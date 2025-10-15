Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Запуск ракеты Starship
Запуск ракеты Starship
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:17

Starship долетел, вспыхнул — и всё равно это успех: как SpaceX снова двигает космос вперёд

SpaceX успешно провела 11-й испытательный полёт Starship V2 — подтверждено приводнение

Компания SpaceX продолжает шаг за шагом приближаться к созданию полностью многоразовой космической системы. 13 октября 2025 года (14 октября по московскому времени) состоялся одиннадцатый испытательный полёт прототипа корабля Starship V2, и, по заявлению компании, миссия прошла успешно.

Пуск ракеты состоялся в 19:25 по времени восточного побережья США (02:25 мск) с площадки Starbase в Техасе. Основными задачами полёта стали проверка стойкости теплового щита, новой схемы посадочного торможения ускорителя Super Heavy и контролируемая посадка корабля в Индийском океане.

"Приводнение подтверждено! Поздравляем всю команду SpaceX с захватывающим одиннадцатым испытательным полётом Starship", — сообщили в Центре управления полётами SpaceX.

Ключевые этапы миссии

Через 2,5 минуты после старта от ракеты отделился ускоритель Super Heavy, который успешно выполнил контролируемое приводнение в Мексиканском заливе.

Корабль Starship продолжил полёт и через 19 минут достиг высоты 192 км, где успешно выпустил восемь макетов спутников Starlink. Это была имитация орбитального развертывания будущих спутников связи, необходимая для проверки систем фиксации и отделения.

После 66 минут полёта Starship совершил приводнение в Индийском океане. При касании поверхности произошёл взрыв на воде, однако в SpaceX отметили, что основная цель миссии — проверка систем — была полностью выполнена.

Новая схема посадочного торможения

Главной технической новацией миссии стала обновлённая стратегия работы двигателей при возвращении ускорителя.

"Super Heavy впервые использовал 13 двигателей на начальной фазе посадки, а затем перешёл на конфигурацию из пяти двигателей для бокового маневрирования. Ранее применялось только три двигателя", — пояснили в SpaceX.

Такой режим позволяет повысить точность посадки и устойчивость при финальном торможении, а также уменьшить риск разрушения при возврате. По словам инженеров компании, этот метод будет использоваться в следующем поколении ускорителей, которые войдут в состав системы Starship V3.

Проверка теплового щита и аэродинамики

Второй ключевой задачей миссии стала проверка термозащиты корпуса корабля при входе в атмосферу. Испытания показали, что новая композитная структура плиток выдерживает экстремальные температуры и сохраняет целостность даже при длительном воздействии плазменного потока.

Анализ телеметрии подтвердил, что тепловой щит Starship V2 продемонстрировал стабильные показатели, а большинство плиток осталось на месте после прохождения плотных слоёв атмосферы. Это важный шаг на пути к многоразовому использованию корабля, что является ключевой целью программы.

Основные цели миссии

Цель испытания Результат
Проверка новой схемы посадочного торможения Успешно
Контролируемое приводнение ускорителя Super Heavy Успешно
Проверка теплового щита при входе в атмосферу Успешно
Отделение и запуск макетов спутников Starlink Успешно
Контролируемая посадка корабля Starship V2 Частично (взрыв при приводнении)

Несмотря на взрыв на воде, SpaceX считает полёт одним из самых успешных за всю историю программы, поскольку все критически важные задачи были выполнены.

Сравнение с предыдущим испытанием

Параметр 10-й полёт (27 августа 2025) 11-й полёт (13 октября 2025)
Приводнение ускорителя Частично успешно Успешно
Посадка корабля Контакт зафиксирован Контролируемое приводнение
Количество двигателей при посадке 3 13 → 5
Испытание теплового щита Частично Полное
Макеты спутников Starlink Не использовались 8 штук
Продолжительность полёта 54 минуты 66 минут

По итогам испытания инженеры получили новые данные о маневрах в атмосфере, тепловых нагрузках и поведении двигателей Raptor при переходе между фазами полёта.

Что дальше

Следующий этап программы включает испытание Starship V3, которое запланировано на начало 2026 года. В нём компания собирается впервые протестировать вертикальную посадку корабля на сушу с последующим повторным использованием.

SpaceX также планирует провести дополнительные эксперименты по заправке корабля на орбите - ключевому элементу будущих миссий на Луну и Марс в рамках программы Artemis.

"Каждый тест делает Starship более надёжным и приближает нас к целям межпланетных полётов", — подчеркнули в SpaceX.

Плюсы и минусы миссии

Плюсы Минусы
Отработка новой схемы посадочного торможения Взрыв при приводнении корабля
Успешное разделение ступеней Неудачное сохранение корпуса
Проверка термозащиты Не полностью стабильная работа двигателя Raptor
Выпуск макетов спутников Ограниченные данные по повторному включению
Телеметрия сохранена через Starlink Не проведено восстановление обломков

FAQ

Зачем нужны макеты спутников Starlink?
Они имитируют нагрузку и динамику реального развёртывания спутников на орбите, что помогает тестировать механизмы отделения.

