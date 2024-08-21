Разгадка «Wow!»-сигнала: ученые раскрыли связь с космическим лазером

Группа ученых из Университета Пуэрто-Рико в Аресибо приблизилась к разгадке таинственного "Wow!"-сигнала, который был зарегистрирован 49 лет назад и долгое время рассматривался как возможное свидетельство существования внеземной цивилизации. Этот сигнал, зафиксированный 15 августа 1977 года американским астрономом Джерри Эйманом, обладал характеристиками, которые соответствовали ожиданиям от инопланетного техногенного источника. Впечатленный астроном отметил его на распечатке с комментарием "Wow!".

Однако дальнейшие исследования показали, что сигнал не содержал расшифруемых модуляций и его источник оставался статичным, что уменьшало вероятность его внеземного происхождения. Новое исследование предполагает, что сигнал мог быть результатом природных космических процессов, таких как излучение сверхмощного лазера.

Ученые связывают это с красным карликом Тигарден, который находится в 12,5 световых годах от Земли. Анализ показывает, что сигнал мог возникнуть в результате взаимодействия межзвездных облаков холодного водорода с мощной вспышкой излучения, создавая естественный астрофизический микроволновый лазер, или мазер.

Хотя оригинальный "Wow!"-сигнал был значительно мощнее, чем всплески активности звезды Тигарден, ученые предполагают, что его источником могла быть нейтронная звезда.

Несмотря на то, что сигнал не подтвердил существование внеземного разума, он стал первой зарегистрированной вспышкой природного космического мазера на основе водорода.

Фото: commons. wikimedia.org/ESA/Hubble & NASA (Creative Commons Attribution 4.0 International license).