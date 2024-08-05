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  • Опубликована сегодня в 13:26

Неэкологично, но эффективно: чем заправляют грузовой космический корабль

РКК "Энергия" показала заправку космического грузовика "Прогресс МС-28"

РКК "Энергия" показала заправку транспортного космического корабля "Прогресс МС-28" — фото выложены на страничке корпорации ВКонтакте.

В подписи к ним раскрыто, чем заправляют космический грузовик.

  • Гептил — основное топливо
    Очень неэкологично, но широко используется для космических аппаратов по всему миру, так как отличается стабильностью и широким диапазоном рабочих температур.
  • Тетраоксид диазота — окислитель
    Второй компонент топливной пары, который позволяет обойтись без системы зажигания.
  • Азот — используется для наддува баков с топливом
    Создаёт там давление для контролируемой подачи компонентов в двигатели космического корабля.

Запуск космического грузовика "Прогресс МС-28" запланирован на 15 августа.

Фото: РКК "Энергия"

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