Почему произошёл взрыв при приводнении?
Предположительно, из-за неравномерного давления при входе в воду и остатка топлива в баке.

Когда состоится следующий запуск Starship?
Предварительно в первом квартале 2026 года после анализа данных текущего теста.

Какова главная цель программы Starship?
Создание полностью многоразовой транспортной системы для полётов на Луну, Марс и другие планеты.

Исторический контекст

Испытания Starship начались в 2019 году с суборбитальных полётов прототипов SN1-SN15. В 2023 году корабль впервые достиг космоса, а к 2025-му SpaceX уже проводит серию орбитальных миссий с возвращением ступеней.
Каждый новый тест приближает проект к полноценным пилотируемым полётам и доставке грузов на Марс.

Интересные факты

  1. При 11-м полёте использовались обновлённые двигатели Raptor 3.1 с повышенной тягой и КПД.

  2. Для передачи телеметрии применялась сеть Starlink, что позволило наблюдать за миссией в реальном времени.

  3. Это первый случай, когда обе ступени ракеты — Super Heavy и Starship — завершили полёт по запланированным траекториям.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Минцифры запустило на сегодня в 3:46
Вход только по любви и доверию: как один человек может спасти твой аккаунт от взлома

На «Госуслугах» появилась функция доверенного контакта, которая поможет защитить аккаунт от взлома. Теперь смена пароля невозможна без участия выбранного близкого человека.

Читать полностью » OpenAI и Broadcom создадут собственные AI-чипы для снижения зависимости от Nvidia сегодня в 2:26
Чип или погибни: как OpenAI спасает себя от дефицита и диктует новое будущее ИИ

OpenAI и Broadcom запускают амбициозный проект по созданию собственных чипов искусственного интеллекта. Это шаг к независимости от Nvidia и фундамент для будущего сверхинтеллекта.

Читать полностью » Калифорния установила правила для AI-компаньонов: возрастная проверка и штрафы до $250 000 сегодня в 1:17
Говоришь с ботом — сначала покажи паспорт: новые законы бьют по AI-компаньонам

Калифорния первой в США узаконила правила общения с чат-ботами. Теперь даже искусственный интеллект обязан соблюдать границы и заботиться о безопасности собеседника.

Читать полностью » Российские вузы сохранили позиции в мировом рейтинге THE 2025 — лидирует МГУ сегодня в 0:12
Ты не лузер, если не в Оксфорде: где действительно учат так, чтобы не жалеть потом

Мировой рейтинг университетов от Times Higher Education вновь подтвердил лидерство США и Великобритании. Но главная интрига — кто действительно улучшил свои позиции, а кто застыл на месте.

Читать полностью » OpenAI перестаёт сохранять логи ChatGPT после судебного давления со стороны The New York Times вчера в 23:26
Суд, СМИ и скандалы: почему OpenAI перестаёт хранить ваши старые чаты

OpenAI прекращает сохранять удалённые чаты ChatGPT. После судебного давления компания меняет подход к хранению данных, возвращая пользователям контроль над приватностью.

Читать полностью » Graphite: доля ИИ-контента в интернете в 2025 году достигла 52% вчера в 22:36
Человек устал, нейросеть не спит: кто теперь пишет новости за людей

ИИ уже создает половину интернет-статей. Но почему Google всё ещё предпочитает тексты, написанные людьми, и как найти баланс между скоростью и качеством?

Читать полностью » Разработчик Carter54 запустил полноценный порт Quake внутри Telegram вчера в 21:16
Quake в Telegram: шутер 90-х теперь запускается прямо в чате

Энтузиаст Carter54 перенёс легендарный шутер Quake прямо в Telegram. Игра запускается без установки, сохраняет прогресс и работает даже на смартфоне.

Читать полностью » Учёные выявили уязвимость Android Pixnapping, позволяющую считывать изображение с экрана вчера в 20:30
Телефон сдаёт вас с потрохами: как Android научился выдавать пароли сам

Исследователи обнаружили уязвимость Pixnapping, позволяющую незаметно считывать данные с экрана Android. Google уже готовит обновление безопасности.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Грейхаунды обгоняют гепардов на длинных дистанциях
Красота и здоровье
Ошибки во время завтрака вызывают сонливость и перегружают пищеварительную систему человека
Красота и здоровье
Клубника противопоказана при гастрите и язве желудка из-за кислот — Наталья Лазуренко
Дом
Эксперты объяснили, почему в квартире появляется запах канализации
Еда
Яичные блинчики с курицей и грибами сохраняют форму при запекании в духовке
Садоводство
Садоводы назвали подзимний посев самым надёжным способом выращивания астр
Еда
Курица на бутылке в духовке сохраняет сочность мяса
Наука
ДГТУ отметил 95 лет со дня основания — вуз вошёл в топ-50 инженерных университетов России
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet