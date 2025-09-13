Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
мкс
мкс
© https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:01

Спортзал на орбите работает на медицину: тренировки в невесомости помогают и Земле

NASA тестирует персональные фитнес-программы для астронавтов в рамках проекта Cardiobreath на МКС

Жизнь на орбите — это не только уникальный опыт, но и серьёзные испытания для организма. Отсутствие гравитации меняет работу мышц, костей, сердца и лёгких. Поэтому одно из ключевых направлений исследований на Международной космической станции (МКС) связано с физическими нагрузками и медициной.

Зачем нужны тренировки в космосе

Микрогравитация ускоряет потерю мышечной массы и плотности костей, а также влияет на дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Чтобы снизить эти риски, космонавты и астронавты ежедневно проводят около двух часов на специальных тренажёрах. Эти занятия не только поддерживают форму, но и становятся частью научных экспериментов.

Новые исследования на МКС

В рамках программы Cardiobreath инженер NASA Майк Финк тренировался на велоэргометре в лаборатории Destiny, надев жилет и повязку с сенсорами. Все данные передавались на Землю для анализа врачами. Цель эксперимента — разработать персонализированные фитнес-программы для будущих полётов на Луну и Марс.

После обеда Финк переключился на физику: он подготовил оборудование для исследования коллоидных материалов в условиях невесомости. Эти работы могут помочь в разработке новых методов фармацевтического производства и 3D-печати.

Инженер JAXA Кимия Юи обслуживал биологические установки, проверял образцы воды и тестировал прибор для анализа атмосферы станции. Кроме того, он осмотрел European Enhanced Exploration Exercise Device - компактный тренажёр, который может стать основой спортивного оборудования для полётов за пределы низкой орбиты.

Эксперименты для здоровья Земли и космоса

Новые исследования выходят далеко за рамки космической медицины. Например, астронавты Джонни Ким и Зена Кардман начали изучать, как невесомость влияет на стволовые клетки костной ткани. Результаты помогут защитить скелет астронавтов и найти новые методы лечения остеопороза и возрастных заболеваний у людей на Земле.

Космонавт Олег Платонов подключился к эксперименту по мониторингу сердечно-сосудистой системы: в течение суток датчики фиксировали его пульс и давление в разные фазы активности и сна. А Сергей Ряжиков и Алексей Зубрицкий провели ревизию российского оборудования — от систем освещения до элементов скафандров.

Плюсы и минусы орбитальных тренировок

Плюсы Минусы
Сохраняют здоровье костей и мышц Требуют много времени ежедневно
Поддерживают работу сердца и лёгких Оборудование громоздкое и сложное
Данные помогают медицине на Земле Не все тренажёры подходят для дальних полётов
Используются в научных экспериментах Могут повышать усталость экипажа

Сравнение оборудования

Традиционные тренажёры МКС Новые компактные устройства
Крупные, тяжёлые, требуют много места Лёгкие и адаптируемые к малым модулям
Используются десятилетиями Находятся в стадии тестирования
Обеспечивают полный спектр нагрузок Экономят ресурсы, но пока ограничены по функциям

Советы шаг за шагом для будущих миссий

  1. Интегрировать спортивные тренировки в ежедневный график экипажа.

  2. Разрабатывать компактные и энергоэффективные тренажёры.

  3. Совмещать физическую активность с медицинскими исследованиями.

  4. Применять сенсорные системы для сбора данных в реальном времени.

  5. Использовать результаты для профилактики возрастных болезней на Земле.

Мифы и правда о тренировках в космосе

  • Миф: космонавтам достаточно лёгкой разминки.
    Правда: нужны интенсивные и продолжительные занятия, иначе мышцы быстро теряют силу.

  • Миф: космическое оборудование бесполезно для Земли.
    Правда: разработки помогают в медицине, спорте и промышленности.

  • Миф: организм привыкает к невесомости и перестаёт страдать.
    Правда: даже через годы микрогравитация продолжает разрушать кости и мышцы.

FAQ

Почему именно колени и кости страдают больше всего?
Потому что они привыкли к нагрузке веса тела, а в невесомости она отсутствует.

Можно ли применять космические тренировки на Земле?
Да, технологии используют для реабилитации после травм и лечения остеопороза.

Будут ли новые тренажёры на миссиях к Марсу?
Да, NASA и ESA разрабатывают компактные системы специально для дальних перелётов.

Исторический контекст

  • 1970-е: первые тренажёры на станциях "Салют".

  • 2000-е: создание полноценного спортзала на МКС.

  • 2020-е: исследования связи тренировок с молекулярной биологией.

  • 2030-е (планы): разработка универсальных комплексов для миссий к Марсу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сокращение тренировок ради экономии времени.
    Последствие: быстрый упадок здоровья экипажа.
    Альтернатива: минимальный, но ежедневный комплекс.

  • Ошибка: использование только одного типа упражнений.
    Последствие: неравномерная нагрузка.
    Альтернатива: сочетание кардио и силовых.

  • Ошибка: игнорирование сенсорного контроля.
    Последствие: упущенные признаки проблем.
    Альтернатива: постоянный мониторинг параметров.

А что если…

Что если компактные космические тренажёры начнут массово использоваться на Земле? Это может изменить реабилитацию пациентов и фитнес-индустрию, сделав тренировки доступнее для всех.

Интересные факты

  1. На МКС у каждого космонавта персональная программа тренировок, разработанная медиками.

  2. При возвращении на Землю астронавты тратят недели на восстановление походки и равновесия.

  3. Разработки NASA в области фитнеса уже применяются в спортивной медицине и физиотерапии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Передняя зубчатая мышца помогает восстановить подвижность плеча после травм — врачи сегодня в 17:10

Невидимая мышца, от которой зависит сила удара и здоровье суставов

Эта маленькая, но важная мышца способна изменить не только рельеф торса, но и здоровье плечевых суставов. Узнайте, как её правильно тренировать.

Читать полностью » Упражнения на турниках и брусьях: базовая и продвинутая программа тренировок сегодня в 16:50

Турник и лавка вместо фитнес-карты за 50 тысяч

Уличные турники могут заменить спортзал, если правильно выстроить программу. Разбираем упражнения для новичков и продвинутых.

Читать полностью » Егор Янсон рассказал, какую шапочку и очки выбрать для плавания в бассейне сегодня в 16:10

Спасение от хлора и грибка: вещи, без которых нельзя выходить на бортик

Подготовка к походу в бассейн требует больше, чем просто справки. Разбираем, какая экипировка нужна и как выбрать правильные аксессуары.

Читать полностью » Физиологи объяснили, как правильно выполнять бёрпи для снижения риска травм сегодня в 15:50

Самое простое упражнение дома оказалось мощнее беговой дорожки и штанги

Бёрпи считают самым эффективным упражнением без инвентаря. Разбираем лучшие вариации, мифы и факты, а также секреты правильной техники.

Читать полностью » Дарья Князева объяснила, как неправильная техника выполнения планки влияет на спину и шею сегодня в 15:10

Самая опасная ошибка в планке: миллионы делают её каждый день

Ошибки в упражнениях на пресс встречаются даже у опытных спортсменов. Узнайте, как тренироваться правильно и избежать неприятных последствий.

Читать полностью » Лавров: обсуждается проведение товарищеского матча сборных России и США сегодня в 14:10

Россия и США могут сыграть на футбольном поле

Сергей Лавров сообщил, что в ФИФА и других кругах обсуждают возможность товарищеского матча между сборными России и США по футболу.

Читать полностью » Transfermarkt: трансфер Александера Джику оценивается в 2,5 млн евро сегодня в 13:13

Красно-белые делают ставку на международный опыт Джику

Защитник сборной Ганы Александер Джику подписал контракт со «Спартаком». Рассказываем детали сделки и карьерный путь новичка московского клуба.

Читать полностью » Максим Глушенков признался, что редко смотрит футбол и предпочитает сериалы сегодня в 12:10

Футболист, которому неинтересен футбол: признание Максима Глушенкова

Максим Глушенков признался, что футбол ему редко интересен как зрелищу, и рассказал, почему вместо матчей зарубежных лиг он выбирает сериалы.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Туроператоры предупреждают о временном росте цен на поездки в Китай из-за ажиотажа
Садоводство

Озимый лук даёт более ранний и крупный урожай
Красота и здоровье

Кардиолог Рохас: высокий холестерин возможен даже при здоровом образе жизни
Авто и мото

МВД России определило правила безопасной высадки из автомобиля
Дом

В Древней Руси соль использовали в обрядах и не давали в долг — этнографы о поверьях
Красота и здоровье

Хелен Миррен использует яркие оттенки для сохранения свежести образа после 60 лет
Еда

Специалисты рассказали, как продлить свежесть бананов дома
Питомцы

Ветеринары напомнили о необходимости осмотра питомцев после дачного сезона
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet