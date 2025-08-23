Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 17:18

Тайная война в космосе: парад Победы стал сигналом для всего мира

Конгрессмен Майк Тернер предупредил об угрозе ядерного противоспутникового оружия России

Парад в Москве в честь Дня Победы в этом году неожиданно "оказался" и на украинских экранах. Вместо привычной трансляции жители страны увидели кадры с российской военной техникой и солдатами. Как выяснилось, это была кибератака пророссийских хакеров на спутник, обеспечивающий телевещание в Украине.

Эксперты уверены: цель подобных атак — не только психологическое давление, но и демонстрация того, что современная война ведётся не только на земле, в море и в воздухе, но и в киберпространстве, а теперь ещё и в космосе.

Уязвимость спутников

Сегодня на орбите Земли функционирует более 12 тысяч спутников. Они отвечают за телевещание, GPS-навигацию, разведку, военные операции и даже цепочки поставок. Одно вмешательство в их работу может парализовать экономику или оборону целых стран.

"Если вам удастся нарушить способность спутника осуществлять связь, вы можете вызвать серьезные сбои", — заявил генеральный директор компании по кибербезопасности NetRise Том Пейс.

История атак и новые угрозы

С начала войны в Украине космические системы стали особенно привлекательной целью для хакеров. Так, в 2022 году вредоносное ПО атаковало американскую компанию Viasat, чьи услуги использовали украинские военные. В результате десятки тысяч модемов вышли из строя по всей Европе.

На этом фоне эксперты по безопасности утверждают: Россия работает над созданием ядерного противоспутникового оружия. Оно сочетает физическую атаку с ядерным воздействием, способным сжечь электронику тысяч спутников сразу.

Конгрессмен-республиканец Майк Тернер предупреждает: "Если бы это противоспутниковое ядерное оружие было выведено в космос, это стало бы концом космической эры". По его словам, последствия будут сопоставимы с Карибским кризисом, только уже в космосе.

Луна как новая арена борьбы

В то время как спутники становятся целью атак, интерес мировых держав смещается дальше — к Луне и астероидам. Их богатые залежи редких материалов и гелия-3 могут стать основой новой энергетической революции.

Исполняющий обязанности руководителя NASA Шон Даффи заявил о планах США отправить на Луну небольшой ядерный реактор. По его словам, крайне важно опередить Китай и Россию в этом направлении.

Директор по анализу рисков компании Recorded Future Джозеф Рук считает, что контроль над Луной в будущем будет определять, какие государства смогут стать сверхдержавами. "Это не научная фантастика. Это быстро становится реальностью", — убеждён эксперт.

Космос как поле соперничества

Россия и Китай уже объявили о планах по строительству атомных станций на Луне, в то время как США готовятся к миссиям на Луну и Марс. Развитие искусственного интеллекта только усилит потребность в энергии и ускорит гонку.

Однако Пекин официально выступает против милитаризации космоса. Представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил: "Они продолжают наращивать свою военную мощь в космосе, создают космические военные альянсы и пытаются превратить космос в зону боевых действий".

Будущее космоса всё больше напоминает продолжение геополитической борьбы на новой арене — с ещё более высокими ставками.

