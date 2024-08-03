Путешествие во времени: обнаружена галактика, образовавшаяся сразу после Большого взрыва

Nature: обнаружена галактика, возникшая через 300 млн лет после Большого взрыва

Международная команда астрономов из Италии, США, Великобритании, Дании и других стран обнаружила самую древнюю из известных галактик. Галактика под названием JADES-GS-z14-0 сформировалась менее чем через 300 миллионов лет после Большого взрыва, что на 400 миллионов лет раньше предыдущего рекорда. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

Как отмечает команда исследователей, JADES-GS-z14-0 имеет красное смещение 14,32, что побивает предыдущий рекорд самых древних и удаленных галактик. Красное смещение показывает, насколько удалены объекты в космосе в результате расширения Вселенной.

Чем выше этот показатель, тем раньше образовался и дальше переместился объект после возникновения космоса.

Исследователи также установили, что диаметр древней галактики превышает 1600 световых лет, и большая часть её света исходит от звезд, а не от области вокруг растущей сверхмассивной черной дыры.

Астрономы подчеркнули, что это открытие помогает переосмыслить раннюю историю Вселенной, известную как Космический рассвет. Этот период начался около 13,8 миллиардов лет назад, когда космос был наполнен туманом из нейтрального водорода, препятствовавшим распространению света.

Новое исследование продемонстрировало, что в это время активно формировались галактики.

Фото: commons.wikimedia.org/NASA Goddard Photo and Video (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license. ).