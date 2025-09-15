Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Штаб NASA
Штаб NASA
© Wikipedia by NASA/JPL-Caltech is licensed under Public Domain
Главная / Наука
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:15

Вчера стажёры, сегодня враги: как Китай лишили права на космос США

NASA ввело запрет на участие граждан Китая в своих проектах — Bloomberg

Космическое соперничество США и Китая выходит за рамки орбитальных программ и уже напрямую затрагивает судьбы людей. Американское космическое агентство ввело запрет на участие граждан Китая в любых своих проектах — даже если у них есть действующая виза.

Новые ограничения

Первым о решении сообщил Bloomberg, а позже информацию подтвердили в самом агентстве. Теперь китайским студентам и подрядчикам закрыт доступ не только к IT-системам, но и к очным встречам. По словам пресс-секретаря NASA Бетани Стивенс, меры направлены на обеспечение кибербезопасности и защиту объектов агентства.

"Мы приняли внутренние шаги, ограничивающие физический и сетевой доступ для граждан Китая. Это вопрос безопасности", — заявил пресс-секретарь NASA Бетани Стивенс.

До этого иностранцы из Китая могли принимать участие в проектах лишь в качестве временных исполнителей или стажёров. Теперь даже такая возможность оказалась недоступной.

Космическая гонка 2.0

The Guardian отмечает, что конкуренция США и Китая всё больше напоминает новую космическую гонку. Обе страны стремятся к Луне, но подходы отличаются.

Программа "Артемида" должна была вернуть американцев на спутник Земли уже в 2027 году, но рост расходов ставит под сомнение эти планы. Китай же, напротив, демонстрирует завидную точность: его амбициозная цель — высадка астронавтов на Луну к 2030 году.

Исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи прямо говорит о противостоянии.

"Это вторая космическая гонка, и США не позволят Китаю одержать верх", — отметил и. о. администратора NASA Шон Даффи.

Битва за Марс

Но Луна — не единственный объект спора. Китайские инженеры намерены первыми доставить образцы марсианского грунта на Землю. Планируется, что запуск миссии состоится в 2028 году, а возвращение грунта ожидается к 2031-му.

На фоне этих амбиций стоит напомнить: ещё при администрации Дональда Трампа NASA пережило крупнейшие в своей истории сокращения бюджета, что сделало реализацию многих проектов крайне затруднительной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование бразильских учёных выявило влияние зелёного чая на обмен веществ при ожирении вчера в 22:12

Зелёный чай против ожирения: барьер для атрофии тканей или очередная ловушка для наивных

Новые исследования показывают, как зелёный чай помогает бороться с ожирением, улучшая обмен веществ и защищая мышцы. Узнайте, почему он работает именно при избытке веса.

Читать полностью » Космический телескоп JWST обнаружил крошечные красные точки в ранней Вселенной вчера в 21:38

Вселенная на грани переосмысления: эти объекты могут перечеркнуть всё, что мы знали о черных дырах

Загадочные красные точки, обнаруженные JWST, могут изменить наше понимание ранней Вселенной и природы чёрных дыр, открывая новый класс космических объектов.

Читать полностью » Генетический анализ урн из Килади: какими были мужчины 1700 лет назад вчера в 21:03

Загадочные черепа из Кондагая: что скрывают древние лица под тысячелетней пылью

Узнайте, как цифровые технологии воскрешают лица древних жителей Южной Индии, раскрывая тайны цивилизации Килади и вдохновляя на археологические приключения.

Читать полностью » Физик Митчисон: марковские часы помогают отличать классическую физику от квантовой вчера в 20:51

От хаоса к порядку: марковские часы, которые дают преимущество в понимании квантовой физики

Ученые нашли способ превращать хаос в точные часы. Это меняет физику и биологию, но что ждет измерение времени дальше?Ученые нашли способ превращать хаос в точные часы. Это меняет физику и биологию, но что ждет измерение времени дальше?

Читать полностью » Мозаики II века с павлинами найдены в некрополе на Виа Аппиа Антика вчера в 20:28

Погребальные тайны Рима: мозаика, которая заставляет задуматься о бессмертии

Археологическая экспедиция раскрывает тайны древнеримских мозаик с символикой бессмертия, открывая новые горизонты в изучении культурного ландшафта Виа Аппиа Антика.

Читать полностью » Метагеномика выявляет антибиотики в почве без культивирования: данные Рокфеллеровского университета вчера в 19:41

Супербактерии наступают, а почва отвечает: новые антибиотики из-под земли могут спасти мир

Ученые нашли способ раскрыть скрытый микробный мир почвы и создать новые антибиотики, обходя традиционные ограничения лабораторного культивирования.

Читать полностью » Магнитный цикл Солнца влияет на геомагнитную активность Земли — данные НАСА вчера в 19:16

Космическая погода бушует: как магнитный цикл Солнца угрожает технологиям и здоровью миллиардов

Узнайте, как 11-летний ритм Солнца влияет на нашу жизнь: от сияний до технологий. Что ждёт Землю в пике активности?

Читать полностью » Древняя ДНК мастодонтов раскрывает миграции: данные учёных Университета Альберты вчера в 18:56

Мастодонты подсказывают будущее: их древняя ДНК открывает лайфхаки выживания

Новое исследование древней ДНК мастодонтов раскрывает удивительное генетическое разнообразие и масштабные миграции этих гигантов ледникового периода по Северной Америке.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Моторист развенчал мифы о ремонте двигателей 1.4 и 1.6 литра в корейских автомобилях
Садоводство

Хизер Эбл: анютины глазки с крупными цветами сохраняют декоративность в осенних контейнерах
Авто и мото

Что делать, если автомобиль не реагирует на сигнал с ключа: советы специалистов
Культура и шоу-бизнес

Netflix анонсировал выход четвертого сезона "Ведьмака" с Лиамом Хемсвортом в главной роли
Еда

Рецепт вишнёвого торта с кремом маскарпоне сохраняет нежность и сочность
Садоводство

Ошибки при побелке деревьев осенью и чем их заменить для сохранения коры
Спорт и фитнес

Тренировка плеч от Криса Хериа: 8 упражнений с гантелями и собственным весом
Технологии

Microsoft добавила в Excel Copilot с автодополнением формул
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet