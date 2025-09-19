Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Восстановление озонового слоя и глобальное потепление
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:22

Космос открывает новые горизонты, но закрывает небо: чем обернётся гонка ракет для Земли

Профессор Лора Ревелл: сажа и хлор из ракетных двигателей разрушают озон

Стремительный рост космической отрасли обещает новые возможности для человечества, но вместе с тем приносит и неожиданные риски. Среди них — угроза для озонового слоя, который остаётся важнейшей защитой планеты от жёсткого ультрафиолетового излучения. Учёные отмечают: запуски ракет и сжигание космического мусора оставляют в атмосфере хлор, сажу и металлические частицы, и всё это может замедлить восстановление озонового экрана.

Почему космос связан с озоном

За последние годы ночное небо изменилось: сотни низкоорбитальных спутников формируют целые "созвездия". Но активное использование космоса сопровождается выбросами загрязняющих веществ в стратосфере. Эти вещества сохраняются в десятки раз дольше, чем выбросы от наземных источников, ведь там нет дождей и облаков, которые могли бы очистить воздух.

В 2019 году было всего 97 запусков, а в 2024-м — уже 258. Прогнозы говорят о дальнейшем росте, и это значит, что нагрузка на атмосферу только усилится.

Что говорят исследования

Международная группа специалистов под руководством Лоры Ревелл смоделировала возможное будущее при сохранении тенденций. Если к 2030 году количество запусков приблизится к 2000 в год, глобальная толщина озонового слоя может снизиться на 0,3%, а над Антарктидой — до 4% в сезон максимальной уязвимости.

"Озоновый слой всё ещё восстанавливается после ущерба от ХФУ", — отметила профессор Лора Ревелл.

На первый взгляд цифры кажутся небольшими, но стоит помнить: слой и так тоньше доиндустриального уровня примерно на 2%, а его полное восстановление ожидается только к 2066 году.

Влияние ракетного топлива

Сажа и хлор — главные враги озона. Хлор катализирует разрушение молекул, а сажа создаёт локальное нагревание атмосферы, ускоряя реакцию. Особенно опасны твёрдотопливные двигатели. Более щадящий вариант — криогенное топливо (жидкий кислород и водород). Но такие технологии используют лишь около 6% запусков из-за их сложности и высокой стоимости.

Сжигание спутников: скрытая угроза

Проблема не ограничивается только стартами. Отработавшие аппараты сгорают в атмосфере, образуя оксиды азота и металлические частицы. Оксиды азота разрушают озон, а металлические включения могут ускорять образование полярных облаков, усиливающих потерю озона. Эти процессы изучены плохо, но уже ясно, что в будущем их влияние будет только расти.

Сравнение видов топлива

Тип топлива Воздействие на озон Доля запусков
Твёрдотопливное Высокое (хлор и сажа) Широко используется
Керосиновое Среднее (сажевые выбросы) Распространено
Криогенное (кислород + водород) Минимальное ~6%

Советы шаг за шагом

  1. Разрабатывать и внедрять новые двигатели на криогенном топливе.

  2. Усилить мониторинг выбросов от запусков.

  3. Создать международные стандарты для космических компаний.

  4. Ограничить использование твёрдотопливных ракет в массовых запусках.

  5. Поддерживать проекты по утилизации спутников без сжигания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ставка на твёрдотопливные двигатели.

  • Последствие: разрушение озонового слоя.

  • Альтернатива: использование криогенного топлива.

  • Ошибка: игнорирование утилизации спутников.

  • Последствие: дополнительные выбросы в атмосферу.

  • Альтернатива: вывод аппаратов на "кладбищенские" орбиты или разработка технологий мягкого спуска.

А что если…

Если к 2030 году число запусков превысит прогнозы, восстановление озонового слоя может отложиться на десятилетия. Это приведёт к росту ультрафиолетовой нагрузки, увеличению числа заболеваний кожи и негативному влиянию на сельское хозяйство.

Плюсы и минусы космической гонки

Плюсы Минусы
Развитие связи и интернета Угроза для озонового слоя
Исследования космоса Рост космического мусора
Создание новых технологий Высокая стоимость экологически чистого топлива

FAQ

Как выбрать экологичное топливо для запусков?
Наименее опасны криогенные смеси кислорода и водорода, но их применение требует сложной инфраструктуры.

Сколько стоит экологичный запуск?
Он обходится дороже стандартного, так как требует специальных систем хранения и обслуживания топлива.

Что лучше для экологии — ограничить запуски или менять топливо?
Оптимально сочетать оба подхода: сдерживать темпы запусков и активно внедрять криогенные технологии.

Мифы и правда

  • Миф: влияние космоса на атмосферу ничтожно.

  • Правда: при росте запусков выбросы могут задержать восстановление озонового слоя.

  • Миф: только топливо влияет на озон.

  • Правда: сгорание спутников тоже оставляет опасные следы.

3 факта о космосе и атмосфере

  1. Сажа в стратосфере может задерживаться десятки лет.

  2. Полное восстановление озонового слоя прогнозируется лишь к 2066 году.

  3. Монреальский протокол стал примером успешного глобального сотрудничества.

Исторический контекст

В 1989 году был принят Монреальский протокол, запретивший хлорфторуглероды. Это соглашение признано одним из самых успешных экологических документов в истории. Оно доказало, что даже глобальные проблемы можно решить, если действовать сообща. Сегодня человечество стоит перед новой задачей — защитой озонового слоя в условиях космической эры.

