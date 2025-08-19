Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:05

Что реально помогает экономить пространство на маленькой кухне

Какие бытовые приборы реально экономят место на маленькой кухне

Маленькая кухня не означает, что придётся отказаться от удобства. Всё решает правильный выбор техники. Я перепробовал разные приборы и понял, какие из них действительно помогают экономить место и время.

Узкая посудомоечная машина

Даже модель шириной 45 см способна заменить ежедневное мытьё руками. Она вмещает посуду после ужина на троих и кастрюлю, при этом занимает минимум пространства.

Мультиварка

Один прибор заменяет плиту, духовку и пароварку. На маленькой кухне мультиварка позволяет готовить супы, каши и тушёные блюда без кучи кастрюль и сковородок.

Ручной блендер

Комбайн занимает полку, а блендер помещается в ящик и используется каждый день. Смузи, соусы, супы-пюре — всё за пару минут, а место на столешнице остаётся свободным.

Компактная кофемашина или турка-автомат

Для любителей кофе компактная техника — спасение. Маленькая рожковая кофемашина или автоматическая турка дают ритуал кофе без громоздкого оборудования.

Настольная мини-печь или аэрогриль

Когда нет места для полноценной духовки, выручает настольная печь. В ней можно запекать мясо, овощи, делать пиццу и пироги, не жертвуя пространством.

Личный вывод

На маленькой кухне техника должна быть универсальной, компактной и реально используемой. Посудомойка, мультиварка, блендер, кофемашина и мини-печь доказали, что даже в ограниченных метрах можно готовить с комфортом.

