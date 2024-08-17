Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.08.2024 : 88,9062
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.08.2024 : 97,839
Экс-разведчик Риттер: в случае войны с РФ западные спутники будут ликвидированы
  1. Главная
  2. Мир

В США раскрыли сценарий тотальной войны с РФ

Экс-разведчик Риттер: в случае войны с РФ западные спутники будут ликвидированы

Космические спутники, которые принадлежат государствам Запада, прекратят работать в случае, если страны Организации Североатлантического договора начнут вооружённый конфликт с Российской Федерацией. Такое мнение высказал для YouTube-канала Through the eyes of бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер.

Экс-разведчик Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки заявил, что если настанет момент, когда между США и Российской Федерацией начнётся вооружённый конфликт, то первое, что случиться, — абсолютно все американские спутники откажут в работе. Он добавил, что космические летательные аппараты, которые принадлежат Штатам, просто будут ликвидированы. По его словам, это является уязвимым местом США и Российская Федерация прекрасно это понимает.

Как сообщил бывший американский офицер разведки Корпуса морской пехоты, США и их союзники очень зависят от космических летательных аппаратов. В случае их уничтожения вся оборонная система перестанет работать в обычном и общепринятом порядке, в котором штаб-квартира Министерства обороны США подготавливает войска.

Фото: DVIDS / Photo by Spc. Jensen Guillory (the image is in the public domain)

Мир

Бизнесмен Дотком: экономику США в ближайшее время ждёт крупнейший в истории крах

Бизнесмен Дотком: экономику США в ближайшее время ждёт крупнейший в истории крах

США ожидает самый большой в истории экономический кризис, который освободит другие страны от главенствующего положения американской валюты. Такое мнение высказал в социальных сетях немецко-финский предприниматель Ким Дотком.

Читать полностью
Представитель администрации США заявил о достижении мира в Газе

Представитель администрации США заявил о достижении мира в Газе

Участники переговоров в Дохе по вопросу прекращения огня в секторе Газа и обмена заложниками сумели преодолеть оставшиеся разногласия, и теперь соглашение готово к подписанию, заявил в пятницу высокопоставленный представитель администрации США.

Читать полностью

Общество

Выставку трофейной техники НАТО в Тюмени посетила 171 тысяча человек

Выставку трофейной техники НАТО в Тюмени посетила 171 тысяча человек

﻿Около 171 тысячи человек посетили выставку "Сила V правде — гордость и победа", на которой демонстрируется захваченная техника НАТО, в Тюмени. Об этом сообщил РИА Новости Николай Савченко, специальный представитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО.

Читать полностью
Путин обратился к участникам, организаторам и гостям молодежного форума «Истоки»

Путин обратился к участникам, организаторам и гостям молодежного форума «Истоки»

Президент России Владимир Путин обратился к участникам, организаторам и гостям Всероссийского молодёжного историко-культурного форума «Истоки». Он отметил, что программа форума значительно расширилась, и теперь он стал важной и востребованной площадкой для общения.

Читать полностью

Новости