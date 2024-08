В США раскрыли сценарий тотальной войны с РФ

Космические спутники, которые принадлежат государствам Запада, прекратят работать в случае, если страны Организации Североатлантического договора начнут вооружённый конфликт с Российской Федерацией. Такое мнение высказал для YouTube-канала Through the eyes of бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер.

Экс-разведчик Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки заявил, что если настанет момент, когда между США и Российской Федерацией начнётся вооружённый конфликт, то первое, что случиться, — абсолютно все американские спутники откажут в работе. Он добавил, что космические летательные аппараты, которые принадлежат Штатам, просто будут ликвидированы. По его словам, это является уязвимым местом США и Российская Федерация прекрасно это понимает.

Как сообщил бывший американский офицер разведки Корпуса морской пехоты, США и их союзники очень зависят от космических летательных аппаратов. В случае их уничтожения вся оборонная система перестанет работать в обычном и общепринятом порядке, в котором штаб-квартира Министерства обороны США подготавливает войска.

Фото: DVIDS / Photo by Spc. Jensen Guillory (the image is in the public domain)