Что реально помогает экономить пространство на маленькой кухне

Маленькая кухня не означает, что придётся отказаться от удобства. Всё решает правильный выбор техники. Я перепробовал разные приборы и понял, какие из них действительно помогают экономить место и время.

Узкая посудомоечная машина

Даже модель шириной 45 см способна заменить ежедневное мытьё руками. Она вмещает посуду после ужина на троих и кастрюлю, при этом занимает минимум пространства.

Мультиварка

Один прибор заменяет плиту, духовку и пароварку. На маленькой кухне мультиварка позволяет готовить супы, каши и тушёные блюда без кучи кастрюль и сковородок.

Ручной блендер

Комбайн занимает полку, а блендер помещается в ящик и используется каждый день. Смузи, соусы, супы-пюре — всё за пару минут, а место на столешнице остаётся свободным.

Компактная кофемашина или турка-автомат

Для любителей кофе компактная техника — спасение. Маленькая рожковая кофемашина или автоматическая турка дают ритуал кофе без громоздкого оборудования.

Настольная мини-печь или аэрогриль

Когда нет места для полноценной духовки, выручает настольная печь. В ней можно запекать мясо, овощи, делать пиццу и пироги, не жертвуя пространством.

Личный вывод

На маленькой кухне техника должна быть универсальной, компактной и реально используемой. Посудомойка, мультиварка, блендер, кофемашина и мини-печь доказали, что даже в ограниченных метрах можно готовить с комфортом.