Неэкологично, но эффективно: чем заправляют грузовой космический корабль

РКК "Энергия" показала заправку транспортного космического корабля "Прогресс МС-28" — фото выложены на страничке корпорации ВКонтакте.
В подписи к ним раскрыто, чем заправляют космический грузовик.
- Гептил — основное топливо
Очень неэкологично, но широко используется для космических аппаратов по всему миру, так как отличается стабильностью и широким диапазоном рабочих температур.
- Тетраоксид диазота — окислитель
Второй компонент топливной пары, который позволяет обойтись без системы зажигания.
- Азот — используется для наддува баков с топливом
Создаёт там давление для контролируемой подачи компонентов в двигатели космического корабля.
Запуск космического грузовика "Прогресс МС-28" запланирован на 15 августа.
Фото: РКК "Энергия"
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