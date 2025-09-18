Первый концерт в невесомости — билет в один конец: риск, от которого Ширан отмахнулся

Эд Ширан признался, что ему предлагали стать первым артистом, который выступит в космосе, однако от этой идеи он отказался. Музыкант объяснил, что пока не готов рисковать жизнью ради рекордов, ведь опасность космического полета всё ещё велика. По его словам, лучше подождать момента, когда такие путешествия станут привычными, а не экспериментальными.

"Я хочу отправиться в космос, когда это будет как слетать во Францию, когда уже 40000 человек совершили полет и можно просто забронировать билет онлайн", — сказал музыкант Эд Ширан.

Певец добавил, что есть немало уголков Земли, где он ещё не был, например, в Гренландии. Поэтому вместо того чтобы становиться участником сомнительного эксперимента, артист предпочитает исследовать планету.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : соглашаться на экспериментальный полет ради имиджа.

Последствие : риск для жизни и карьеры.

Альтернатива: концерты в необычных локациях на Земле — пустыня, айсберги, небоскребы.

А что если…

Представим, что первый космический концерт всё же состоится. Это станет историческим событием, но вряд ли массовым: высокая цена и риски сделают такие выступления скорее символическими, чем регулярными.

FAQ

Как выбрать компанию для космического полета?

Нужно ориентироваться на лицензированные фирмы вроде Blue Origin или SpaceX, имеющие успешный опыт полетов.

Сколько стоит билет в космос?

По данным Blue Origin, стоимость варьируется от 200 до 500 тысяч долларов за место.

Что лучше: космический концерт или земные альтернативы?

Для широкой аудитории земные концерты остаются удобнее, безопаснее и эмоционально доступнее.

Мифы и правда

Миф : полеты в космос уже абсолютно безопасны.

Правда : даже при развитии технологий остаются серьезные риски.

Миф : космические концерты станут доступными в ближайшие годы.

Правда: пока это скорее рекламные проекты для избранных.

Исторический контекст

Идея выступлений в космосе появилась вместе с развитием частных компаний, запускающих туристов на орбиту. Первые разговоры о концертах "над Землей" начались ещё в 1990-е годы, когда космонавты брали с собой музыкальные инструменты. В 2010-е тему подхватили крупные корпорации вроде SpaceX и Blue Origin, которые сделали космос ближе к массовой культуре. Сегодня же такие проекты остаются скорее PR-шагами, чем реальными турами.