шаг на пути к многоразовому использованию корабля, что является ключевой целью программы.

Основные цели миссии

Цель испытания Результат Проверка новой схемы посадочного торможения Успешно Контролируемое приводнение ускорителя Super Heavy Успешно Проверка теплового щита при входе в атмосферу Успешно Отделение и запуск макетов спутников Starlink Успешно Контролируемая посадка корабля Starship V2 Частично (взрыв при приводнении)

Несмотря на взрыв на воде, SpaceX считает полёт одним из самых успешных за всю историю программы, поскольку все критически важные задачи были выполнены.

Сравнение с предыдущим испытанием

Параметр 10-й полёт (27 августа 2025) 11-й полёт (13 октября 2025) Приводнение ускорителя Частично успешно Успешно Посадка корабля Контакт зафиксирован Контролируемое приводнение Количество двигателей при посадке 3 13 → 5 Испытание теплового щита Частично Полное Макеты спутников Starlink Не использовались 8 штук Продолжительность полёта 54 минуты 66 минут

По итогам испытания инженеры получили новые данные о маневрах в атмосфере, тепловых нагрузках и поведении двигателей Raptor при переходе между фазами полёта.

Что дальше

Следующий этап программы включает испытание Starship V3, которое запланировано на начало 2026 года. В нём компания собирается впервые протестировать вертикальную посадку корабля на сушу с последующим повторным использованием.

SpaceX также планирует провести дополнительные эксперименты по заправке корабля на орбите - ключевому элементу будущих миссий на Луну и Марс в рамках программы Artemis.

"Каждый тест делает Starship более надёжным и приближает нас к целям межпланетных полётов", — подчеркнули в SpaceX.

Плюсы и минусы миссии

Плюсы Минусы Отработка новой схемы посадочного торможения Взрыв при приводнении корабля Успешное разделение ступеней Неудачное сохранение корпуса Проверка термозащиты Не полностью стабильная работа двигателя Raptor Выпуск макетов спутников Ограниченные данные по повторному включению Телеметрия сохранена через Starlink Не проведено восстановление обломков

FAQ

Зачем нужны макеты спутников Starlink?

Они имитируют нагрузку и динамику реального развёртывания спутников на орбите, что помогает тестировать механизмы отделения.

Почему произошёл взрыв при приводнении?

Предположительно, из-за неравномерного давления при входе в воду и остатка топлива в баке.

Когда состоится следующий запуск Starship?

Предварительно в первом квартале 2026 года после анализа данных текущего теста.

Какова главная цель программы Starship?

Создание полностью многоразовой транспортной системы для полётов на Луну, Марс и другие планеты.

Исторический контекст

Испытания Starship начались в 2019 году с суборбитальных полётов прототипов SN1-SN15. В 2023 году корабль впервые достиг космоса, а к 2025-му SpaceX уже проводит серию орбитальных миссий с возвращением ступеней.

Каждый новый тест приближает проект к полноценным пилотируемым полётам и доставке грузов на Марс.

Интересные факты