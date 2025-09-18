Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Эд Ширан
Эд Ширан
© commons.wikimedia.org by Harald Krichel is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:51

Первый концерт в невесомости — билет в один конец: риск, от которого Ширан отмахнулся

Эд Ширан отказался от предложения провести первый концерт в космосе

Эд Ширан признался, что ему предлагали стать первым артистом, который выступит в космосе, однако от этой идеи он отказался. Музыкант объяснил, что пока не готов рисковать жизнью ради рекордов, ведь опасность космического полета всё ещё велика. По его словам, лучше подождать момента, когда такие путешествия станут привычными, а не экспериментальными.

"Я хочу отправиться в космос, когда это будет как слетать во Францию, когда уже 40000 человек совершили полет и можно просто забронировать билет онлайн", — сказал музыкант Эд Ширан.

Певец добавил, что есть немало уголков Земли, где он ещё не был, например, в Гренландии. Поэтому вместо того чтобы становиться участником сомнительного эксперимента, артист предпочитает исследовать планету.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: соглашаться на экспериментальный полет ради имиджа.

  • Последствие: риск для жизни и карьеры.

  • Альтернатива: концерты в необычных локациях на Земле — пустыня, айсберги, небоскребы.

А что если…

Представим, что первый космический концерт всё же состоится. Это станет историческим событием, но вряд ли массовым: высокая цена и риски сделают такие выступления скорее символическими, чем регулярными.

FAQ

Как выбрать компанию для космического полета?
Нужно ориентироваться на лицензированные фирмы вроде Blue Origin или SpaceX, имеющие успешный опыт полетов.

Сколько стоит билет в космос?
По данным Blue Origin, стоимость варьируется от 200 до 500 тысяч долларов за место.

Что лучше: космический концерт или земные альтернативы?
Для широкой аудитории земные концерты остаются удобнее, безопаснее и эмоционально доступнее.

Мифы и правда

  • Миф: полеты в космос уже абсолютно безопасны.

  • Правда: даже при развитии технологий остаются серьезные риски.

  • Миф: космические концерты станут доступными в ближайшие годы.

  • Правда: пока это скорее рекламные проекты для избранных.

Исторический контекст

Идея выступлений в космосе появилась вместе с развитием частных компаний, запускающих туристов на орбиту. Первые разговоры о концертах "над Землей" начались ещё в 1990-е годы, когда космонавты брали с собой музыкальные инструменты. В 2010-е тему подхватили крупные корпорации вроде SpaceX и Blue Origin, которые сделали космос ближе к массовой культуре. Сегодня же такие проекты остаются скорее PR-шагами, чем реальными турами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Спрос на книги о дружбе среди российских читателей до 25 лет вырос на 17% — данные сервиса вчера в 15:52

Книги вместо баров: как современные зумеры учатся дружить между страниц

В России растёт интерес к книгам о дружбе: молодые люди ищут способы строить крепкие отношения и расширять круг общения.

Читать полностью » ABC приостановил шоу Джимми Киммела из-за шутки об убийстве Чарли Кирка вчера в 14:42

Смехом добился тишины: Джимми Киммела убрали с эфира из-за слов, которые разневали Белый дом

Американский канал ABC приостановил шоу Джимми Киммела после его слов об убийстве Чарли Кирка. Решение вызвало политический резонанс.

Читать полностью » Variety: в семи городах США пройдут концерты с цифровым голосом Уитни Хьюстон вчера в 13:59

Цифровое воскрешение: концерты Хьюстон обещают потрясти музыкальную индустрию

В США готовят концерты, где поклонники услышат голос Уитни Хьюстон, воссозданный искусственным интеллектом. Что ждёт зрителей на этих шоу?

Читать полностью » Кристин Дэвис: актёры не знали о завершении сериала вчера в 11:12

Нью-Йорк погасил огни для своих див: финал "И просто так…" ошарашил даже актрис

Неожиданный финал саги о Кэрри и её подругах застал врасплох не только зрителей, но и актёров. Почему закрыли сиквел — читайте в материале.

Читать полностью » Дакота Фаннинг рассказала Vanity Fair, что зарегистрировалась в приложении знакомств Raya вчера в 10:42

Личная жизнь под микроскопом: Дакота Фаннинг призналась в том, чего от неё не ждали

Дакота Фаннинг удивила фанатов признанием: актриса попробовала себя в мире онлайн-знакомств. Что она рассказала и чем отличается приложение для звезд?

Читать полностью » Эрик Стоунстрит рассказал, что София Вергара встречалась с Тони Гонсалесом, а не с Томом Брэди вчера в 9:36

Голливудский роман подменили мифом: с кем на самом деле встречалась София Вергара

Летом Софии Вергары приписывали роман с Томом Брэди, но коллега актрисы рассекретил её настоящую историю — и она оказалась неожиданной.

Читать полностью » Путин присвоил Марку Тишману и Любови Андреевой звание заслуженных артистов России вчера в 8:28

Балет и эстрада в вместе: Путин поставил Тишмана и Андрееву в один ряд

Два представителя российской сцены получили высокое признание государства. Узнайте, как артисты приходят к такому званию и что оно меняет.

Читать полностью » Режиссёр Владимир Щегольков снимет фильм о Юрии Клинских и вчера в 7:18

Скандальный гимн 90-х оживает на экране: "Сектор Газа" рвётся в кинотеатры

Фильм о легендарной группе "Сектор Газа" выйдет на Premier. Почему он может стать событием для фанатов и любителей рок-биографий?

Читать полностью »

Новости
Технологии

Borderlands 4 получила 84 балла на Metacritic — лучший геймплей в серии
Еда

Читательница из Мурманска поделилась пятью оригинальными рецептами из кабачков
Спорт и фитнес

Тренер Алёна Дятлова: специальные беговые упражнения нужны не только профессионалам, но и любителям
Наука

Учёные зафиксировали рекордное разрастание саргассума в Атлантике длиной 9 тысяч км
Авто и мото

Mercedes-AMG в 2025 году представит первый электрический кроссовер с моторами axial flux
Дом

Большинство россиян готовы переплатить за квартиру с техникой
Еда

Песочный пирог с малиной в духовке сохраняет хрустящую корочку при правильной выпечке
Авто и мото

Эксперты: рост утильсбора в 2025 году увеличит стоимость внедорожников до 40%
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet