Создание селекционно-семеноводческих центров позволит повысить эффективность сельского хозяйства, уменьшив время и затраты на внедрение новых технологий и культур

Повышение качества сельскохозяйственных культур: Создание селекционно-семеноводческих центров приведет к повышению качества сельскохозяйственных культур, что будет способствовать повышению урожайности и доходов сельскохозяйственных предприятий.

Реализация проекта по созданию селекционно-семеноводческих центров: совместные усилия Минсельхоза и частного бизнеса - рассказала Оксана Лут на I Всероссийском форуме селекционеров и семеноводов "Русское поле - 2024" в Казани. В 2023-2024 годах Министерство сельского хозяйства (Минсельхоз) совместно с частным бизнесом сумело реализовать проект по созданию 20 селекционно-семеноводческих центров в России. Эта инициатива направлена на повышение качества и эффективности сельскохозяйственных культур.

С 2015 по 2022 годы было создано 32 селекционно-семеноводческих центров, преимущественно в научных организациях. Однако в последние годы частный бизнес начал заняться этой областью, и теперь селекционеры и семеноводы из научных институтов и частных компаний работают совместно, создавая новые технологии и культуры.

Министр сельского хозяйства подчеркнула, что важно поддерживать связь между бизнесом и селекцией, чтобы развивать отрасль. Селекционеры и семеноводы должны реализовывать задачи бизнеса, не допуская их отхода. Важно понимать, что бизнес и наука должны идти рука об руку, и что все должно идти не от науки к бизнесу, а от бизнеса к науке.

Министр назвала оправданной позицию сельскохозяйственных производителей, которые отказываются от неэффективных семян и гибридных cultures. Это связано с тем, что сельскохозяйственные производители работают за деньги, и эффективность является основным показателем любого бизнеса. Селекционеры и семеноводы должны учитывать эффективность своих разработок, чтобы сельскохозяйственные производители были довольны и имели нужный доход.

В рамках национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" будет реализован федеральный проект по поддержке селекции и генетики растений и животных. В этом проекте будет сохранена поддержка уже действующих мер господдержки, а также введены новые.

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