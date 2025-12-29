Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Земля вид из космоса
Земля вид из космоса
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 15:47

Её отправили за пределы Земли — а она вернулась и стала матерью девяти детёнышей

Мышь после полета в космос родила здоровое потомство — Китайская академия наук

Космический полёт не стал препятствием для продолжения жизни на Земле: одна из мышей, побывавших на китайской орбитальной станции, после возвращения успешно принесла потомство. Результаты эксперимента стали важным аргументом в дискуссии о влиянии краткосрочных полётов на репродуктивное здоровье млекопитающих. Об этом сообщает издание "Свободная пресса".

Эксперимент на борту китайской станции

Четыре лабораторные мыши были отправлены в космос 31 октября на борту пилотируемого корабля "Шэньчжоу-21". После прибытия на китайскую космическую станцию животных разместили в специализированной установке, предназначенной для проведения биологических экспериментов в условиях микрогравитации. Миссия продлилась две недели, после чего все мыши благополучно вернулись на Землю.

По данным Инженерно-технического центра использования космического пространства при Китайской академии наук, состояние животных после посадки не вызывало опасений. Исследователи продолжили наблюдение уже в наземных условиях, уделяя особое внимание возможным отдалённым эффектам космического воздействия.

Рождение потомства после полёта

После возвращения одна из самок забеременела и 10 декабря родила девять детёнышей. Из них выжили шестеро, что специалисты считают нормальным показателем для лабораторных мышей. По наблюдениям ученых, самка ведёт себя стабильно, кормит потомство без отклонений, а детёныши проявляют активность и выглядят здоровыми.

Исследователи подчёркивают, что полученные данные имеют особую ценность именно потому, что беременность наступила уже после завершения космической миссии. Это позволяет более точно оценивать влияние полёта на репродуктивные функции, исключая дополнительные факторы.

Научное значение результатов

"Эта миссия показала, что краткосрочные космические полеты не ухудшают репродуктивную способность мышей", — сказала научный сотрудник КАН Ван Хунмэй из Института зоологии.

По её словам, эксперимент подтверждает устойчивость биологических механизмов размножения даже после пребывания в условиях космоса.

Как отмечает сайт "Жэньминь Жибао он-лайн", полученные образцы открывают новые возможности для изучения влияния космической среды на ранние стадии развития млекопитающих. Эти данные могут быть использованы в дальнейших исследованиях, связанных с длительными пилотируемыми миссиями и перспективами освоения дальнего космоса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новый сенсор с воздуха выявляет минералы для аккумуляторов — NASA сегодня в 8:14
Небо стало рентгеном для планеты: как с высоты находят то, за что раньше разрушали земли

НАСА использует датчик AVIRIS-5 для поиска критически важных минералов с большой высоты, предлагая более точный и экологичный подход к разведке ресурсов.

Читать полностью » Нейрохирург Эбен Александер описал загробный мир после комы — Daily Mail сегодня в 7:21
Нейрохирург, который смеялся над историями о загробной жизни, сам пережил нечто необъяснимое

Нейрохирург и лектор Гарварда, переживший кому, рассказал о путешествии в "иной мир" и встрече с сестрой, умершей много лет назад.

Читать полностью » В Монголии нашли 10 древних курганов при разведке меди — MONTSAME сегодня в 4:49
Вот что скрывала земля Монголии: учёные в шоке от сохранности древних захоронений кочевников

В Монголии геологоразведка на месторождении Оют выявила древние курганы хиргисуур: находка связывает бронзовый век и Средневековье в долине Орхона.

Читать полностью » Учёные впервые связали целый череп с денисовцами по белкам и ДНК — Earth сегодня в 0:01
Тайный родственник человека больше не безликий: найден череп, раскрывший его облик

Ученые впервые восстановили облик денисовцев благодаря уникальному черепу из Китая. Находка меняет представления о древних людях и их эволюции.

Читать полностью » Кожа и внутренние органы распознают холод разными механизмами — Acta Physiologica вчера в 23:41
Холод играет двойную игру: кожа и органы чувствуют мороз по разным, опасным правилам

Учёные выяснили, что кожа и внутренние органы по-разному реагируют на холод. Открытие объясняет различия ощущений и важно для понимания терморегуляции.

Читать полностью » ДНК древней чумы нашли в зубе овцы из Аркаима — Cell вчера в 19:10
Смерть на копытах: домашние животные оказались разносчиками чумы за тысячи лет до пандемий

Учёные впервые нашли ДНК чумы бронзового века у домашней овцы, что может объяснить, как смертельная инфекция распространялась по Евразии за тысячи лет до Средневековья.

Читать полностью » Восточная Антарктида пережила коллапс шельфового ледника около 9000 лет назад — Earth вчера в 15:01
Девять тысяч лет назад лёд не выдержал: скрытая катастрофа, которая меняет взгляд на Антарктиду

Учёные выяснили, что Восточная Антарктида уже переживала быстрый коллапс ледников из-за тёплых океанических вод — и это меняет взгляд на её устойчивость.

Читать полностью » Небольшая группа пользователей создаёт большую часть токсичного контента — PNAS вчера в 11:38
Меньшинство правит лентой — интернет выглядит враждебным, хотя реальность совсем другая

Социальные сети кажутся агрессивными из-за яркого меньшинства, но исследования показывают: токсичность редка, а восприятие её масштабов сильно искажено.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Полностью избавить собаку от стресса разлуки с хозяином невозможно — кинолог Карапетьянц
Туризм
Шанлыурфа в Турции объединяет Балыклыгёль и пещеру Ибрагима в одном квартале — CNN Travel
Авто и мото
Планирование маршрута повышает безопасность на дороге — автоэксперт
Мир
Мусорщики во Франции заблокировали въезд на базу и остановили выезд техники — BFMTV
Общество
Таганский суд прекратил иск об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp
Наука
Тепло оказалось древнейшей стратегией опыления растений — Science
Спорт и фитнес
С возрастом снижается скорость обмена веществ — эндокринологи
Россия
Проект о контроле доступа детей к соцсетям внесли в Госдуму — правительство РФ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet