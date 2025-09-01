18 минут до космоса: как десятый запуск приблизил эру межпланетных полётов

Успешный запуск ракеты Starship 26 августа стал важной вехой для SpaceX. Это был уже десятый полёт сверхтяжёлой системы, и на этот раз обошлось без сбоев. Но Илон Маск не собирается останавливаться на достигнутом: теперь перед компанией стоит задача отработать по-настоящему футуристическую технологию — захват верхней ступени "Мехазиллой".

Что такое "Мехазилла"

На космодроме Starbase в Техасе возвышается гигантская башня, оснащённая огромными подвижными рычагами, получившими неофициальное название "палочки для еды". Именно они должны будут перехватывать возвращающуюся Starship во время снижения.

Такой метод кажется фантастическим, но у него есть важное преимущество: ракета сможет обойтись без массивных посадочных опор, а сама конструкция станет легче. При этом точность захвата должна быть предельной — малейшая задержка или ошибка приведёт к разрушению аппарата.

Почему это сложнее обычной посадки

Falcon 9 уже научилась приземляться на платформы, но Starship куда больше и тяжелее. Посадка на ноги для такой махины потребовала бы колоссальной инфраструктуры и несла бы серьёзные риски. Поэтому SpaceX решила пойти другим путём — "поймать" корабль в воздухе.

Это позволит значительно ускорить подготовку к следующему запуску: после захвата башня сразу установит ракету на стартовую площадку, минуя сложные операции по транспортировке.

Следующие шаги SpaceX

Маск сообщил, что первые попытки захвата Starship "Мехазиллой" могут пройти во время полётов с 13-го по 15-й. Для этого компания готовит новую модификацию — Starship V3. В отличие от текущей V2, она будет больше, мощнее и с увеличенной грузоподъёмностью. Маск предполагает, что V3 удастся построить и испытать уже к концу года.

Пока же десятому полёту досталась версия V2. Она успешно вышла на орбиту, раскрыла створки грузового отсека и впервые сбросила полезный груз в космос спустя 18 минут после старта.

Испытания и риски

SpaceX уже трижды отрабатывала захват ускорителя Super Heavy — во время пятого, седьмого и восьмого полётов. Но верхняя ступень Starship ещё ни разу не подвергалась такой процедуре. В случае её возвращения инженерам придётся идеально рассчитать момент снижения, скорость и положение аппарата.

Если компания планирует провести Flight 13 в 2025 году, то ей предстоит успеть выполнить ещё два запуска за четыре месяца — задача почти невозможная по нынешним темпам.

Почему этот успех важен

Десятый полёт стал почти безупречным: ракета стартовала вовремя, разделение ступеней прошло плавно, а Super Heavy аккуратно сел на платформу. Это укрепило уверенность в том, что проект выходит из "полосы неудач".

"Практически безупречное поведение ракеты говорит о том, что удача, возможно, поворачивается к SpaceX. Но даже при этом, путь Starship до Марса остаётся долгим, а точность "Мехазилла" должна быть идеальной", — отметил источник, близкий к проекту.

Теперь внимание приковано к будущим испытаниям. Если "Мехазилла" справится со своей задачей, это станет прорывом в космической инженерии и приблизит SpaceX к её амбициозной цели — созданию транспортной системы для полётов на Марс.

