В Космических силах США побит кадровый рекорд: старший состав заметно вырастет на фоне планов службы

Центр кадров ВВС США 29 октября опубликовал итоги присвоения званий в Космических силах за 2026 год. Звание старшего мастер-сержанта (E-8) получили рекордные 56 человек — намного больше прежнего рекорда в 38 повышений. Впервые в истории Космических сил доля повышенных в этом звании превысила 12% и составила 14,14%.

Со званием главного мастер-сержанта (E-9) — высшим сержантским — ситуация иная: из 60 кандидатов отобрали 13, то есть 21,67%. Эти цифры стабильны уже несколько лет: каждый раз повышают 12-14 человек, а доля держится около 20%.

Масштаб пополнения

56 новых старших мастер-сержантов увеличат их число более чем на треть: по данным справочника Air & Space Forces Almanac за 2026 год, сейчас в Космических силах 147 военнослужащих в звании E-8. А 13 новых главных мастер-сержантов — это примерно пятая часть от нынешних 63 сержантов E-9.

Оба звания остаются одними из самых малочисленных в Космических силах, хотя их доля выше, чем в ВВС США. На одного главного мастер-сержанта приходится примерно 2,33 старшего мастер-сержанта, и после нынешних повышений это соотношение, вероятно, вырастет.

Рост заметен и в младших званиях: доля повышенных до мастер-сержанта (E-7) и технического сержанта (E-6) в 2026 году стала самой высокой за пять лет.

Курс на рост

Повышения проходят на фоне планов резко увеличить численность Космических сил — с 10 400 военнослужащих в 2026 финансовом году до 25 000 к 2031-му. Уже в 2027 финансовом году численность должна вырасти на 2800 человек, или на 27%.

Большая часть пополнения придется на младшие звания. С набором Космические силы справляются, порой отказывая тысячам желающих. Однако, как заявила в сентябре на конференции Air, Space & Cyber заместитель начальника космических операций по личному составу Кэтрин Келли, для устойчивого роста нужно так же внимательно управлять и старшими званиями.