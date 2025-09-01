Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Илон Маск
Илон Маск
© flickr.com by U.S. Secretary of Defense is licensed under Public domain
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:43

18 минут до космоса: как десятый запуск приблизил эру межпланетных полётов

Илон Маск: Starship V3 с увеличенной грузоподъёмностью выйдет на испытания в 2025

Успешный запуск ракеты Starship 26 августа стал важной вехой для SpaceX. Это был уже десятый полёт сверхтяжёлой системы, и на этот раз обошлось без сбоев. Но Илон Маск не собирается останавливаться на достигнутом: теперь перед компанией стоит задача отработать по-настоящему футуристическую технологию — захват верхней ступени "Мехазиллой".

Что такое "Мехазилла"

На космодроме Starbase в Техасе возвышается гигантская башня, оснащённая огромными подвижными рычагами, получившими неофициальное название "палочки для еды". Именно они должны будут перехватывать возвращающуюся Starship во время снижения.

Такой метод кажется фантастическим, но у него есть важное преимущество: ракета сможет обойтись без массивных посадочных опор, а сама конструкция станет легче. При этом точность захвата должна быть предельной — малейшая задержка или ошибка приведёт к разрушению аппарата.

Почему это сложнее обычной посадки

Falcon 9 уже научилась приземляться на платформы, но Starship куда больше и тяжелее. Посадка на ноги для такой махины потребовала бы колоссальной инфраструктуры и несла бы серьёзные риски. Поэтому SpaceX решила пойти другим путём — "поймать" корабль в воздухе.

Это позволит значительно ускорить подготовку к следующему запуску: после захвата башня сразу установит ракету на стартовую площадку, минуя сложные операции по транспортировке.

Следующие шаги SpaceX

Маск сообщил, что первые попытки захвата Starship "Мехазиллой" могут пройти во время полётов с 13-го по 15-й. Для этого компания готовит новую модификацию — Starship V3. В отличие от текущей V2, она будет больше, мощнее и с увеличенной грузоподъёмностью. Маск предполагает, что V3 удастся построить и испытать уже к концу года.

Пока же десятому полёту досталась версия V2. Она успешно вышла на орбиту, раскрыла створки грузового отсека и впервые сбросила полезный груз в космос спустя 18 минут после старта.

Испытания и риски

SpaceX уже трижды отрабатывала захват ускорителя Super Heavy — во время пятого, седьмого и восьмого полётов. Но верхняя ступень Starship ещё ни разу не подвергалась такой процедуре. В случае её возвращения инженерам придётся идеально рассчитать момент снижения, скорость и положение аппарата.

Если компания планирует провести Flight 13 в 2025 году, то ей предстоит успеть выполнить ещё два запуска за четыре месяца — задача почти невозможная по нынешним темпам.

Почему этот успех важен

Десятый полёт стал почти безупречным: ракета стартовала вовремя, разделение ступеней прошло плавно, а Super Heavy аккуратно сел на платформу. Это укрепило уверенность в том, что проект выходит из "полосы неудач".

"Практически безупречное поведение ракеты говорит о том, что удача, возможно, поворачивается к SpaceX. Но даже при этом, путь Starship до Марса остаётся долгим, а точность "Мехазилла" должна быть идеальной", — отметил источник, близкий к проекту.

Теперь внимание приковано к будущим испытаниям. Если "Мехазилла" справится со своей задачей, это станет прорывом в космической инженерии и приблизит SpaceX к её амбициозной цели — созданию транспортной системы для полётов на Марс.

Три интересных факта

  1. Башня "Мехазилла" высотой почти 140 метров не только удерживает ракеты, но и служит стартовой платформой для их запуска.
  2. По расчётам инженеров, механические "руки" должны реагировать с точностью до миллисекунд — иначе захват будет невозможен.
  3. Сам термин "Мехазилла" Маск позаимствовал у фанатов японских фильмов про Годзиллу, где появлялся роботизированный монстр Мехагодзилла.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Коллапс Гольфстрима может привести к холодным зимам в Европе сегодня в 0:52

Что будет, если Гольфстрим исчезнет: страшный прогноз для Европы

Ученые предупреждают о возможном исчезновении Гольфстрима, которое приведет к резким изменениям климата в Европе. Это может повлиять на погоду и не только.

Читать полностью » Ученые фиксируют снижение звуковой активности китов в результате загрязнения вчера в 23:31

Угроза молчания: как изменение климата ставит под удар жизнь китов

Исследования показывают, что киты стали реже общаться из-за изменений климата и нехватки пищи. Узнайте, как это влияет на их жизнь и что можно сделать для спасения.

Читать полностью » Исследования показывают, что Марс когда-то имел океаны, сообщают учёные вчера в 23:22

Марс был мокрым: невероятное превращение планеты в ледяную пустыню

Узнайте о загадочных находках марсианских роботов и о том, как камни на поверхности планеты рассказывают о её водной истории.

Читать полностью » Ученые нашли 40 новых видов организмов на дне океана у берегов Аргентины вчера в 22:28

Хрупкий мир глубин: найденные виды могут исчезнуть из-за изменений климата

Учёные из Научно-исследовательского института аквариума Монтерей-Бей открыли более 40 новых морских видов в каньоне Мар-дель-Плата, исследуя удивительное биоразнообразие и его устойчивость к изменениям климата.

Читать полностью » Археологи обнаружили деформированные черепа в пещере Арена Кандиде в Италии вчера в 22:19

Не травма, а традиция: как археологи раскрыли одну из древнейших тайн Европы

В Италии найден череп возрастом 12 600 лет с искусственно изменённой формой. Учёные раскрыли древний ритуал, который менял облик людей с младенчества. Узнайте, зачем это делалось!

Читать полностью » Энергетическая эффективность нейронов стала ключевым фактором эволюции человека вчера в 21:26

Разгадана тайна мозга, которая отделила человека от неандертальца

Учёные выяснили, что крошечное изменение в химии мозга могло дать Homo sapiens решающее преимущество над неандертальцами. Открытие ставит новые вопросы о нашей эволюции.

Читать полностью » Ученые выявили связь между старением и изменениями в белках организма вчера в 21:15

Секреты долголетия: какие белки нужно контролировать после 50

Новое исследование выявляет, что к 50 годам старение организма заметно ускоряется. Открытие поможет в разработке новых методов профилактики возрастных заболеваний.

Читать полностью » Археологи обнаружили римские бани в Эльче: новые находки и их значение вчера в 20:53

Сокровища древности: как римские бани рассказывают о падении империи

После почти десятилетия раскопок археологи из Университета Аликанте открыли роскошные римские бани в Эльче, которые ставят под сомнение традиционные представления о древнем городе.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Фитнес-тренеры назвали базовые шаги зумбы для первого занятия
Наука и технологии

Затопленный город эллинистической эпохи обнаружен в Ираке из-за падения уровня воды
Туризм

Вино и гастрономия России: лучшие регионы для дегустаций
Авто и мото

Проверка уровня антифриза: что нужно знать каждому водителю
Питомцы

Регулярные осмотры у ветеринара помогают продлить жизнь собак
Красота и здоровье

Врач Ирина Кондратенко предупредила об опасности несертифицированных канцтоваров для детей
Авто и мото

МВД России: Подмосковье лидирует по числу нарушений ПДД среди пешеходов
Красота и здоровье

Как правильно принимать витамины осенью: советы терапевта для поддержания здоровья
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru