Вчера стажёры, сегодня враги: как Китай лишили права на космос США

Космическое соперничество США и Китая выходит за рамки орбитальных программ и уже напрямую затрагивает судьбы людей. Американское космическое агентство ввело запрет на участие граждан Китая в любых своих проектах — даже если у них есть действующая виза.

Новые ограничения

Первым о решении сообщил Bloomberg, а позже информацию подтвердили в самом агентстве. Теперь китайским студентам и подрядчикам закрыт доступ не только к IT-системам, но и к очным встречам. По словам пресс-секретаря NASA Бетани Стивенс, меры направлены на обеспечение кибербезопасности и защиту объектов агентства.

"Мы приняли внутренние шаги, ограничивающие физический и сетевой доступ для граждан Китая. Это вопрос безопасности", — заявил пресс-секретарь NASA Бетани Стивенс.

До этого иностранцы из Китая могли принимать участие в проектах лишь в качестве временных исполнителей или стажёров. Теперь даже такая возможность оказалась недоступной.

Космическая гонка 2.0

The Guardian отмечает, что конкуренция США и Китая всё больше напоминает новую космическую гонку. Обе страны стремятся к Луне, но подходы отличаются.

Программа "Артемида" должна была вернуть американцев на спутник Земли уже в 2027 году, но рост расходов ставит под сомнение эти планы. Китай же, напротив, демонстрирует завидную точность: его амбициозная цель — высадка астронавтов на Луну к 2030 году.

Исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи прямо говорит о противостоянии.

"Это вторая космическая гонка, и США не позволят Китаю одержать верх", — отметил и. о. администратора NASA Шон Даффи.

Битва за Марс

Но Луна — не единственный объект спора. Китайские инженеры намерены первыми доставить образцы марсианского грунта на Землю. Планируется, что запуск миссии состоится в 2028 году, а возвращение грунта ожидается к 2031-му.

На фоне этих амбиций стоит напомнить: ещё при администрации Дональда Трампа NASA пережило крупнейшие в своей истории сокращения бюджета, что сделало реализацию многих проектов крайне затруднительной.