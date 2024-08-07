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Зачем "Союз" "закутывают" в сложную теплоизоляцию, которую всё равно приходится сбрасывать

РКК "Энергия" показала установку теплоизоляции на спускаемый аппарат "Союза"

РКК "Энергия" показала испытания космического корабля "Союз МС-26" в вакуумной камере.

В отличие от грузовых "Прогрессов", "Союзы" едут в вакуумную камеру лишь частично "одетыми" в теплоизоляцию, подчеркнули в корпорации. И объяснили причину: часть экранно-вакуумной теплоизоляции (ЭВТИ) придётся сбросить при посадке. Эту её часть максимально берегут и закрепляют на корпусе корабля перед стартом на Байконуре.

В сообщении ЭВТИ названа "тканью", что вызвало нарекания комментаторов.

"ЭВТИ спускаемого аппарата "Союза" состоит из нескольких продольных матов, которые не сшиты ни между собой, ни с матами соседних отсеков. В каждом мате есть ремни, между собой они соединены так: на одном ремне кольцо из проволоки, на другом просто петля, через кольцо и петлю продета проволочная чека, соединенная с соседним отсеком. Когда отсеки разделяются, чеки выходят и соединения ремней разваливаются. Маты медленно отходят в сторону, дальше СА летит без них до атмосферы", — поделился подробностями один из них.

Администрация странички ответила, что постаралась максимально упростить пост и выложила видео об установке ЭВТИ на корпусе спускаемого аппарата.

Фото: РКК "Энергия"

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