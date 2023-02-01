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Власти Свердловской области сократили объем социальной помощи для детей-инвалидов
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  • Опубликована сегодня в 19:06

Власти Свердловской области сократили объем социальной помощи для детей-инвалидов

Объем социальной помощи детям с инвалидностью в Свердловской области сократился, несмотря на рост доходов региона.

В декабре 2022 года Законодательным собранием Свердловской области был принят областной бюджет на 2023 год. По словам председателя Комитета по бюджету, финансам и налогам Петра Соколюка, доход областного бюджета на 2023 год составит 354,4 миллиарда рублей, что превышает предыдущий на 11,4 млрд.

Также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул, что более 65% расходов будут направлены на нужды социальной сферы региона. Однако в конце января 2023 года стало известно, что объем гарантий бесплатной помощи детям был изменен. Так власти региона изменили формулировку "по мере необходимости" на "определенное число услуг в год".

Глава благотворительного фонда помощи детям с аутизмом и другими ментальными заболеваниями "Я особенный" Александрина Хаитова считает, что дети с инвалидностью могут забыть о качественной помощи со стороны властей Свердловской области.

"Высококвалифицированные специалисты не смогут работать за мизерные расценки. Соответственно, с большой долей вероятности сократится количество негосударственных центров, которые работают с особенными детьми", — уточнила Хаитова.

Некоторые жители области уже столкнулись с рядом трудностей. По словам одной из жительниц, Алены Чувировой, 9 декабря 2022 года местные органы соцзащиты исправили индивидуальную программу предоставления социальных услуг (ИППСУ), убрав оттуда стрижку ногтей, смену постельного белья и вынос мусора.

"Мне сказали, что, если соцработник будет выполнять все эти пункты, меня нужно будет лишать родительских прав", — заявила женщина.

Ранее СМИ сообщали, что губернатор Куйвашев решил уйти в отпуск, на фоне общественного недовольства резким ростом тарифов на электроэнергию на 35%.

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