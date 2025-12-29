Её отправили за пределы Земли — а она вернулась и стала матерью девяти детёнышей

Космический полёт не стал препятствием для продолжения жизни на Земле: одна из мышей, побывавших на китайской орбитальной станции, после возвращения успешно принесла потомство. Результаты эксперимента стали важным аргументом в дискуссии о влиянии краткосрочных полётов на репродуктивное здоровье млекопитающих. Об этом сообщает издание "Свободная пресса".

Эксперимент на борту китайской станции

Четыре лабораторные мыши были отправлены в космос 31 октября на борту пилотируемого корабля "Шэньчжоу-21". После прибытия на китайскую космическую станцию животных разместили в специализированной установке, предназначенной для проведения биологических экспериментов в условиях микрогравитации. Миссия продлилась две недели, после чего все мыши благополучно вернулись на Землю.

По данным Инженерно-технического центра использования космического пространства при Китайской академии наук, состояние животных после посадки не вызывало опасений. Исследователи продолжили наблюдение уже в наземных условиях, уделяя особое внимание возможным отдалённым эффектам космического воздействия.

Рождение потомства после полёта

После возвращения одна из самок забеременела и 10 декабря родила девять детёнышей. Из них выжили шестеро, что специалисты считают нормальным показателем для лабораторных мышей. По наблюдениям ученых, самка ведёт себя стабильно, кормит потомство без отклонений, а детёныши проявляют активность и выглядят здоровыми.

Исследователи подчёркивают, что полученные данные имеют особую ценность именно потому, что беременность наступила уже после завершения космической миссии. Это позволяет более точно оценивать влияние полёта на репродуктивные функции, исключая дополнительные факторы.

Научное значение результатов

"Эта миссия показала, что краткосрочные космические полеты не ухудшают репродуктивную способность мышей", — сказала научный сотрудник КАН Ван Хунмэй из Института зоологии.

По её словам, эксперимент подтверждает устойчивость биологических механизмов размножения даже после пребывания в условиях космоса.

Как отмечает сайт "Жэньминь Жибао он-лайн", полученные образцы открывают новые возможности для изучения влияния космической среды на ранние стадии развития млекопитающих. Эти данные могут быть использованы в дальнейших исследованиях, связанных с длительными пилотируемыми миссиями и перспективами освоения дальнего космоса.