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Live Science: наша Вселенная может содержать от 100 млрд до 2 трлн галактик
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Невероятные открытия: реальное число галактик во Вселенной поражает воображение

Live Science: наша Вселенная может содержать от 100 млрд до 2 трлн галактик

Ученые сегодня могут наблюдать лишь около 3% Вселенной, но это знание позволяет приблизительно оценить количество галактик в ней. Американские астрономы из Планетологического института штата Аризона рассказали об этом на научном портале Live Science.

Команда использовала два подхода для своих расчетов. Первый метод основан на оценке приблизительных размеров Вселенной и предельной массе галактических структур.

Возраст Вселенной составляет 13,8 миллиарда лет, однако из-за постоянного расширения космического пространства общая протяженность Вселенной достигла примерно 46 миллиардов световых лет к настоящему времени.

Определив верхний и нижний пределы массы галактики, ученые подсчитали, что во Вселенной может существовать от 1 до 2 триллионов галактик.

Астрономы также применили второй подход, основываясь на данных космического аппарата New Horizon, полученных в 2021 году. Зонд собрал данные об общем количестве света в различных участках неба и оценил, сколько галактик потребуется для создания такой интенсивности свечения.

На основе наблюдений New Horizon ученые пришли к выводу, что в Вселенной может быть в сто раз меньше галактик, чем предполагалось в первом исследовании, — от 100 до 200 миллиардов.

"Таким образом, количество галактик в наблюдаемой Вселенной варьируется от 2 триллионов по верхнему пределу до 100 миллиардов по нижнему", — пояснила старший научный сотрудник Планетологического института Памела Гай.

Фото: commons. wikimedia.org/Jschulman555 (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license).

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