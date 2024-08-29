Космонавт Токарев поделился опытом космических полётов с курсантами Университета ФСИН

Космонавт-испытатель Валерий Токарев встретился со студентами Университета ФСИН России, чтобы поделиться опытом двух экспедиций в почти 200 суток. Подробнее об этом рассказывает ЛенТВ24.

Токарев, имеющий за плечами полёты на шаттле "Дискавери" США и российском "Союзе", поделился необычными деталями своей работы. Один из запомнившихся моментов — аграрные эксперименты, когда астронавты выращивали горох.

"Я попробовал, потом американец посмотрел: "Дай мне попробовать!" Остальное засушили и отправили на Землю", — рассказал Токарев.

В 2005 году Токарев провел знаковый полёт на "Союзе", который продлился более шести месяцев. Как признался космонавт, от ностальгии по дому его спасала работа. В этом полёте впервые был на борту турист, который заплатил деньги Роскосмосу, оплатив весь корабль и ракетоноситель.

Несмотря на западные санкции, пилотируемая космонавтика России продолжает развиваться. Однако, как сообщил Токарев, процесс разделения с международными партнёрами уже начался: "Ассоциация наша сейчас должна состояться в Нидерландах, но русской делегации не дали европейские визы".

Валерий Токарев начал свою карьеру как летчик-испытатель и имеет опыт полётов на 56 видах самолётов и вертолётов. Даже в 71 год Герой России и покоритель космоса продолжает летать.

Фото: commons.wikimedia.org/Svklimkin (Creative Commons Attribution 4.0 International)