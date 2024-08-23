Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.08.2024 : 91,2881
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.08.2024 : 101,6207
В 2023-24гг. Минсельхоз оказал господдержку по созданию 20 селекционно-семеноводческих центров
  1. Главная
  2. Страна

Создание селекционно-семеноводческих центров позволит повысить эффективность сельского хозяйства, уменьшив время и затраты на внедрение новых технологий и культур

В 2023-24гг. Минсельхоз оказал господдержку по созданию 20 селекционно-семеноводческих центров

Повышение качества сельскохозяйственных культур: Создание селекционно-семеноводческих центров приведет к повышению качества сельскохозяйственных культур, что будет способствовать повышению урожайности и доходов сельскохозяйственных предприятий.

Реализация проекта по созданию селекционно-семеноводческих центров: совместные усилия Минсельхоза и частного бизнеса - рассказала Оксана Лут на I Всероссийском форуме селекционеров и семеноводов "Русское поле - 2024" в Казани. В 2023-2024 годах Министерство сельского хозяйства (Минсельхоз) совместно с частным бизнесом сумело реализовать проект по созданию 20 селекционно-семеноводческих центров в России. Эта инициатива направлена на повышение качества и эффективности сельскохозяйственных культур.

С 2015 по 2022 годы было создано 32 селекционно-семеноводческих центров, преимущественно в научных организациях. Однако в последние годы частный бизнес начал заняться этой областью, и теперь селекционеры и семеноводы из научных институтов и частных компаний работают совместно, создавая новые технологии и культуры.

Министр сельского хозяйства подчеркнула, что важно поддерживать связь между бизнесом и селекцией, чтобы развивать отрасль. Селекционеры и семеноводы должны реализовывать задачи бизнеса, не допуская их отхода. Важно понимать, что бизнес и наука должны идти рука об руку, и что все должно идти не от науки к бизнесу, а от бизнеса к науке.

Министр назвала оправданной позицию сельскохозяйственных производителей, которые отказываются от неэффективных семян и гибридных cultures. Это связано с тем, что сельскохозяйственные производители работают за деньги, и эффективность является основным показателем любого бизнеса. Селекционеры и семеноводы должны учитывать эффективность своих разработок, чтобы сельскохозяйственные производители были довольны и имели нужный доход.

В рамках национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" будет реализован федеральный проект по поддержке селекции и генетики растений и животных. В этом проекте будет сохранена поддержка уже действующих мер господдержки, а также введены новые.

Фото: Wikimedia Commons/Собственная работа ,GedSperber , (Creative Commons Attribution 3.0 Unported. )

Мир

Беларусь снова повысила минимальные экспортные цены на молочные продукты

Беларусь снова повысила минимальные экспортные цены на молочные продукты

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси скорректировало предельные минимальные расценки на ряд товаров, которые реализуются по внешнеэкономическим контрактам. Соответствующий указ от 21 августа был размещен на Национальном правовом портале.

Читать полностью
Василий Боля: Избирательная кампания в Молдавии проходит без дебатов и с цензурой

Василий Боля: Избирательная кампания в Молдавии проходит без дебатов и с цензурой

Избирательная кампания для грядущих президентских выборов в Молдавии пройдет без дебатов и средства массовой информации могут подвергнутся цензуре, так сообщил в своем Телеграм-канале кандидат в президенты от оппозиционного альянса "Победа" Василий Боля

Читать полностью

Общество

В Нальчике начата эвакуация людей с канатной дороги

В Нальчике начата эвакуация людей с канатной дороги

В курортной зоне Нальчика произошла остановка канатно-кресельной дороги, что заставило спасателей МЧС России отправиться на место для оказания помощи.

Читать полностью
На мусорном полигоне Новороссийска удалось сократить площадь пожара

На мусорном полигоне Новороссийска удалось сократить площадь пожара

В Новороссийске удалось уменьшить размер пожара на свалке до 1,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Читать полностью

Новости