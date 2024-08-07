Зачем "Союз" "закутывают" в сложную теплоизоляцию, которую всё равно приходится сбрасывать

РКК "Энергия" показала испытания космического корабля "Союз МС-26" в вакуумной камере.
В отличие от грузовых "Прогрессов", "Союзы" едут в вакуумную камеру лишь частично "одетыми" в теплоизоляцию, подчеркнули в корпорации. И объяснили причину: часть экранно-вакуумной теплоизоляции (ЭВТИ) придётся сбросить при посадке. Эту её часть максимально берегут и закрепляют на корпусе корабля перед стартом на Байконуре.
В сообщении ЭВТИ названа "тканью", что вызвало нарекания комментаторов.
"ЭВТИ спускаемого аппарата "Союза" состоит из нескольких продольных матов, которые не сшиты ни между собой, ни с матами соседних отсеков. В каждом мате есть ремни, между собой они соединены так: на одном ремне кольцо из проволоки, на другом просто петля, через кольцо и петлю продета проволочная чека, соединенная с соседним отсеком. Когда отсеки разделяются, чеки выходят и соединения ремней разваливаются. Маты медленно отходят в сторону, дальше СА летит без них до атмосферы", — поделился подробностями один из них.
Администрация странички ответила, что постаралась максимально упростить пост и выложила видео об установке ЭВТИ на корпусе спускаемого аппарата.
Фото: РКК "Энергия"
Daily Mail: штаб Трампа рад выбору Уолца кандидатом в вице-президенты
Предвыборный штаб бывшего главы Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа считает, что им улыбнулась невероятная удача, поскольку член Демократической партии США, 49-й вице-президент США Камала Харрис сделала выбор в пользу губернатора штата Миннесота Тима Уолца, чтобы тот стал вице-президентом. Об этом информирует британская газета-таблоид Daily Mail.
Авиации США и Британии нанести удар по юго-западу Йемена
В провинции Таиз на юго-западе Йемена, контролируемой хуситами, были совершены воздушные удары самолетами США и Великобритании. Об этом сообщает Mehr со ссылкой на местные власти.
Певица Рымбаева: я выгляжу молодо благодаря хорошей генетике
Певица Роза Рымбаева, которой в этом году исполнится 67 лет, раскрыла секрет своей молодости.
Светлана Журова заявила, что она искренне поздравляет российских теннисисток
Депутат Государственной Думы и олимпийская чемпионка Светлана Журова ответила на высказывание певицы Земфиры*.