Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:40

Тихие убийцы спутников: как космические ураганы грозят технологиям

Учёные из Университета Рединга обнаружили космические ураганы в верхних слоях атмосферы

Представьте ураган, но не из ветра и дождя, а из плазмы — заряженных частиц, вращающихся в магнитном поле Земли. Это космический ураган, и он способен нарушать работу спутников и навигационных систем даже в периоды спокойной космической погоды.

Недавнее исследование раскрыло природу первого зарегистрированного космического урагана, наблюдавшегося в 2014 году. Оказалось, что он был полноценной электромагнитной бурей с эффектами, сравнимыми с геомагнитными возмущениями.

"Космический ураган сформировался в условиях очень тихого климата", — поясняет Шэн Лу, ведущий автор исследования из Шаньдунского университета.

Как выглядит космический шторм?

Ураган 2014 года обнаружили на снимках с метеорологических спутников DMSP (США). Он напоминал гигантскую спираль с "глазом" в центре, светящуюся полярным сиянием, но это было не обычное северное сияние.

Два спутника — DMSP F17 и Swarm B (ЕКА) — пролетели сквозь шторм с разницей в несколько минут. Их данные показали: это был мощный плазменный вихрь с быстрыми потоками заряженных частиц, электрическими токами и резкими перепадами плотности.

Неожиданные последствия: сбои GPS и магнитные аномалии

Чтобы понять масштаб воздействия, учёные проанализировали данные канадской сети CHAIN. Результаты удивили:

  • сигналы GPS в зоне урагана искажались из-за плазменных помех. Один из спутников (PRN 11) показал падение точности из-за сильного "мерцания" сигнала.
  • магнитометры в Гренландии зафиксировали скачки магнитного поля до 400 нанотесл — уровень, характерный для геомагнитных бурь.

"Эти возмущения по величине сопоставимы с теми, которые наблюдаются во время геомагнитных бурь", — отмечают авторы.

Обычно геомагнитные бури случаются, когда межпланетное магнитное поле (ММП) разворачивается на юг, пропуская солнечный ветер. Однако космические ураганы образуются при северной ориентации ММП, когда активность считается минимальной.

Учёные предполагают: энергия проникает через магнитные "лепестки" в хвосте магнитосферы, создавая вихревые потоки плазмы.

Чем это грозит технологиям?

С развитием спутниковой навигации и полярной авиации такие скрытые бури становятся серьёзной угрозой. Они могут:

  • нарушать GPS и радиосвязь,
  • влиять на работу орбитальных аппаратов,
  • оставаться незамеченными стандартными системами мониторинга.

Понимание природы космических ураганов поможет защитить технологии, даже когда Солнце "спит".

