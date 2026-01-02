Орбита трещит по швам: массовый запуск спутников поставил под угрозу безопасность в космосе

Китай заявил о росте рисков для безопасности в космосе на фоне стремительного расширения коммерческих спутниковых группировок и отсутствия универсальных международных правил. В Пекине считают, что подобные процессы уже привели к опасным инцидентам и требуют системного ответа со стороны мирового сообщества. Об этом говорится в заявлении миссии КНР при ООН, прозвучавшем на неформальном заседании Совета Безопасности, инициированном Россией.

Выступление китайского представителя стало реакцией на череду событий, связанных с работой спутниковой группировки Starlink. По мнению Пекина, эти инциденты наглядно демонстрируют необходимость пересмотра подходов к регулированию коммерческой космической деятельности.

Инциденты со спутниками и орбитальная безопасность

Китай напомнил о нескольких конкретных случаях, вызвавших обеспокоенность. Речь идёт об опасных сближениях спутников Starlink с китайской космической станцией в 2021 году, а также о разрушении одного из спутников в декабре 2025 года. В Пекине расценивают подобные эпизоды как прямую угрозу безопасности пилотируемых миссий и орбитальной инфраструктуры.

Китайская сторона указала, что подобные ситуации происходят на фоне быстрого и масштабного развертывания коммерческих спутниковых систем. Это, по мнению представителей КНР, повышает риск столкновений и усложняет координацию действий в космическом пространстве.

Озабоченность ростом коммерческой активности

В заявлении миссии КНР при ООН подчёркивается, что человечество добилось значительных успехов в освоении космоса, однако эти достижения сопровождаются новыми вызовами. Особенно остро они проявляются из-за неконтролируемого распространения коммерческих спутниковых группировок одной страны при отсутствии эффективного международного регулирования.

"В последние годы человечество добилось новых успехов в освоении и использовании космического пространства. В то же время следует отметить, что в связи с быстрым расширением коммерческой космической деятельности, неконтролируемым распространением коммерческих спутниковых группировок одной страны в отсутствие эффективного регулирования возникли серьёзные проблемы безопасности", — заявил представитель Китая.

Призыв к глобальным правилам

Отдельно Пекин выразил обеспокоенность тем, что спутники Starlink могут представлять угрозу не только из-за риска столкновений. В заявлении отмечается возможность их использования преступными структурами, что создаёт дополнительные вызовы для международной безопасности.

В связи с этим китайская сторона призвала к разработке и внедрению более эффективных глобальных механизмов регулирования коммерческой космической деятельности. По мнению Пекина, такие меры необходимы для обеспечения безопасного и устойчивого использования космического пространства в интересах всех государств.