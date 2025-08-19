Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
спутник
спутник
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:37

Спутник Пакистана вышел на связь — первые снимки вызвали недоумение

Suparco: новый спутник Пакистана передаёт снимки высокого разрешения с орбиты

Совсем недавно Пакистан сделал ещё один шаг в освоении космоса: на орбите начал работать новейший спутник дистанционного зондирования Земли. Он обещает стать настоящим инструментом прогресса, открывающим возможности как для науки, так и для экономики страны.

Технологический прорыв

Комиссия по исследованию космоса и верхних слоёв атмосферы (Suparco) подтвердила, что спутник, запущенный месяц назад с китайского космодрома Сичан, теперь полностью введён в эксплуатацию. Он установил надёжную связь с наземными станциями и уже передаёт изображения высокого разрешения. Эти данные станут незаменимыми для мониторинга климата, борьбы с последствиями стихийных бедствий и точного земледелия.

По словам специалистов, такой инструмент способен изменить подход к управлению городским развитием, инфраструктурой и даже к планированию распределения ресурсов.

Космическая программа Пакистана

Новый аппарат лишь дополняет быстро растущую группировку спутников страны. Ещё в 2018 году на орбиту был выведен первый пакистанский спутник дистанционного зондирования PRSS-1, который продолжает работать на низкой солнечно-синхронной орбите. Он обеспечивает доступ к снимкам для научных исследований.

В 2025 году в космос отправился PAUSAT-1 — совместная разработка Пакистанского университета авиации и Стамбульского технического университета. Этот проект подчеркнул значимость университетской науки в освоении космоса.

Особой гордостью страны стал запуск в январе 2025 года первого полностью национального спутника PRSC-EO1, созданного инженерами Suparco. Это событие стало важной вехой на пути к технологической независимости.

Польза для страны

Новейший спутник оснащён передовыми системами съёмки, что позволяет наблюдать за урбанизацией, развитием инфраструктуры и природными изменениями. Для страны, регулярно сталкивающейся с наводнениями, землетрясениями и оползнями, такие данные в реальном времени критически важны.

Учёные-экологи смогут использовать снимки для изучения таяния ледников, вырубки лесов и долгосрочных климатических процессов. А сельское хозяйство получит доступ к технологиям точного земледелия: спутник поможет отслеживать циклы культур и эффективнее использовать воду, что особенно значимо в условиях растущего дефицита ресурсов.

Стратегические перспективы

Спутниковые данные станут частью крупных проектов, включая Китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК). Они будут способствовать развитию инфраструктуры, снижению рисков геологических угроз и более продуманному планированию.

"Эти возможности в совокупности улучшают процесс принятия решений на национальном уровне, способствуют устойчивому социально-экономическому развитию и укрепляют технологическую автономию Пакистана", — отметили в Suparco.

Регулярные успешные запуски последних лет и внимание к внутренним инновациям подтверждают: космическая программа Пакистана стремительно выходит на новый уровень и превращает страну в заметного игрока в сфере региональных исследований Земли и космоса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Япония открыла первую промышленную осмотическую электростанцию во Фукуоке сегодня в 1:11

Фукуока вошла в историю: там заработала станция, которой нет больше нигде в Азии

В Японии заработала первая в Азии осмотическая электростанция: энергия из солёности воды теперь обеспечивает свет и чистую воду жителям Фукуоки.

Читать полностью » Нарушения сна из-за ночной работы влияют на репродуктивное здоровье женщин — исследование вчера в 20:23

Биологические часы против графика: как ночная работа разрушает организм женщин

Учёные предупреждают: ночные смены опасны для женского здоровья. Исследование выявило сбои цикла, гормональные нарушения и осложнения при беременности.

Читать полностью » Нейробиологи выявляют связь между дофамином и тягой к сладкому вчера в 19:31

Непреодолимое желание: почему мы едим больше при виде сладкого

Даже если вы не голодны, вид чужого десерта может разбудить аппетит. Учёные выяснили, почему так происходит и как дофамин влияет на наше пищевое поведение.

Читать полностью » Нейробиологи выявили ключевые факторы формирования дружеских связей вчера в 19:17

Несовместимость на уровне нейронов: почему некоторые люди никогда не станут вам близки

Учёные выяснили: друзья не случайны. Чем сильнее совпадает работа мозга у людей, тем выше шанс, что они станут близкими. Исследование раскрывает нейронные механизмы дружбы.

Читать полностью » Учёные синтезировали лонсдейлит – алмаз на 58% прочнее обычного вчера в 18:26

Алмаз, которого не должно быть: как учёные обманули природу

Учёные впервые создали лонсдейлит — алмаз с гексагональной структурой, который может быть прочнее обычного. Как это изменит промышленность?

Читать полностью » Учёные обнаружили новый вид вымершего кенгуру Dorcopsoides cowpatensis вчера в 18:11

Удивительная жизнь: как маленький кенгуру мог бы изменить наш взгляд на диких животных

В Австралии нашли останки древнего кенгуру — Dorcopsoides cowpatensis. Как он связан с современными валлаби и почему исчез? Новое исследование раскрывает тайны эволюции.

Читать полностью » Китайские учёные разработали новый метод лечения генетических заболеваний вчера в 17:21

Глухота и анемия: как новые методы лечения могут вернуть радость жизни

Китайские учёные совершили прорыв в генной терапии, открыв путь к лечению глухоты и анемии. Эксперименты на мышах подтвердили: теперь можно не только исправлять мутации, но и предотвращать их последствия.

Читать полностью » Учёные из Университета Монаша обнаружили древних зубатых китов в Австралии вчера в 17:08

Находка века: в Австралии обнаружили самого маленького кита в истории

Узнайте о новом виде млекопитающих, Janjucetus dullardi, найденном в Австралии. Эти крошечные киты могли бы стать символом страны, как кенгуру.

Читать полностью »

Новости
Дом

Настурция, алиссум и календула украсят балкон до первых морозов
Культура и шоу-бизнес

Джош Холлоуэй сыграет главную роль в фильме по роману "Одной секундой позже" Уильяма Форстена
Авто и мото

Автоэлектрик: аккумулятор почти не заряжается на холостом ходу двигателя
Спорт и фитнес

Грейсон Уикхэм, физиотерапевт: снижение VO₂ max до 20% происходит за месяц без кардио
Питомцы

Ветеринары рассказали, что чаще всего собаки пугаются громких звуков и фейерверков
Садоводство

5 креативных идей: как использовать поврежденные терракотовые горшки
Авто и мото

Коллекция автомобилей Алена Делона: Ferrari, Maserati и Lancia из его гаража
Спорт и фитнес

Тренеры рассказали, как выполнять программу с гребным тренажёром и медболом для разных уровней
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru