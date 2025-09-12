Секрет древней цианобактерии: как выживший в космическом аду микроорганизм может изменить будущее человечества

Цианобактерия Chroococcidiopsis уже не первый год привлекает внимание учёных как уникальный организм, способный выживать в самых суровых условиях. Её родина — пустыни Земли, но потенциал куда шире: именно этот микроб рассматривается как один из главных кандидатов на роль помощника человека в освоении космоса.

Испытания в открытом космосе

Образцы Chroococcidiopsis участвовали в экспериментах BIOMEX и BOSS. Их разместили в специальном модуле EXPOSE на внешней поверхности Международной космической станции. В течение полутора лет микроорганизмы подвергались вакууму, жёсткому излучению и экстремальным перепадам температур.

Наибольшую угрозу представляло ультрафиолетовое излучение. Однако даже тонкий слой реголита или биоплёнки оказался надёжной защитой. После возвращения на Землю и регидратации бактерии полностью восстановили повреждённую ДНК без опасных мутаций.

Устойчивость к экстремальным условиям

Наземные опыты подтвердили невероятную выносливость цианобактерии. Она выдержала дозы гамма-излучения, в тысячи раз смертельные для человека, и сохранила жизнеспособность при температурах до -80 °C. В таких условиях клетки переходили в состояние "стекловидной витрификации" и пробуждались при улучшении среды.

Практическое значение

Главная ценность Chroococcidiopsis заключается не только в её способности выживать. Эксперименты показали, что она может существовать на лунном и марсианском грунте, выдерживая высокое содержание перхлоратов — солей, токсичных для большинства живых организмов.

Бактерия активно включает гены репарации ДНК, нейтрализует вред почвы и при этом производит кислород в процессе фотосинтеза, используя только марсианскую пыль. Это делает её потенциальным биоинструментом для жизнеобеспечения будущих космических колоний.

Перспективные миссии

Учёные планируют продолжить исследования. Проекты CyanoTechRider и BIOSIGN будут изучать:

как микрогравитация влияет на восстановление ДНК;

может ли бактерия использовать инфракрасный свет для фотосинтеза — что особенно важно при поиске жизни у звёзд-красных карликов.

Значение для освоения космоса

Chroococcidiopsis рассматривается как кандидат для будущих биотехнологических систем на Марсе и Луне:

источник кислорода,

помощник в очистке почвы от токсичных соединений,

модель для поиска внеземной жизни.

Учёные предполагают, что именно такие микроорганизмы станут "живыми союзниками" человека в космосе, помогая создавать условия для жизни там, где их никогда не было.

Три интересных факта

Chroococcidiopsis считается одной из древнейших форм жизни, существующей на Земле более 2,5 млрд лет. Она способна фотосинтезировать даже при крайне слабом свете, что даёт ей преимущество в экстремальных средах. В пустынях бактерия обитает внутри камней, защищаясь от солнечного излучения, но сохраняя доступ к свету.

